Shawn Huff hauskuutti yleisöä, kun pronssiottelua edeltäneet seremoniat venähtivät.

Seagulls–Kataja Basket 84–54

Helsinki Seagulls on voittanut pronssia Korisliigan kaudella 2021–22. Pronssiottelussa kaatui Joensuun Kataja Basket lukemin 84–54.

Seagulls pääsi nuolemaan haavojaan kotiyleisönsä eteen hävittyään välierissä Kauhajoen Karhu Basketille. Pronssipelin jälkeen kentällä näkyi iloisia ilmeitä, vaikka helsinkiläisjoukkue lähtikin kauteen mestaruuden kiilto silmissään.

Pronssimitali oli Seagullsille sen seurahistorian neljäs ja toinen peräkkäinen. Joukkue voitti tällä kaudella myös Suomen cupin kolmatta kertaa putkeen.

Seagullsin ja Susijengin kokeneet luottomiehet Petteri Koponen, 34, ja Shawn Huff, 37, päättivät seurajoukkueuransa Töölön tunteikkaaseen perjantai-iltaan.

Ennen ottelua juhlakaluille kävivät esittämässä kiitospuheensa paitsi Seagullsin ja Korisliigan edustajat myös Koposen ja Huffin uran ensimmäiset valmentajat Pekka Hartikainen ja Tomi Kaminen.

Nuorta Huffia valmentanut Kaminen tunnisti suojattinsa leveän hymyn yhä vuosikymmenten jälkeen.

Petteri Koponen ja Shawn Huff palkittiin ruusuilla ja Korisliigan muistomitaleilla.

”Minulla on ollut ilo ja onni seurata sinua pikkupojasta tähän päivään ja huomata, että et ole muuttunut juuri ollenkaan. Paitsi pituutta on tullut vähän lisää. Olet positiivinen, hyväntahtoinen ja otat aina kaikki huomioon. Jos tässä maailmassa olisi enemmän Shawn Huffeja, niin tämä olisi aika pirun hyvä paikka”, Kaminen lausui ja sai Kisahallin räjähtämään.

Juhlallisuuksien vuoksi ottelun alku viivästyi lähes 20 minuuttia. Huff repi tilanteesta tuttuun tyyliinsä huumoria, kun pääsi viimein myös itse mikrofonin varteen.

”Tässä tarvitsee kohta uuden lämmittelyn, kun puheissa kestää näin kauan”, hän letkautti.

Huff ja Koponen kiittelivät vaimojaan Tilda Huffia ja Linda Hatakkaa vuolaasti siitä, että he pääsivät perheellisinä miehinä tekemään pitkän uran ulkomailla.

Koponen ehti kiertää urallaan Italian, Venäjän, Espanjan ja Saksan rautaiset pääsarjat ennen paluutaan Suomeen täksi kaudeksi.

Koponen (edessä) ja Huff keräsivät suuret suosionosoitukset saapuessaan areenalle.

Huff tahkosi Kreikan, Italian, Saksan ja Ranskan liigoissa, minkä jälkeen ura päättyi kolmen vuoden keikkaan Seagullsissa.

Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho kiitti veteraanipelaajiaan päätöksestään saapua uran viimeisiksi vuosiksi Suomeen. Kaksikon tärkeyttä esikuvana nuorille pelaajille ei voi liikaa korostaa.

Koponen on valittu kahdeksan kertaa Suomen vuoden koripalloilijaksi ja varattu myös kaikkien aikojen ensimmäisenä suomalaisena ykköskierroksella NBA-liigaan. Huff puolestaan on Susijengin pitkäaikainen kapteeni.

Kun itse pronssiottelu viimein alkoi, Kisahallin DJ laittoi soimaan osuvasti Europen kappaleen The Final Countdown.

Aloitusheiton kävi heittämässä Cleveland Cavaliersin NBA-tähti Lauri Markkanen, joka oli hänkin saapunut seuraamaan historiallista ottelua.

Lauri Markkanen istui Alvar-poikansa kanssa eturivissä.

Huff keräsi ottelussa muhkean 13 pisteen saaliin ja oli joukkueensa toiseksi paras pistemies Joe Lawsonin jälkeen. Huff nappasi lisäksi komeat seitsemän levypalloa ja kirjautti Seagullsin isoimmat peliminuutit.

Koponen pelasi hieman joukkuekaveriaan vähemmän, eikä heittokaan uponnut jäähyväisottelussa aivan parhaalla tavalla. Koposen saldoksi kirjattiin kolme pistettä, kolme syöttöä ja neljä pistettä. Mitali sai hänet silti hymyilemään.

Vaikka seurajoukkueurat ovat nyt ohi, Koponen ja Huff harjoittelevat kesän ajan maajoukkueen mukana ja osallistuvat näillä näkymin vielä syyskuussa järjestettäviin koripallon EM-kisoihin. Urat huipentuvat tuohon turnaukseen.