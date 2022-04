Kauden viides F1-osakilpailu ajetaan väliaikaisella radalla.

Miamin F1-rata on rakennettu vain väliaikaiseksi. Kuva maaliskuun lopulta.

Formula 1 -kauden viides osakilpailu on tarkoitus ajaa 8. toukokuuta Miamissa, ja uuden radan rakennustyöt ovat vielä käynnissä. Varsinainen rata on viimeistelyä vaille valmis, mutta rataa ympäröivä alue näyttää enemmän keskeneräiseltä.

Miamin osakilpailun rata on rakennettu NFL-joukkue Miami Dolphinsin kotistadionin ympäristöön. Rata on vain väliaikainen, mutta sen koristelu on viety astetta pidemmälle kuin moni uskalsi kuvitella – tai pelätä.

Radalle on nimittäin rakennettu ”satama-alue jahdeille”. Pari viikkoa ennen kisaa veneitä oli jo tuotu paikalle, mutta mitään veden näköistä ei vielä ollut.

Kuva onkin hieman erikoinen.

”En rehellisesti sanoen tiedä, mitä tästä pitäisi sanoa”, kuvan jakanut henkilö toteaa.

”En tiedä, itkeäkö vai nauraa”, toinen kommentoi.

Turkoosia ”vettä” on aiemmin julkaistujen havainnekuvien tarkoitus tulla ainakin mutkien 6, 7 ja 8 läheisyyteen.

Itse rata on 5,41 kilometriä pitkä, ja sillä on 19 mutkaa. Kilpailun mitta on 57 kierrosta, eli runsaat 308 kilometriä.