Viktoria Mamoshyna on saamassa jopa työpaikan lahtelaisen pyöräilymiehen Jari Virtasen kautta.

Viktoria Mamoshyna on innoissaan päästyään jatkamaan Suomessa pyöräilyharrastustaan.

”Sitä ei ole helppoa selittää, mutta se on niin ihana tunne.”

Näin tunnelmoi ukrainalainen Viktoria Mamoshyna sitä, kuinka hän on päässyt Suomessa palaamaan rakkaan harrastuksensa maantiepyöräilyn pariin.

Mamoshyna asuu äitinsä kanssa Lahdessa, jonne he saapuivat pakolaisina sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Mamoshyna hakeutui Suomeen sen takia, että hän tunsi maata työskenneltyään seitsemänä kesänä marjatilalla Heinolan seudulla.

Asuminen Lahdessa järjestyi tuttujen kautta. Mamoshyna alkoi heti tehdä vapaaehtoistyötä keskuksessa, jossa hän lajittelee maanmiehilleen tarkoitettua lahjoitustavaraa ja auttaa heitä käytännön asioissa.

Lahdessa Mamoshyna rupesi kaipaamaan pyöräilyä, jonka aktiivinen harrastaja hän oli ollut kotioloissa.

Maastopyörällä pisin ajettu lenkki on ollut noin 200 kilometriä, mutta yleensä pyörälenkit ovat olleet korkeintaan 100 kilometrin mittaisia. Hän on vähän kilpaillutkin pyörällä ja treenannut myös juoksua.

Lahdessa Mamosyna ryhtyi varovasti kyselemään, löytyisikö jostain lainaan pyöräilyvarusteita. Tämä kysely tuli mutkan kautta lahtelaisen pitkän linjan pyöräilymiehen Jari Virtasen tietoon.

Virtanen on tehnyt noin 30 vuotta töitä pyöräilyliikkeissä. Vapaa-aikanaan hän on toiminut lähes yhtä kauan Suomen johtaviin pyöräilyseuroihin kuuluvan TWD Länkenin kilpailumekaanikkona. Samassa tehtävässä hän on ollut pitkän jakson myös maajoukkueessa.

Kun Virtanen kuuli tyttärensä kautta tiedon, että Mamoshyna kaipasi apua pyöräilyyn liittyen, hän pani töpinäksi tuntemiensa laji-ihmisten avulla.

”Näin Viktoriasta valokuvan, jossa hänellä oli Pinarellon pyörä. Panin hänelle viestin, että valitettavasti en pysty järjestämään Pinarelloa, mutta jos käy oikean kokoinen maantiepyörä, niin sellaisen saan järjestettyä. Kysyin, minkä mittainen hän on, ja siitä se lähti”, Virtanen kertoo.

Pinarellon pyöriä käyttää muun muassa ammattipyöräilyn parhaisiin talleihin kuuluva brittiläinen Ineos Grenadiers.

Jari Virtanen on toiminut pitkään kilpapyöräilijöiden mekaanikkona maajoukkuetehtäviä myöten.

Seuraavaksi Virtanen pani projektista tiedon Facebookin, jossa puolet hänen kavereistaan on kuulemma tekemisissä kilpapyöräilyn ja puolet musiikin kanssa.

”Tiesin, että kun sinne panen kysymyksen, varmaan alkaa tapahtua. Ja niin tapahtui.”

Vaatetus järjestyi entiseltä huippupyöräilijältä Jussi Veikkaselta, joka nykyään toimii ranskalaisen Groupama-FDJ-tallin yhtenä joukkueenjohtajana.

”Jussi kertoi, että hänellä on aivan liikaa käyttämättömiä varusteita niiltä ajoilta, kun hän ajoi Ranskassa.”

Kypärän lahjoitti pyöräsuunnistuksen maailmanmestari Samuel Pökälä, joka on kilpaillut Suomen kärkitasolla myös maantiepyöräilyssä.

”Hän laittoi viestiä, että hänellä on palkinnoksi saatuja kypäriä, ja kysyi, saako olla musta vai valkoinen.”

Pyörä löytyi lopulta Virtasen omasta lähipiiristä, siskolta, joka lupasi ajopelin lainaan niin pitkäksi ajaksi kuin on tarpeen.

Sopivan kokoisista pyöräilykengistä Virtanen pani kyselyn maantiepyöräilyn aktiiviharrastajien Facebook-ryhmään. Sieltä löytyivät sopivat jalkineet useiden tarjokkaiden joukosta.

”Tämä oli aika helppo keissi, kun tämä oli lähellä omia kuvioita. On ollut ihan älyttömän kivaa olla avuksi”, sanoo kuusikymppinen Virtanen joka on innokas liikunnan harrastaja sekä pyörän että suksien päällä.

Mamoshynan Virtanen on toistaiseksi tavannut vain kerran, varusteitten perille viemisen yhteydessä.

”Tämä on ollut aivan mahtavaa. Minulla oli ikävä pyörääni ja sillä ajamista. Nyt tuntuu, että tämä on kuin unta. Kun pääsin täällä pyörän päälle, oli hullu ja turvallinen olo”, sanoo Mamoshyna, joka on toistaiseksi ajanut vasta pari lenkkiä.

Virtanen kertoo, että Mamoshyna pääsee mukaan samaan vääksyläiseen pyöräilyporukkaan, jossa hän itsekin ajaa.

Sekin on jo sovittu, että heinäkuussa Mamoshyna pääsee mukaan toista kertaa ajettavaan Saimaa Cycle Tour -tapahtumaan. Virtasen mukaan tapahtuman päävetäjiin kuuluva entinen kilpapyöräilijä Juho Suikkari on luvannut, että Mamoshynan ei tarvitse maksaa osallistumismaksua.

”Paremmin järjestettyä pyörätapahtumaa ei ole vielä vastaan tullut”, sanoo Virtanen, joka ajoi Saimaan kierroksen ensimmäisen version viime kesänä.

Lumettomalla kaudella Virtanen polkee noin 40 kilometrin työmatkansa Peltosen suksitehtaalle Heinolaan.

Sinne saattaa halutessaan ajaa pian myös Mamoshyna.

”Viktorialle on täällä Peltosen suksitehtaalla työpaikka”, Virtanen paljastaa.