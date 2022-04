Vaikka Rovanperä johtaa ylivoimaisesti MM-sarjaa, mestaruusviittaa ei kannata vielä alkaa sovitella, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Pusa.

Kalle Rovanperä ruiskutteli sunnuntaina vielä hieman epäuskoisen näköisenä voittojuomaa Kroatiassa ajetussa MM-rallissa.

Rovanperä ajoi Kroatiassa kauden toiseen peräkkäiseen rallivoittoonsa. Helmikuussa hän oli ykkönen Ruotsin lumilla.

Kaikkiaan Rovanperä on voittanut neljä MM-rallia. Viime kaudella hänestä tuli 20 vuoden ja 290 päivän ikäisenä rallin MM-sarjan nuorin voittaja Virossa. Rovanperä voitti myös Kreikan MM-rallin.

Rovanperä nostaa Kroatian rallin voiton yhdeksi uransa parhaimmaksi kisakseen. Eikä ihme. Hän voitti ensi kertaa kokonaan asfaltilla ajetun MM-rallin.

Edellisen kerran suomalaisajaja juhli asfalttirallin voittoa vuonna 2015 Korsikalla, jossa ykkösenä oli Rovanperän nykyinen tallipäällikkö Toyotalla Jari-Matti Latvala.

Viimeiselle erikoiskokeelle Rovanperä lähti 1,4 sekunnin takaa-ajoasemasta ja käänsi sen maalissa 4,3 sekunnin voitoksi vuoden 2019 maailmanmestarista Ott Tänakista.

Tänakin piti mennä menojaan, mutta Rovanperä otti kovilla renkailla ison riskin ja ajoi ilman virheitä. Sanalla sanoen Rovanperän ajo oli vakuuttavaa ja hämmästytti kaikkia.

Se yllätti myös Latvalan, joka sanoi joulukuussa HS:n haastattelussa Rovanperästä seuraavaa:

”Kalle on vielä nuori ja kokematon mutta pystyy voittamaan kisoja, vaikkei mestaruudesta taistelisikaan. Vuonna 2023 odotukset ovat jo sitten kovemmat”, Latvala sanoi.

Sunnuntaina Latvalallakin oli jo toinen ääni kellossa.

”Kalle on ihmelapsi. Minä luulin, ettei hän voi vielä tänä vuonna taistella mestaruudesta, mutta hän on osoittanut ne luulot vääriksi. Hän on todellinen uhka muille ja omaa kaikki elementit nousta maailmanmestariksi”, Latvala sanoi STT:lle.

Kolmen osakilpailun jälkeen Rovanperällä on reilu, lähes yhden MM-rallin mittainen johto ajajien mestaruussarjassa.

Toisena oleva belgialainen Thierry Neuville on jäänyt hänestä 29 pistettä (76–47). MM-rallin kokonaiskisan voitosta saa 25 pistettä ja rallin viimeisen erikoiskokeen, power stagen voitto tuo vielä viisi lisäpistettä.

Kroatiassa Rovanperä voitti molemmat: rallin ja power stagen.

On kuitenkin liian aikaista alkaa sovittaa mestaruusviittaa Rovanperän harteille. MM-sarja on alkutekijöissään. Ajamatta on kymmenen osakilpailua, joista seuraava on 19.–22. toukokuuta Portugalissa.

Sen jälkeen mennään Sardiniaan ja Keniaan Safari-ralliin, joka on enemmän kestävyys- kuin nopeuskilpailu. Asetelmat ehtivät muuttua moneen kertaan ennen kuin ollaan Rovanperän kotirallissa Jyväskylässä elokuun alussa.

Toyotan kannalta olisi ihannetilanne, että Rovanperä lähtisi pistekärjessä kauden päättävään Japanin MM-ralliin marraskuussa. Se veisi Toyotan pääjohtajan ja itsekin ralliautoa ajaneen Akio Toyodan hurmioon.

Jos Rovanperän vahva vire kestää sinne asti, hän tuskin enää välttelee voittojuoman pärskeitä, kuten sunnuntaina Zagrebissa.

Kauden päätösralli kulkee Toyotan japanilaiskuljettajan Takamoto Katsutan kotimaisemissa. Jyväskylään perheineen asettunut Katsuta ei ole Rovanperän tasolla, mutta hänkin on hämmästyttänyt varmuudellaan.

Monte Carlossa Katsuta oli kahdeksas, Ruotsissa neljäs ja Kroatiassa kuudes.

”Taka oppi taas paljon. Hän ei yritä liikaa, mikä on hyvä piirre silloin, kun ajetaan vaikeissa oloissa, kuten Kroatiassa”, Katsutaa valmentava Juho Hänninen sanoo.

