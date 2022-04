Telia ja Liiga ovat sopineet kolmesta jatkovuodesta nykyiseen sopimukseen.

Jääkiekon Liiga näkyy C Moren maksullisissa palveluissa kauden 2026–2027 loppuun asti. C Moren omistava Telia ja Liiga ovat tehneet kolmen vuoden jatkosopimuksen, C More kertoo tiedotteessa.

”Liigan kiinnostus on selvässä kasvussa haastavista koronavuosista huolimatta, ja yhdessä Liigan kanssa tavoitteenamme on tulevina vuosina kehittää Liigan suosiota yhä suuremmaksi", toteaa Telian tv-liiketoiminnasta vastaava Olli-Pekka Takanen tiedotteessa.

Alunperin Telia hankki Liigan esitysoikeudet ennätyssummalla kuudeksi vuodeksi kaudesta 2018–2019 alkaen. HS kertoi keväällä 2017, että Telia maksoi esitysoikeuksista tuolloin 23 miljoonaa euroa vuodessa.

C Moren tiedotteen mukaan liigalähetykset ja oheisohjelmat ovat tavoittaneet kuluvan kauden aikana yli 3,5 miljoonaa suomalaista C Moressa ja MTV:n kanavilla.

Takasen mukaan tämän kauden Liigan semifinaalit keräsivät 44 prosenttia enemmän katsojia kuin viime keväänä. Katsojalukuja Telia ei kerro.

Yleisöä on riittänyt myös katsomoissa ja Liiga on jo tehnyt pudotuspelien kaikkien aikojen yleisöennätyksen.

Maanantain kolmannessa finaaliottelussa TPS:n ja Tapparan välillä on rikkoutumassa 300 000 katsojan raja.