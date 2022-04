Tässä on NHL:n ylivoimainen maalitykki: Auston Matthews teki historiaa

Toronton Auston Matthewsin maalisaldo tältä ja viime kaudelta on vertaansa vailla.

Auston Matthews (oik.) on heiluttanut verkkoja tällä kaudella huimaan tahtiin.

Jääkiekon NHL:ssä nähtiin tiistain kierroksella temppu, johon ei kukaan ole pystynyt kymmeneen vuoteen.

Toronto Maple Leafsin Auston Matthews laukoi nimittäin kaksi maalia Detroitia vastaan ja rikkoi 60 maalin rajan.

Edellisen kerran haamuraja meni rikki kaudella 2011–12, kun Steven Stamkos laukoi 60 maalia.

Stamkosin lisäksi aktiivipelaajista 60 maalia on yhden kauden aikana rikkonut vain Washingtonin Aleksandr Ovetškin, joka osui 65 kertaa kaudella 2007–08.

Matthews, 24, teki samalla NHL-historiaa, sillä hänestä tuli ensimmäinen yhdysvaltalaispelaaja, joka on tehnyt 60 maalia yhdellä kaudella.

Matthewsin tempun arvoa nostaa vielä se, että hän on pelannut vain 73 ottelua Toronton 81:stä.

NHL:n pistepörssissä Matthews on viidentenä tehoilla 60+46. Kärjessä on Edmontonin Connor McDavid tehoilla 44+78. Maalipörssissä Matthewsin jälkeen toisena on Edmontonin Leon Draisaitl 55 osumalla.

Matthews on ollut kahden viime kauden aikana täysin käsittämättömässä vireessä, sillä hän on pelannut 125 runkosarjaottelua ja tehnyt niissä peräti 101 maalia ja antanut 71 maalisyöttöä.

Yhteensä uran tehot ovat 407 ottelun jälkeen 259+198.