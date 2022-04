Jalkapallon Valioliigassa pelaava liverpoolilaisseura Everton teki tammikuun lopussa ratkaisun, joka saattoi olla seuran kannalta kohtalokas. Se palkkasi potkut saaneen managerin Rafael Benítezin tilalle Frank Lampardin.

Benítezin potkut eivät olleet yllätys – jo hänen palkkaamisensa oli yllätys ja kuin märkä rätti vasten monen Evertonin kannattajan kasvoja. Espanjalainen on entinen Liverpoolin manageri, eikä pahimman vihollisen leirissä olleen valintaa katsottu hyvällä.

Benítez ei missään vaiheessa saanut ainakaan kannattajien luottamusta. Aluksi pelilliset tulokset olivat kohtuullisia, mutta vaikeudet alkoivat lokakuussa. Benítezin viimeisistä kahdestatoista Valioliigan ottelusta Everton voitti vain yhden ja pelasi kaksi tasapeliä. Tappioita tuli yhdeksän.

Potkujen jälkeen alkoivat huhut kiertää siitä, kuka nousee uudeksi manageriksi. Kannattajat olisivat iloinneet entisen pelaajansa Wayne Rooneyn valinnasta, mutta lopulta valinta kohdistui Frank Lampardiin, entiseen Chelsean pelaajaan ja manageriin.

Lampardin valinta oli kannattajille mieluisampi kuin toinen loppusuoran ehdokas, portugalilainen Vitor Perreira, joka oli viime joulukuussa saanut potkut Turkin liigan Fenerbahçesta. Seuran omistaja Farhad Moshiri ei myöskään halunnut valita toista kertaa manageria, jota useat joukkueen kannattajat tuntuivat vastustavan.

Rooneylla ja Lampardilla on paljon yhteistä: molemmat ovat Englannin maajoukkueen entisiä pelaajia, ja Lampard oli Derbyn manageri ennen Rooneya.

Frank Lampard oli kaudella 2018–2019 Derbyn manageri.

Lampard aloitti manageriuransa kaudella 2018–2019 juuri Derbyssä, jossa hän luotsasi joukkueen Valioliigan nousukarsintoihin. Finaalikarsinnassa Aston Villa otti kuitenkin paikan Valioliigaan.

Lampard nousi yhden Derby-kauden jälkeen entisen seuransa Chelsean manageriksi. Jopa Lampard myönsi, että valinnassa painoi hänen nimensä seuralegendana.

”Kun istuin [työ]haastattelussa, ymmärsin, että Derbyä yhden kauden valmentaneet eivät yleensä saa työpaikkaa Chelseasta”, Lampard totesi medialle valintansa jälkeen.

Chelseassa ensimmäinen kausi meni suhteellisen hyvin: sijoitus Valioliigassa neljäs ja pääsy Englannin cupin finaaliin, jossa tuli tappio Arsenalille. Toinen kausi ei enää sujunut: tappioputki ja yhdeksänneksi vajonnut sijoitus Valioliigassa toivat potkut tammikuussa 2021. Uusi manageri Thomas Tuchel johdatti Chelsean Mestarien liigan voittoon.

Meni vuosi, ja Lampard oli jälleen valioliigajoukkueen managerina. Hän teki Evertonin kanssa 2,5 vuoden sopimuksen.

Lampardin tilastot Evertonissa eivät ole juuri paremmat kuin Benítezin: kolme voittoa, yksi tasapeli ja kahdeksan tappiota. Ja mikä pahinta, Everton on vajonnut putoamisviivan alapuolelle. Eroa viimeiseen säilyjän paikalla olevaan Burnleyyn on kaksi pistettä ennen viikonlopun otteluita, mutta Evertonilla on yksi ottelu vähemmän pelattuna.

Jo ennen Lampardin Everton-pestiä muistutettiin, että hänen tilastonsa eivät ole vakuuttavia: 103 liigaottelua managerina Chelseassa ja Derbyssä, tappioita 30.

Lampardin lausunnot ottelujen jälkeen eivät ole olleet myöskään luottamusta herättäviä. Ennen kuin Everton painui putoamisviivan alapuolelle, hän muistutti joukkueen olevan viivan yläpuolella, ja nyt kun joukkue on viivan alapuolella, Lampard sanoo ”uskovansa” säilymiseen.

Lisäksi Lampard päästelee suustaan tällaisia latteuksia:

”Jos olisimme tehneet ensimmäisen maalin, ottelu olisi ollut täysin erilainen.”

Näin hän totesi viime viikonlopun Liverpool-tappion jälkeen Evertonin verkkosivuilla.

Lisäksi Lampard sanoi: ”Olen ylpeä ja onnellinen esityksestämme. Meidän täytyy saada sama henki päälle lopuissa otteluissamme.”

Lampardin potkuista vielä kevään aikana on myös liikkunut huhuja, mutta Skysportsin mukaan seuran johdossa ei uskota managerin vaihdoksen auttavan putoamistaistelussa.

Silti esille on nostettu muun muassa vanhan sotaratsun ja bussin parkkeeraajan eli vahvaan puolustamiseen uskovan henkilön nimi: Sam Allardyce kävi jo kaudella 2017–2018 pelastamassa Evertonin.

Lampard itse on todennut tulevaisuudestaan Evertonissa näin:

”Lyhyestä manageriurastani vietin 18 kuukautta Chelseassa, jossa olin aina luultavasti kahden ottelun päässä potkuista. Olen ylpeä saadessani olla managerina täällä [Evertonissa] ja ylläpitää tämän seuran historiaa positiivisella tavalla.”

Evertonilla onkin vahva historia Englannin pääsarjassa. Se on ollut yhtäjaksoisesti korkeimmalla sarjatasolla 68 vuotta, mutta esimerkiksi Fivethirtyeight-sivuston data-analyysin mukaan Evertonin todennäköisyys putoamiseen on nyt 54 prosenttia ja Burnleyn vain 29 prosenttia.

Jääkö Lampard historiaan managerina, joka vie Evertonin pois pääsarjajalkapalloilusta? Hänelle itselleen putoamisen kokemus olisi uusi.

Valioliigan ottelu Everton–Chelsea sunnuntaina kello 16. Viaplay ja V Sport näyttävät ottelun.