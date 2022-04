Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014 ja liitti sen itseensä.

Venäjän hiihtomaajoukkueen ykköstähden Aleksandr Bolšunovin on tarkoitus leireillä Ukrainalta vallatulla Krimin niemimaalla toukokuussa.

Venäjän käymä täysimittainen tuhoamissota Ukrainassa ei vaikuta maan hiihtäjien toimintaan millään tavalla. Venäjän maajoukkue leireilee myös tänä keväänä Ukrainalta kahdeksan vuotta sitten vallatulla Krimin niemimaalla, norjalaislehti Nettavisen kertoo.

”Kuulostaa oudolta, mutta mikään Venäjän johtajiin liittyvä ei yllätä minua”, Norjan hiihtomaajoukkueen entinen johtaja Vidar Løfshus kommentoi Nettavisenille.

Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014 ja liitti sen itseensä. Løfshus uskoo Krimillä järjestettävän harjoitusleirin olevan venäläisille osa politiikkaa.

”Ulkopuolelta katsottuna tämä voi näyttää siltä, että he tekevät tämän osoittaakseen sen olevan ’business as usual’. Sillä ei ole väliä, jos lähialueella on erikoisoperaatio”, Løfshus sanoo.

Venäjä on käyttänyt yksipuolisesta hyökkäyssodasta nimeä erikoisoperaatio.

Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) maastohiihtokomitean puheenjohtaja Vegard Ulvang tietää venäläisten leireilleen Mustanmeren rannoilla Neuvostoliiton ajoista lähtien. Hän uskoo leiripaikan valinnan viestivän nykyisessä tilanteessa erityistä symboliikkaa.

”Sitä siinä on merkittävästi. Tietysti on”, hän sanoo.

Venäjän hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Juri Borodavko kertoo Venäjän valtiollisen tietotoimistolle Tassille perinteistä aloittaa kausi Krimillä Morsken kylässä.

”Raikas meri-ilma, kirsikat ja mansikat tekevät urheilijoillemme hyvää. Suunnitelmana on, että kaikki ryhmäni urheilijat osallistuvat leirille Krimillä”, Borodavko sanoo Tassille Netavisenin mukaan.

Hänen ryhmäänsä kuuluvat muun muassa Aleksandr Bolšunov, Natalia Neprjajeva ja Julija Stupak. Leirin on tarkoitus alkaa toukokuun 15. päivänä.