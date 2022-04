Venäjän sotatoimia tukeneen uimari Jevgeni Rylovin yhdeksän kuukauden kilpailukielto on Putinin mielestä absurdi.

Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ovat Venäjä ja sen liittolainen Valko-Venäjä suljettu kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle, mutta Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on suunnitelmia urheilukilpailujen palauttamiseksi Venäjälle.

Putin sanoi tiistaina, että Venäjä voisi isännöidä erilaisia urheilutapahtumia ja kutsua niihin vain maansa ”todellisia kumppaneita”, uutistoimisto Reuters kertoo.

Putin kertoi suunnitelmistaan tiistaina Kremlissä. Hän oli kutsunut luokseen palkittavaksi Pekingin talviolympialaisissa menestyneitä urheilijoita.

Dopingista kärynnyttä 16-vuotiasta taitoluistelijaa Kamila Valijevaa tilaisuudessa puolustanut Putin otti kantaa myös uinnin olympiavoittajan Jevgeni Rylovin kilpailukieltoon.

Rylov, 25, sai Kansainväliseltä uimaliitolta (Fina) yhdeksän kuukauden kilpailukiellon, koska hän tuki Venäjän sotatoimia maaliskuussa Moskovassa Lužniki-stadionilla järjestetyssä kansanjuhlassa. Rylov esiintyi tilaisuudessa Z-kirjain rinnassaan.

Putinin mukaan Rylovin saama kilpailukielto on absurdi. Rylovin kilpailukielto on käytännössä vain 20 päivän mittainen, koska Venäjän ja Valko-Venäjän uimarit on suljettu Finan alaisista kilpailuista vuoden loppuun saakka.

Rylovin kilpailukielto alkoi 20. huhtikuuta, joten se päättyy 20. tammikuuta.