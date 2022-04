Mixu Paatelaisella on kaksi tappiota kahdesta ensimmäisestä ottelustaan HIFK:n päävalmentajana.

HIFK–HJK 0–2

Veikkausliiga-kauden ensimmäinen Stadin derby HIFK:n ja HJK:n välillä oli muistutus siitä, millaista kotimainen jalkapallo oli parhaimmillaan ennen koronapandemiaa. Kannattajien savut, tifot eli erilaiset katsomokoreografiat sekä laulut herättivät usein aivan liian hiljaisen Töölön stadionin eloon. Kentällä vanha dynamiikka oli kuitenkin poissa.

HJK palasi Inter-tappion jälkeen voittokantaan HIFK:n kustannuksella, ja paikallisvastustaja kärsi kolmannen perättäisen tappionsa. Yhden pisteen viidestä ensimmäisestä ottelusta saanut HIFK on juuttunut jumbosijalle. Ottelu oli Mixu Paatelaiselle toinen HIFK:n päävalmentajana ja samalla toinen tappio.

”Toinen jakso oli parempi. Mahdollisuudet [tehdä maali] pitää käyttää. Emme käyttäneet”, Paatelainen sanoi.

”Vähän tuli tunne, että pelaajilla ei ollut itseluottamus kohdillaan.”

Paatelainen totesi, että kausi on heille selviytymistaistelua.

Stadin derby paljasti karulla tavalla, miten valtava on ero kaupungin suurimman joukkueen, HJK:n ja altavastaajana derbyihin aina lähtevän HIFK:n välillä.

Ensimmäisen puoliajan HJK haki väylää ja maalipaikkoja HIFK:n maalille, mutta HIFK onnistui torjumaan aina tauon kynnykselle hyökkäykset. Paatelainen oli laatinut taktiikan, joka pyrki tukkimaan HJK:n laitapelin.

Puolustusmuuri murtui ensimmäisen jakson lisäajalla, kun HJK:n hyökkääjälupaus Casper Terho antoi kulmasta keskityksen maalin eteen, ja kapteeni Miro Tenho nousi korkeimmalle puskemaan pallon maaliin. Yksikään pelaaja ei seurannut Tenhon nousua etutolpalle.

Avausjaksolla HIFK:lla ei ollut yhtään kunnollista maalipaikkaa. HIFK:n ainoa järkevä ase oli antaa pallo oikealle laitapakille Macario Hing-Gloverille, jonka tehtävänä oli heittää keskitys maalin eteen Eero Markkaselle. Niistä keskityksistä ei tullut oikein mitään.

Paatelainen sanoi aiemmin viikolla HS:lle, ettei hän vielä tiedä parasta avauskokoonpanoaan tai pelijärjestelmäänsä uudelle joukkueelleen. Torstain ottelu tuskin ratkoi hänen ongelmiaan.

Paikallisottelun perinteitä noudatti orjallisesti HIFK:n vanhoihin sotureihin kuuluva Jani Bäckman, joka otti tyylilleen uskollisesti ottelun varoituksen, kun hän lanasi Jukka Raitalan kentän pintaan.

Bäckmanille paikallisottelut merkitsevät todennäköisesti enemmän kuin monelle muulle HIFK:n rivipelaajalle. Keskikentällä hyökkäävässä roolissa pelannut Bäckman haki hanakasti maalia toisen jakson alussa. Hänellä oli kolme maalipaikkaa toisen jakson alussa, mutta epäonnistumiset seurasivat toinen toistaan.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela reagoi HJK:n hyökkäysongelmiin, kun hyökkäyksille ei löytynyt päättäjää. Kärkenä aloittaneen Fabian Serrarensin tilalle vaihdettiin Bojan Radulovic 67. minuutilla. Kaksi minuuttia myöhemmin Radulovic teki 2–0-maalin Murilon täydellisestä keskityksestä.

”Vähän kärsimättömiä olimme hyökkäyksemme kanssa. Kaiken kaikkiaan erinomainen esitys”, Toni Koskela sanoi.

Vartti ennen loppua kentälle juoksi vaihdosta HIFK-legenda Jukka Halme, ja kannattajat puhkesivat laulamaan ”Jugi Halme, Los Momentos Sexuales”. Halme ja Bäckman ovat viimeisiä konkareita siitä joukkueesta, joka nosti HIFK:n pääsarjaan vuosikymmenten tauon jälkeen. Aika on ajamassa heistä ohi pikku hiljaa.

HJK:n tähtipelaaja Perparim Hetemaj myönsi, että häntä jännitti uran ensimmäinen Stadin derby.

”Siitä on pari kolme vuotta, kun on ennen peliä jännittänyt. Odotin tosi paljon tätä. Nautin tosi paljon tästä”, Hetemaj sanoi.

”Joukkue on hyvässä tilassa. Tietenkin hävisimme yhden pelin [Inter-ottelu]. Niitä sattuu kauden aikana. Se oli hyvä, että se tuli tässä vaiheessa. Muuten joukkue on laadukas ja hyvä, ja pelaajilla on hyvä fiilis.”