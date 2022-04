Chess.com kertoo sivustollaan myös muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Venäjän verkkosensuuri on nyt iskenyt maailman suosituimpaan šakki­sivustoon chess.comiin. Chess.com kertoo, että Venäjän televiranomainen Roscomnadzor sulki sivuston viikonloppuna.

Venäjän sotasensuuri on iskenyt aiemmin moniin verkkosivustoihin, kuten Twitteriin, Facebookiin, Instagramiin, Amnestyyn ja BBC:hen.

Chess.comin mukaan Roscomnadzorin oli tarkoitus sulkea šakkisivustolta osiot ”On The Invasion of Ukraine” ja ”Ukrainian Chess Players In Times Of War”, mutta koska chess.com käyttää suojattua https-yhteyttä, Roscomnadzor ei pystynyt sulkemaan pelkkiä alasivuja. Siksi se sulki koko chess.comin Venäjällä.

Kyseisillä alasivustoilla kerrotaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja ukrainalaisten šakinpelaajien tilanteesta sodan aikana.

Täysin Venäjä ei ole pystynyt estämään chess.comin palveluihin pääsyä, sillä sivuston sovellus edelleen toimii. Lisäksi vpn-yhteyden avulla pystyy kiertämään nettisensuurin.

Chess.com ilmoittaa, että se ei lopeta Venäjän sotatoimista kertomista sivustollaan.

”Vahvistamme, että tuomitsemme jyrkästi Venäjän hallituksen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, ja jatkamme siihen liittyvän sisällön julkaisemista”, sivusto toteaa tiedotteessaan.

Chess.comin perustivat Erik Allebest ja Jarom Severson vuonna 2007. Pääkonttori on Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Arvioiden mukaan sivustolla pelataan päivittäin yli kymmenen miljoonaa šakkipeliä.

