Pekingin olympialaisissa viestikultaa hiihtänyt Stepanova piti uhmakkaan puheen Kremlissä Vladimir Putinin vieraana. Lotta Udnes Weng uskoo jonkun asettaneen sanoja Stepanovan suuhun.

Historian nuorimmaksi maastohiihdon olympiavoittajaksi helmikuussa Pekingissä noussut venäläinen Veronika Stepanova on aiheuttanut jälleen paheksuntaa Norjassa.

Syynä on tällä kertaa uhmakas puhe, jonka 21-vuotias Stepanova piti tiistaina Kremlissä, johon Vladimir Putin oli kutsunut juhlittavaksi Pekingin olympiamitalisteja.

Stepanova kiitti Pervyi kanalin eli maan ykköskanavan televisioimassa puheessaan Putinia tämän kiinnostuksesta urheilua kohtaan. Samalla hän julisti Venäjän mahtia.

”Minun silmissäni Venäjästä on tullut jälleen vahva, ylpeä ja menestyvä. On selvää, että kaikki eivät pidä siitä”, Stepanova sanoi norjalaislehti Verdens Gangin (VG) mukaan.

Tämän jälkeen Stepanova puhui tavalla, joka osoitti hiihtäjän miettivän sekä Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa että maan urheilua vastaan asetettuja sanktioita.

”Olemme oikeilla jäljillä ja voitamme varmasti, kuten voitimme olympialaisissakin.”

Lotta Udnes Weng järkyttyi Veronika Stepanovan puheista. Norjalaishiihtäjä uskoo jonkun asettaneen sanoja Stepanovan suuhun.

Norjalaishiihtäjä Lotta Udnes Weng kertoo VG:lle yllättyneensä Stepanovan lausunnoista.

”Se on aika järkyttävää ja melko kaukana siitä, mitä me näemme ulkopuolelta. On vaikeaa uskoa hänen keksineen nämä mielipiteensä itse”, Weng sanoo.

”Hän saa tilanteesta vähän erilaisen kuvan kuin me. He eivät todennäköisesti näe sitä, mitä me näemme.”

Weng haluaisi venäläisurheilijoiden ottavan etäisyyttä vastaaviin näkemyksiin. 25-vuotias hiihtäjä kuitenkin kertoo ymmärtävänsä tilanteen myös venäläisten näkökulmasta.

”On nähtävissä, että niillä [venäläisillä] ihmisillä, jotka ovat osoittaneet rohkeuttaan, ei ole ollut kovin helppoa sen jälkeen.”

Stepanova puolusti Putinia myös tilaisuuden alla julkaisemassaan Instagram-päivityksessä. Samalla hän haukkui norjalaistähti Emil Iversenin ja kertoi vain venäläisten päättävän, kuka maata johtaa.

Venäjän olympiakomitean joukkueen 4x5 kilometrin viestin olympiavoittoon ankkuroineen Stepanovan näkemykset on otettu tyytyväisenä vastaan Venäjällä.

”Se puhe tuli suoraan hänen sydämestään”, maajoukkueen päävalmentaja Juri Borodavko sanoi VG:n mukaan valtio-omisteiselle uutistoimistolle Ria Novostille.

Borodavko on viemässä suojattinsa leireilemään Venäjän valtaamalle Krimille. Hänen mukaansa raikas meri-ilma, kirsikat ja mansikat tekevät urheilijoille hyvää.