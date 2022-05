”Kuka suomalainen on tehnyt salibandyn MM-finaalin rangaistuslaukauskilpailussa hylätyksi tulleen maalin ilmaveivillä?”

Tämä on yksi tuhannesta kysymyksestä, jotka löytyvät Aki Huovisen ja Toni Latvamäen juuri julkaistusta kirjasta Kaikkien aikojen urheilutietovisa (Minerva). Toki myös vastaukset kaikkiin kysymyksiin löytyvät kirjasta.

Huovinen kirjoitti viime vuonna yleistietoa testaavan Kaikkien aikojen tietovisa -kirjan, ja kirjan hyvä menestys innosti tekemään urheiluaiheisen visailukirjan.

”Niitä ei ole kuitenkaan kovin paljon julkaistu, ja urheiluvisailun lenkkeilijöitä löytyy, jos tällaista sanontaa voi käyttää. Sitten totesin, että siitä tulee parempi, jos teen sen yhdessä Tonin kanssa.”

”Olemme nykyisin parempia kysymysten laatijoita kuin vastaajia”, Latvamäki lisää.

Kaksikon visailuteiden voi katsoa osuneen yhteen vuonna 2013, jolloin Latvamäki piti ensimmäisen laatimiinsa kysymyksiin perustuvan visailun.

”Aki sattui voittamaan. Akille passaa minun kysymykset, mutta toisin päin se ei toimi ihan samalla tavalla”, Latvamäki tuumaa.

Keitä visailumiehet ovat? Molemmat asuvat Oulussa. He ovat olleet innokkaita penkkiurheilijoita lapsuudestaan asti ja harrastavat muun muassa maastojuoksua.

Huovinen, 39, työskentelee Oulun kaupungilla päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna.

”Kirjassa lukee vielä kirjastonhoitaja – totesimme, että se kuulostaa paremmalta visakirjassa kuin työsuojeluvaltuutettu.”

Huovinen on mukana myös Suomen urheilutietäjien toiminnassa.

”Odotan jännityksellä sitä, viitsivätkö tietyt urheilutietäjien pilkunviilaajat kirjoittaa juttusarjaan [jossa kerrotaan virheistä] vai annetaanko armoa, kun tekijänä on yhdistyksen jäsen. Se olisi oikeastaan kunnianosoitus päästä siihen juttusarjaan”, Huovinen sanoo ja nauraa.

Latvamäki, 38, työskentelee Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa alkoholiylitarkastajana.

”Seitsemän edellisen vuoden aikana valtionhallinnossa titteli on muuttunut kolme kertaa, mutta se on aina sisältänyt sanan ylitarkastaja.”

Latvamäki kertoo jalkapalloinnokkuutensa periytyneen isältään Ari Latvamäeltä, joka pelasi 1970-luvulla jalkapallon SM-sarjassa Oulun Työväen Palloilijoissa (OTP).

”Hän pelasi joukkueen tyhmintä paikkaa eli vasenta puolustajaa. Hän pelasi myös välillä maalivahtina, vaikka lakikorkeus oli 176 senttimetriä.”

Huovisen ja Latvamäen kirjassa kysymykset on jaoteltu siten, että ne ovat aina kymmenen kysymyksen kokonaisuuksina. Aluksi kirjassa on helppoja kysymyksiä, sitten vähän vaikeampia, seuraavaksi tositietäjille laadittuja ja lopuksi teemoittain jaoteltuja kysymyksiä. Esimerkiksi jutun alussa mainittu kysymys kuuluu tositietäjille-osioon.

Millainen on hyvä urheiluvisakysymys?

”Lähdetäänkö siitä, mitä kysymyksessä ei pidä olla?” Latvamäki kysyy.

Lähdetään vain.

”Kaikista pahimmat kliseet, kuten San Sirot [Kenen mukaan stadion on virallisesti nimetty?] ja Wayne Gretzkyt [Mikä oli pelinumero?], voi aina heti heittää pois. Kysymys ei saa olla kulunut eikä lattea. Toki tuhanteen kysymykseen mahtuu sellaisiakin, jotka saattavat aiheuttaa hymähtelyä”, Latvamäki toteaa.

Huovinen ilmaisee omalla tavallaan, mitkä kysymykset jätettiin pois.

”Niin sanotusti kusenpolttamia raapaistiin pois tyyliin ’ei nyt tuota enää, kun siihen on vastattu kolmesti vuodessa’. Näitä on kiva tehdä yhdessä, kun uskaltaa sanoa suoraan, että tuo on ihan paska kysymys. Kumpikaan ei suutu tällaisesta.”

Latvamäki antaa vielä esimerkin, mitä he eivät ainakaan kysyisi.

”Kumpikaan ei kysy Paavo Nurmen olympiamitalien määrää. Ennakkosensuuri on jo olemassa.”

Kaiken kaikkiaan Huovinen korostaa, että kokonaisuus on olennaisempi kuin yksittäinen kysymys.

”Se riippuu, millaiselle kohderyhmälle kysymykset tehdään. Siihen on pyritty, että mukana on myös hauskoja kysymyksiä”, Huovinen sanoo.

Huovinen kertoo esimerkin: ”Tonin laatima kysymys: Mitä Bundesliigaseuraa Wolfgang Wolf valmensi vuosina 1998-2003? Tietysti Wolfsburgia.”

Yhdeksi esimerkiksi ”ovelasta” kysymyksestä Latvamäki ottaa tällaisen: Kuka suomalainen on pelannut Bayernin Münchenissä ja Barcelonassa Mestarien liigaa?

”Se on Akin kysymys ja hyvä sellainen”, Latvamäki kehuu.

”Minusta tuntuu, että se on sinun [Latvamäen] kysymyksesi. Joka tapauksesta se on kysymys, josta lukija voi hätkähtää, että kukaan ei voi olla”, Huovinen sanoo.

Lukija voi sikälikin hätkähtää, että kyseistä kysymystä ei ole kirjassa. Oikea vastaus on juuri uransa päättänyt koripalloilija Petteri Koponen. Sen sijaan kirjassa on tällainen versio: Kuka suomalaisurheilija siirtyi vuonna 2018 Barcelonasta Bayern Müncheniin pelattuaan aiemmin ammatikseen myös Venäjällä ja Italiassa?

Entäpä mikä on vaikein kysymys, mikä on eteen osunut?

”Se ei liittynyt urheiluun. Se oli MM-visassa [järjestetään vuosittain kesäkuussa]. Kysymys kuului: Kuka kiinalainen 1400-luvun arkistonhoitaja… loppua en muista kysymyksestä, mutta en muista vastaustakaan”, Latvamäki sanoo ja nauraa.

Huovinen ei mainitse yksittäistä kysymystä, mutta hän kertoo, missä todella vaikeita kysymyksiä esitetään.

”Suomen urheilutietäjien kotiratavisassa saa käyttää kaikkia lähteitä vastaamiseen, ja vastaamisaika on kuukausi. Internet-aikakaudella kysymys pitää olla sellainen, että googlettamalla ei saa [vastausta] selville. Niillekin on oma tarkoituksensa.”

Toni Latvamäki (vas.) ja Aki Huovinen kertovat, että kysymysten ajankohtaisuuden kanssa oli tasapainottelua.

Koponen-kysymys ei ole suinkaan poikkeus, että kaksikolla menee sekaisin, kumpi on laatinut minkäkin kysymyksen.

”Tämä on Lennon & McCartney -tyylillä tehty. Oli niilläkin joitain yhdessä tehtyjä biisejä, mutta ihan sama kumpi sen teki, se meni molempien nimiin” Huovinen lohkaisee.

”En edes muista kaikista kysymyksistä, kumman tekemiä ne ovat.”

Sen verran jakoa on, että tietyistä lajeista toinen tietää enemmän kuin toinen. Huoviselle vahvoja lajeja ovat muun muassa pyöräily ja tennis, Latvamäellä snooker, kehonrakennus ja ”punttiasiat”, kuten hän asian ilmaisee.

Latvamäki arvioi, että hän laati kirjaan 485 kysymystä ja Huovinen 515.

Kirjaan kysymysten laatimisessa on myös yksi merkittävä ero esimerkiksi pubivisoihin verrattuna: kysymyksiä ei voi täsmentää vastaajalle.

”Jos kysymykseen onkin seitsemän oikeaa vastausta, vaikka itse on hakenut vain tiettyä yhtä, niin kysymys on vain epäonnistunut”, Huovinen korostaa.

Koska urheilutietäjiä tai sellaisiksi itseään luulevia on runsaasti, kaksikko odottaa alan harrastajilta palautetta – myös muilta kuin Huovisen urheilutietäjät-yhteisöstä.

”Joillekin on harrastus virheiden etsiminen urheiluaiheisista teksteistä. Toisaalta on hyvä, jos joitain [virheitä] on jäänytkin: saapahan riemunsa fanaattinen urheilutietäjä”, Huovinen toteaa.

Urheilu on ollut etenkin takavuosina hyvinkin miehinen linnake. Tämä heijastuu myös urheiluvisoissa, sillä kysymykset helposti painottuvat miesten urheiluun.

”Mitä vanhempiin asioihin menee, sieltä on vaikea keksiä kysymyksiä, kun samat nimet pyörivät niissä. Onneksi tämä kokoajan tasoittuu, ja naisten urheilu saa enemmän palstatilaa”, Huovinen toteaa.

Jos urheilukysymykset painottuvat miesten urheiluun, urheiluvisailu painottuu vielä enemmän.

”Tietovisailuissa, etenkin pubivisailuissa, on paljon naisia, mutta urheilutieto on melko miehinen linnake. Joskus on SM-kisoihinkin osallistunut naisia, mutta siitä on kauan”, Huovinen sanoo.

Uusi kirja on juuri julkaistu, mutta kaksikolla on mielessä jo seuraava kirja.

”Viihde olisi seuraavaksi sellainen, mistä mielellään laatisi kysymyksiä kirjaan”, Latvamäki toteaa.

”Etenkin musiikki- ja elokuvapuolella löytyy samanlainen fanaattinen porukka, kuten urheilussa, joka jaksaa nuohota yksityiskohtaista tietoa”, Huovinen lisää.

Viisi kysymystä HS:n lukijoille

Aki Huovinen ja Toni Latvamäki laativat viisi urheilukysymystä HS:n lukijoille. Testaa, kuinka monta saat oikein.