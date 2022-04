Carolina Hurricanesin maalivahdit Antti Raanta ja Frederik Andersen palkittiin William M. Jennings Trophyllä.

Carolina Hurricanesin maalivahti Antti Raanta ja tämän tanskalaiskollega Frederik Andersen voittivat NHL.comin mukaan NHL-maalivahdeille vuosittain jaettavan tunnustuksen, William M. Jennings Trophyn.

Pytyn saa maalivahti tai maalivahtikaksikko, joka on pelannut ainakin 25 ottelua sarjan vähiten maaleja päästäneen joukkueen riveissä. Carolinan verkkoon on tällä kaudella tehty vain 202 maalia, mikä on vähiten koko liigassa.

Kuluva kausi on sekä Raannalle että Andersenille ensimmäinen joukkueen riveissä.

Perjantaiyönä Carolina voitti kotikaukalossaan New Jersey Devilsin selkeällä maalierolla lukemin 6–3.

Carolinan voitto syntyi pitkälti suomalaistaitureiden voimin, kun pistetilejään kerryttivät Jesperi Kotkaniemi, Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho.

Kotkaniemi kirjautti ottelusta tehot 1+2, Teräväinen 1+0 ja Aho 0+1. Raanta torjui kiekon 27 kertaa.

Teräväiselle maali oli kuluvan kauden 22:s, ja kaikkiaan Teräväisen pistesarakkeessa komeilee 65 pistettä kauden 76:sta pelistä. Kotkaniemi puolestaan on tehnyt 65:ssä ottelussaan 29 pistettä, joista maaleja on 12. Ahon pistetilillä maaleja on 37, ja koko pistepotti on 81 kauden 78:sta pelistä.

Voitto oli itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonaa johtavalle Carolinalle jo kuudes peräkkäinen. Pudotuspeleihin matkaava joukkue on hävinnyt edellisen kerran huhtikuun 16. päivänä.