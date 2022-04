Norwichin säilymismahdollisuudet hupenivat entisestään.

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin edustaman Norwichin synkkä kausi jatkui jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun joukkue hävisi kotonaan Newcastlelle 0–3.

Koko ottelun pelannut Pukki pääsi 18. peliminuutilla osittain läpi, mutta aavistuksen liian kova kosketus palloon vesitti oman maalipaikan. Pukki pelasi pallon Kieran Dowellille, jonka laukaus epäonnistui. Toisella puoliajalla Pukki ampui hieman ohi.

Ottelun hahmo oli vieraiden Joelinton, joka viimeisteli kaksi osumaa avauspuoliajan loppupuolella. Joelinton tälläsi ottelun avausmaalin takanurkkaan ja ohjasi vieraiden toisen maalin takatolpalta tyhjiin.

Toisen puoliajan alussa Norwichin maalivahti Tim Krul pelasi pallon suoraan Newcastlen Bruno Guimarãesille, joka kiitti ja chippasi pelivälineen maaliin.

Norwichin tilanne Valioliigan jumbona on synkkä, sillä joukkueen ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Evertoniin on kahdeksan pistettä. Everton on pelannut Norwichia kaksi ottelua vähemmän.

Päiväpelissä kotijoukkue Arsenal voitti Manchester Unitedin 3–1 ja nousi sarjataulukossa neljänneksi.

Unitedille tappio oli kitkerä, sillä joukkueen ero Arsenaliin ja samalla Mestarien liigan ovet avaavaan nelossijaan on jo kuusi pistettä. Lisäksi manchesteriläisillä on Arsenalia ottelu enemmän tilillään.

Unitedin puolustus hölmöili heti pelin alussa, ja Arsenalin Bukayo Saka pääsi laukomaan. David de Gea venyi torjuntaan, mutta Nuno Tavares pani irtopallon sisään. Runsaan puolen tunnin kohdalla Saka laukoi Arsenalin rangaistuspotkusta 2–0-johtoon.

Kaksi minuuttia myöhemmin Cristiano Ronaldo jatkoi Nemanja Matićin keskityksen jalallaan maaliin. Osuma oli portugalilaistähdelle Valioliigassa uran sadas.

United tuli toiselle puoliajalle vahvalla ilmeellä, mutta tasoitusta se ei saanut aikaan. Bruno Fernandesilla oli loistopaikka tasoittaa, mutta hän laukoi pallon rangaistuspotkusta tolpan kautta ohi. United sai ottelussa pallon kahdella muullakin kerralla maalikehikoihin.

Arsenalille lisäosumien teko sen sijaan maistui, kun Granit Xhaka tykitti todella kaukaa ottelun loppunumerot 70. minuutilla. United on voittanut kaikki kilpailut mukaan lukien kymmenestä viime pelistään vain kaksi.

Lauantain maalitykki oli Manchester Cityn Gabriel Jesus, joka viimeisteli peräti neljä osumaa 5–1-kotivoitossa Watfordista. Hänen osumistaan yksi syntyi rangaistuspotkusta.

Kotijoukkue Leicester pelasi Aston Villaa vastaan maalittoman tasatuloksen. Myös Brentford ja Tottenham jäivät maaleitta.