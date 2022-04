Illan ottelu voi olla kevään viimeinen liigapeli Tampereella.

Jääkiekon Liigan finaalisarja on edennyt kolmanteen näytökseensä, joka alkoi Tampereen Nokia-areenalla kello 18.30.

Päätuomari Jukka-Pekka Koistinen kävi illan ensimmäisen erikoistilanteen eli TPS-ylivoiman aikana mielenkiintoisen keskustelun Palloseuran kultakypärän Markus Nurmen kanssa. Keskustelu tallentui C Moren mikrofoneihin.

”Nurmi, se oli viimeinen tehostaminen sitten”, Koistinen aloitti.

”Ai tehostaminen”, Nurmi kysyi.

”Sää tiput myöhässä. Kaks sekuntia myöhässä lennät perseelleen. Kaikki tietää sen, vittu”, Koistinen sivalsi.

Illan ottelu voi olla kevään viimeinen liigapeli Tampereella, mikäli finaalisarjaa voitoin 2–0 johtava Tappara voittaa tänään ja huomenna. TPS venyttäisi voitolla finaalisarjaa niin, että Tampereella pelattaisiin ainakin viides loppuottelu, joka on ohjelmassa torstaina.

TPS:llä on ollut kahdessa ensimmäisessä finaalissa hetkensä, ja ottelusarjan tilanne on sille jopa tyly. Maalit kuitenkin ratkaisevat, ja niitä Palloseura on tehnyt kirvesrintoja vähemmän. TPS:n on nyt kaadettava runkosarjan ykkönen neljä kertaa viiden pelin aikana mestaruuden voittaakseen. Se on erittäin haastavaa.

HS seuraa ottelua hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tämän jutun alaosasta.