Selänne sanoi myös, että hän on valmis osallistumaan Jokereiden uudelleen rakentamiseen.

Teemu Selänne on kiinnostunut osallistumaan Helsinki-hallin ja Jokereiden toimintaan.

Helsingin Jokereiden ja entisen Hartwall-areenan tilanne on puhuttanut sen jälkeen, kun Jokerit lähti KHL:stä ja halli tyhjeni venäläisomistajien jouduttua pakotelistoille Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Jääkiekolegenda ja entinen Jokereiden pelaaja Teemu Selänne kertoi sunnuntai-iltana Valavuori Live -nimisessä ohjelmassa Twitch-suoratoistopalvelussa, että hän on ”löytänyt porukan, joka on valmis ostamaan entisen Hartwall-areenaan.” Kovin nopeasti tämä ei tapahdu, Selänne myöntää.

”Tietysti sanktiot ovat sellaisia, että tällä hetkellä se [ostaminen] on mahdotonta”, Selänne sanoi.

Nykyisin Helsinki-halli-nimeä käyttävässä areenassa äänivalta on oligarkeilla Roman Rotenberg ja Gennadi Timtšenko yhtiöidensä kautta. He omistavat alle puolet areenan osakkeista, mutta heidän osakkeillaan on suurempi äänivalta, yli 90 prosenttia.

Selänne korosti, että halli on saatava suomalaiseen omistukseen.

”Nyt loppui venäläisten kanssa pelleily.”

Kaiken kaikkiaan Selänne vakuutti, että hän on hallin lisäksi valmis osallistumaan Jokereiden uudelleen rakentamiseen kohti Liigaa.

”Mulla on myös sapluuna, jonka jossain vaiheessa esitän Jarille [Kurri]”. Tarvitaan Jokerit-legendoja mukaan”, Selänne vihjasi.

Selänne totesi, että Kaliforniassa asuminen ei olisi este Jokereiden kanssa työskentelyyn.

”Olen valmis lähtemään näihin talkoisiin mukaan. Kyllä mä täältä pääsen tulemaan vaikka yhden viikon kuukaudessa.”

Selänne ei ollut mukana KHL-Jokereissa. Siihen hän kertoi selkeän syyn.

”En koskaan kokenut, että se oli mun Jokerit. Mun tarinani loppui siihen, kun Jokerit meni KHL:ään.”

Valavuori Livessä olivat vieraina myös Jokereiden toimitusjohtaja Sami Kauhanen ja seuran omistaja Kurri. Myös he uskovat, että halliasia saadaan ratkaistua.

Selänteen mahdollisesta mukaantulosta Jokereihin Kurri ilahtui, mutta hän totesi myös, että aiemmin keskustelut eivät ole hirveästi edenneet.

”Sillä [Selänteellä] ajatus vähän hyppii, eikä pysty keskittymään.”