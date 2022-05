Jokerien toimitusjohtaja Sami Kauhanen haluaa nostaa perinteisen jääkiekkoseuran maltilla uuteen nousuun ja tarjota nuorille menestysputken aina NHL:ään asti. Ensi kaudella Jokerit ei pelaa missään, mutta aikomuksena on saada liigalisenssi kaudelle 2023–2024. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Sami Kauhasen työpöydällä on pitkä lista asioita, jotka pitää saada kuntoon, jos Helsingin Jokerit palaa jonain päivänä kotimaan jääkiekkoliigaan.

Mistä saadaan pelaajat? Missä hallissa pelataan? Miten muut suhtautuvat 55 vuotta vanhan perinteikkään seuran mahdolliseen uuteen paluuseen liigaan?

”Ilmassa on paljon kysymyksiä, joihin on mahdotonta antaa vielä vastausta. Kevät on ollut kaikille raskas”, Jokerien toimitusjohtaja Kauhanen sanoo.

Yksi asia on varmaa jo nyt: Jokerit ei hae paikkaa liigaa alemmasta sarjasta Mestiksestä.

”Se ei ole vaihtoehto ainakaan tässä kohtaa. Jokerit kuuluu korkeimmalle sarjatasolle, mutta se ei ole meidän päätös”, helmikuussa 50 vuotta täyttänyt Kauhanen sanoo.

” ”En osaa sanoa, otetaanko henkilökuntaa takaisin.”

Jokerien suunnitelmana on palata liigaan kaudelle 2023–2024. Liigalisenssihakemus pitää jättää viimeistään 30. lokakuuta 2022.

”Haemme liigalisenssiä, se on selvää, kun saamme Jokerien perusrakenteen kohdalleen. Voimme hakea lisenssiä jo ennen takarajaa heti, kun olemme valmiina.”

Jokerien lisenssi on muiden liigaseurojen käsissä. Paluusta päätetään liigan yhtiökokouksessa, jossa sen ratkaisevat seurojen puheenjohtajat.

Jokerien hyväksyminen liigaosakkaaksi vaatisi kahden kolmanneksen enemmistön eli ainakin kymmenen ääntä viidestätoista.

Varmaa on vain se, että ensi kaudella Jokerit ei pelaa missään. Jokerien noin 15 hengen toimistoväen lomautukset alkavat 1. kesäkuuta.

”Heille ei juuri nyt ole sitä työtä, johon heidät on palkattu. En osaa sanoa, otetaanko henkilökuntaa takaisin. Selvää on, että töitä riittää, kun asiat liikahtavat eteenpäin. Työntekijät ja heidän perheensä joutuivat hankalaan tilanteeseen”, Kauhanen sanoo.

Jari Kurri on Jokerien omistaja ja puheenjohtaja. Kurrilla on suomalaisessa kiekkoyhteisössä myös vastustajia.

Toistaiseksi viimeisen SM-liigapelinsä Jokerit pelasi 16. maaliskuuta 2014. Kun Jokerit lähti liigasta, se maksoi tiettävästi noin kolmen miljoonan euron ”erorahat”.

Sen jälkeen Jokerien ja muiden liigaseurojen välit ovat olleet enemmän tai vähemmän jäätäviä. Liigan markkinallisista syistä Jokerien paluulle ei kuitenkaan asetettane esteitä.

Helsinki tarvitsee toisen liigajoukkueen, ja Jokerit myös vetää hyvin katsojia.

MTV Urheilu kertoi tiistaina, että liigan sisällä on Jokerien pääomistajan Jari Kurrin vastainen oppositio, joka voi ehkä vaikuttaa lisenssin saantiin.

”Varmaan Jari pohtii asiaa, koska hänen tavoitteensa on turvata Jokerien tulevaisuus. Jarikin on ihminen, jolla on perhe ja taustajoukot”, Kauhanen kuittaa uutisen.

On epäselvää, kuinka paljon Jokerit joutuisi vastaavasti maksamaan liigapaluustaan. Kauhasen ymmärryksen mukaan lisenssi ei ole kolmen miljoonan euron arvoinen.

”Meillä on jonkinlainen kutina hinnasta, mutta siitä ei ole mustaa valkoisella.”

Liiga-paikan esteenä ovat myös Kurrin omistaman seurayhtiön Jokerit Hockey Club oy:n erikoiset rahoituskuviot, joissa tappiot on kuitattu venäläisomisteisten yritysten toimesta.

Huhtikuussa seura tosin tiedotti, että Kurri on ostanut Jokerit ulos Norilsk Nickel Harjavallan omistuksesta.

NN Harjavalta oy omisti Jokereista 40 prosenttia, ja sitä kautta rahoitus kietoutui venäläisoligarkki Vladimir Potaniniin, joka on NN Harjavallan omistaja yrityksiensä kautta.

Nyt seuraa hakee uusia rahoittajia ja taustavoimia.

Kauhanen ei voi kommentoida seuran omistusjärjestelyjä.

”Niihin minulle ei ole valtuuksia.”

”Olen pyrkinyt pitämään tavoitteen kirkkaana”, toimitusjohtaja Sami Kauhanen sanoo Jokerien tulevaisuudesta.

Kauhanen aloitti Jokerien toimitusjohtajana helmikuun 21. päivänä. Sopimusneuvottelut Kurrin kanssa alkoivat syksyllä 2021.

”Aika pitkään keskustelimme, sopimus ei ollut nopea prosessi. Minulla oli kiinnostusta, mutta pelkällä kiinnostuksella ei pitkälle pärjää”, Kauhanen sanoo.

Ennen Jokereita hän toimi puolitoista vuotta Hippoksen toimitusjohtajana. Aiemmin hän työskenteli yhdeksän vuotta Veikkauksessa johtotehtävissä.

Jääkiekkoon Kauhanen ei siirtynyt kylmiltään. Hän itse pelasi 26-vuotiaaksi asti puolustajana alasarjoissa Iisalmen Peli-Karhuissa ja Kajaanin Hokissa.

Lukioikäisenä hän pelasi vuoden Yhdys­valloissa 1989–1990 ja sai tarjoukset kahdesta sikäläisestä yliopistojoukkueesta.

”Ei tullut tartuttua siihen tilaisuuteen. Ajat olivat silloin niin erilaiset.”

” ”En ole lähdössä minnekään. En harkinnut paluuta Hippokseen. On ihan turha peruutella.”

Keväällä julkisuudessa ehdittiin jo uutisoida, ettei Kauhanen jatka Jokereissa sen jälkeen, kun seuran taru KHL-liigassa päättyi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Kauhanen kumosi väitteen ja toistaa sen HS:n haastattelussa.

”En ole lähdössä minnekään. En harkinnut paluuta Hippokseen. On ihan turha peruutella. Vastaan Jokerien operatiivisesta toiminnasta.”

Suunnitelma KHL:stä irtaantumisesta käynnistyi melko pian, kun Venäjä alkoi keskittää joukkojaan Ukrainan rajalle vuodenvaihteessa – samoihin aikoihin, kun Kauhanen siis aloitti Jokereissa.

”Kun hyökkäys alkoi [24. helmikuuta], kävi selväksi, ettei meillä ole jatkoedellytyksiä KHL:ssä ja saada tehtyä asioista sopimusten mukaan. Oli selvä, että matka oli tässä.”

Joutuiko Jokerit maksamaan sopimus­rikkomuksestaan KHL:n kanssa?

”Ei ole tietoa, että olisimme joutuneet maksamaan KHL:lle mitään. Muissa KHL-joukkueissa pelanneilla pelaajilla sen sijaan oli sitoumuksia.”

KHL-Jokerit joukkuekuvassa elokuussa 2021.

Iltalehden mukaan esimerkiksi olympia­voittaja Mikko Lehtonen olisi joutunut maksamaan Pietarin SKA:lle 160 miljoonan ruplan, noin kahden miljoonan euron sopimuksen purkusakon.

Lehtonen ja seura sopivat asiasta pudotus­pelien aikana. Lehtonen pelasi kauden loppuun SKA:ssa ja seura purki sopimuksen.

Kun Jokerit aloitti KHL:ssa, seuran monet nuoret joutuivat etsimään uuden pelipaikan, kun vain murto-osa heistä jatkoi aikuisten edustusjoukkueessa.

Uusi tilanne hyödyttänee nimenomaan Jokerien nuoria pelaajia.

”Omista nuorista saadaan joukkue, jonka päälle rakennetaan. Meidän ei tarvitse heti menestyä. Edetään maltilla neljän viiden vuoden päähän. Jokerien nykyiset nuoret ovat silloin parhaassa iässä. Jokerit tarjoaa hyvän junnuputken aina NHL:ään asti.”

” ”Jokainen päivä ei voi olla positiivinen, mutta kokonaisuus menee enemmän positiivisuuden puolelle, vaikken päätynytkään siihen, mihin minut palkattiin: johtamaan KHL-seuraa.”

Missä Jokerit sitten pelaa, jos ovi liigajäälle aukeaa?

Ensisijainen vaihtoehto on Pasilassa sijaitseva jäähalli, entiseltä nimeltään Hartwall-areena, joka on pakotteiden alla venäläis­omistuksessa.

”Uskomme Arenan omistuspohjan muutoksiin ja sitä kautta pelaamiseen siellä. Jos niin ei tapahdu, toinen vaihtoehto on Helsingin jäähalli. Heidän kanssaan ei ole kuitenkaan käyty vielä keskusteluja asiasta.”

Kun Kauhanen puhuu raskaasta keväästä, se on ollut sitä myös hänelle itselleen.

Kadettikoulusta kesällä 1997 valmistunut Kauhanen kertoo oppineensa Jokereissa valtavasti uutta.

”Olen pyrkinyt pitämään tavoitteen kirkkaana. Jokainen päivä ei voi olla positiivinen, mutta kokonaisuus menee enemmän positiivisuuden puolelle, vaikken päätynytkään siihen, mihin minut palkattiin: johtamaan KHL-seuraa.”

