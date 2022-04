Snookerin MM-kisoista tuli seniori­turnaus, kun ”Class of ’92” pelaa paremmin kuin koskaan

John Higgins, Ronnie O’Sullivan ja Mark Williams aloittivat ammattilaisina 1992. 30 vuotta myöhemmin kolmikko taistelee maailmanmestaruudesta.

47-vuotias Mark Williams on snookerin MM-välierien vanhin pelaaja lähes 40 vuoteen. Häntä vanhempi pelaaja on nähty välierissä viimeksi vuonna 1985.

Taistelu snookerin maailmanmestaruudesta huipentuu vapun molemmin puolin legendaarisen Class of ’92:n jäsentenvälisenä taisteluna.

Vuonna 1992 ammattilaisuransa aloittaneet John Higgins, Ronnie O’Sullivan ja Mark Williams pelaavat torstaista lähtien ensimmäisiä yhteisiä MM-välieriään yli 20 vuoteen. Koko trio eteni yhdessä välieriin saakka viimeksi vuoden 1999 kisoissa.

”Missä muussa urheilulajissa voi tapahtua jotain tällaista? Sitä ei todellakaan tapahdu”, Williams sanoi sanomalehti Irish Independentille.

Walesilainen Williams on 47-vuotiaana MM-snookerin vanhin välieräpelaaja Ray Reardonin jälkeen. Reardon oli 52-vuotias pelatessaan välierissä vuonna 1985.

Englantilainen O’Sullivan ja skotlantilainen Higgins ovat 46-vuotiaita. Välieränelikon täydentää 32-vuotias englantilainen Judd Trump.

”Olen joutunut keskelle seniorien MM-kisoja”, Trump vitsaili Twitter-tilillään ja lisäsi odottavansa innoissaan taistelua kolmen lajilegendan kanssa.

Välieriin selvinneellä nelikolla on yhteensä 14 MM-titteliä. Eniten mestaruuksia, kuusi, on O’Sullivanilla. Higgins on ollut ykkönen neljästi, Williams kolmesti ja Trump kerran.

O’Sullivan pelaa välierissä jo 13. kertaa. Samalla hän ohittaa välieräpaikkojen määrässä skotlantilaisen Stephen Hendryn, joka saavutti seitsemän maailmanmestaruutta.

”Stephen on minulle kaikkien aikojen legenda ja paras pelaaja”, O’Sullivan kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n lähetyksessä.

”Hän oli snookerin Tiger Woods. Minä, John ja Mark olemme kaikki pärjänneet hyvin, mutta hän oli supertähti. Kun meitä on kolme, emme ole supertähtiä, mutta kun yksi mies hallitsee lajiaan hänen tai Tigerin tavoin, ollaan eri tasolla.”

O’Sullivan kohtaa välierissä Higginsin, jonka mukaan Class of ’92 on tällä hetkellä parempi kuin koskaan.

”Mark on pelannut uskomattoman hyvin, ja Ronnie on Ronnie”, Higgins sanoi BBC:lle.

”On uskomatonta, että siitä on kulunut 30 vuotta, ja me kolme olemme parempia pelaajia kuin olemme ikinä olleet.”

Snookerin maailmanmestaruudesta pelataan tuttuun tapaan Crucible-teatterissa Sheffieldissä. Välierät kestävät torstaista lauantaihin, finaali sunnuntaista maanantaihin.

Snookerin MM-kisojen huipennusta voi seurata torstaista alkaen Eurosport 1:n, Discovery+:n ja Eurosport Playerin kautta. Kisat näkyvät lauantaista maanantaihin myös Kutosella.