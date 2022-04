Veikkausliigalla on ongelma saada ihmiset takaisin katsomoihin, eikä yksi Stadin derby muuta koko kuvaa

Kahden vuoden katkos ihmisten normaalielämässä katkaisi vanhat tavat ja loi uusia. Kun matseissa käymisen tapa katkeaa, sitä on vaikea elvyttää, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK:n fani polttaa soihtua jalkapallon Veikkausliigan paikallisottelussa HIFK vs HJK Helsingissä 28. huhtikuuta 2022.

Veikkausliigalla on juuri nyt kasvava ongelma. Sillä on selvästi vaikeuksia saada ihmisiä palaamaan katsomoihin koronapandemian aiheuttamien poikkeuskausien 2020–2021 jälkeen. Kahden vuoden katkos ihmisten normaalielämässä katkaisi vanhat tavat ja loi uusia. Kun matseissa käymisen tapa katkeaa, sitä on vaikea elvyttää.

Veikkausliigan ja seurojen kannalta kyseessä on pitkälti markkinointiongelma, johon kytkeytyy myös edelleen jatkuvat olosuhdeongelmat. Alkukaudesta lukuisia otteluita siirrettiin varakentille toisille paikkakunnille, kun nurmikentät eivät kestäneet oikukasta talvea.

Pidän Veikkausliiga-kauden ensimmäistä Stadin derbyä, Helsingin paikallisottelua HIFK:n ja HJK:n välillä eräänlaisena happotestinä Veikkausliigan kiinnostavuudelle. Ottelun ennakkonäkyvyys mediassa oli verrattain vähäistä, ja yleisömäärä jäi 7103 katsojaan. Ennen koronaa pelatuissa Stadin derbyissä kausilla 2015-2019 oli aina täysi tupa tai lähes loppuunmyydyt katsomot eli yli 10 000 katsojaa.

Torstain Stadin derbyn jälkeen Veikkausliigassa on pelattu 25 ottelua, joissa yleisöä on ollut yhteensä 40557 katsojaa eli 1622 ottelua kohden. Koronapandemiaa edeltävällä kaudella 25 ensimmäisessä ottelussa oli yhteensä 58821 katsojaa eli 2353 ottelua kohden. Kummassakin otoksessa on yksi Stadin derby mukana.

HS:n tietojen mukaan Veikkausliigan hallituksessa on havahduttu yleisöpulaan. Jos Veikkausliiga ja sen seurat eivät näy valtakunnallisessa mediassa entiseen malliin, olisi hälytyskellojen syytä soida Veikkausliigan hallituksessa.

Sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla on valiteltu median vähäistä huomiota Stadin derbyyn. Media on väärä syypää. Media tekee tätä nykyä pitkälti sisältöä siitä, mikä kiinnostaa median käyttäjiä.

Jos katsomot täyttyvät, seuraa media perässä. Aivan kuten kävi Stadin derbyn kanssa, kun se palasi 42 vuoden tauon jälkeen mediakartalle vuonna 2015.

Lue lisää: ”Se on kuin veitsellä sivaltaisi” – Mixu Paatelainen kertoo avoimesti, millainen ihminen hän ei ole

Lue lisää: HJK kärsi Interiä vastaan sellaisen nöyryytyksen, että joukkueen ja valmennuksen jännitteet uhkaavat nousta pinnalle

Lue lisää: Kaksi jalkapallo­sukua löi iloisesti jälleen kättä, kun Paatelainen siirtyi HIFK:n pää­valmentajaksi – ja se kertoo Suomi-futiksen pienistä piireistä