Erick Hernández rikkoi edellisen ennätyksen kymmenellä toistolla.

Maailmanennätyksiä voi tehdä monella tavalla, eivätkä kaikki vaadi kovin pitkää tai raskasta suoritusta. Myös urheiluaiheiset ennätykset vaativat monesti vain jotain tiettyä taitoa ja harjoittelun sinnikkyyttä.

Ikäkään ei ole välttämättä este tai edes hidaste, kuten kuubalainen Erick Hernández osoitti viikonvaihteessa.

Hernández, 55, on entinen jalkapalloilija, ja hänellä pysyy pallo edelleen hallussa varsin mallikkaasti, mikä nähtiin Havannassa järjestetyssä maailmanennätysyrityksessä.

Hernández pomputteli – tai pikemminkin tärisytti – palloa päällään minuutin aikana peräti 351 kertaa ja rikkoi Kiinan Gao Chongin vuodelta 2007 peräisin olleen ennätyksen kymmenellä toistolla. Guinness ei ole vielä vahvistanut tuoretta ennätystä.

Pomputtelu on huimaa katsottavaa, mutta Hernándezilla on lajista aiempaakin kokemusta. Hänen nimissään on myös puolen minuutin maailmanennätys 187 pomputusta.

Ennätyksestä kertoi ensimmäisenä Pallomeri.net.