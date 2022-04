Arto Linnervuon kallis unelma avomeri­purjehduksesta koki valtavan takaiskun, kun hiilikuiturunkoinen Tulikettu-alus katosi Pohjois-Atlantilla viime viikolla.

Tulikettu osui veneen alla olleeseen tuntemattomaan kohteeseen maanantaina 18. huhtikuuta. Vene oli purjehtimassa Portugalin Cascaisista takaisin tiimin tukikohtaan Gosportiin Englantiin.

Veneessä oli onnettomuushetkellä neljä siirtomiehistön jäsentä, jotka selvisivät loukkaantumattomina ja ovat jo palanneet perheidensä luokse Britanniaan.

Miehistö evakuoitiin aluksesta säiliöalukselle 20. huhtikuuta sen jälkeen, kun se laukaisi hätälähettimen. Tulikettu jouduttiin hylkäämään merelle.

”Tiedostimme, että tällaisessa toiminnassa on omat riskinsä ja vaaransa. Turvajärjestelmämme pelasi ja miehistö saatiin turvaan. Merellä on kaikenlaista roinaa. Emme lähde edes arvailemaan, mitä se on voinut olla”, Linnervuo kertoo.

Merelle jääneen veneen etsintä lopetettiin perjantaina. Tuliketun piti osallistua ensimmäiseen kilpailuunsa lauantaina 30. huhtikuuta. Veneen menettämisen hetkellä siinä ei ollut suomalaista kisamiehistöä.

”Tilanne on sama kuin formula 1 -talli menettäisi talvitesteissä seuraavan kauden autonsa. Vene sai surullisen lopun. Tämä oli musertava takaisku projektille, mutta en ole edes harkinnut, että se loppuisi. Alkaa uusi luku”, Linnervuo sanoo murtuneena HS:lle.

Linnervuon mukaan ei voi puhua veneen uppoamisesta, koska se voi yhtä hyvin ajelehtia jossain Atlantilla. Joka tapauksessa sitä ei ole löydetty, ja se on voinut myös upota.

Arto Linnervuon tähtäimessä on voittaa suomalaistiimillä suuri avomeripurjehduskisa.

Linnervuon mukaan tiimi jatkaa kilpailemista hänen perustamansa pursiseuran Suomessa olevilla muilla veneillä, mutta tiimi aikoo palata legendaarisiin kansainvälisiin avomerikilpailuihin uuden avomeripurjehdusveneen kanssa mahdollisimman pian.

”Nyt on edessä paljon paperitöitä ja jälkipyykkiä, joka on pakko pestä pois. Oli onni onnettomuudessa, että ehdimme purjehtia veneellä melkein 5 000 merimailia. Osoitimme, että vene täyttää tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät vaatimukset ja jopa ylittää ne”, Linnervuo sanoo.

Veneellä oli vakuutus. Linnervuo ei kerro michiganilaisen veistämön Composite Buildersin telakalla Yhdysvalloissa valmistuneen aluksen hintaa.

Infiniti 52 -vene eli suomalaiselta nimeltään Tulikettu oli telakan ensimmäinen vastaava alus laatuaan. Linnervuon kokonaan suomalainen venekunta oli siipiavusteisiin veneisiin erikoistuneen Infiniti Yachtsin eräänlainen mannekiinijoukkue.

Miehistöön kuului valmentajana myös uusiseelantilainen Stu Bannatyne, joka on yksi kokeneimmista avomeripurjehtijoista maailmalla.

Bannatyne kertoo olevansa järkyttynyt kuultuaan Tuliketun uppoamisesta.

”Olin täydessä shokissa ja suruissani. Venettä oli äärimmäisen mukava ajaa ja trimmata. Tulikettu oli aito askel eteenpäin 52 -jalkaisten avomerikilpaveneiden teknologiassa ja suorituskyvyssä. Odotan paljon mahdollisuutta liittyä Arton mukaan taas uudestaan”, Bannatyne sanoo.

Suomalaishankkeen tavoitteena oli voittaa yksi maailman suurimmista avomerikisoista, kuten Sydney–Hobart-kisa, Fastnet Englannissa, Caribbean 600 -kilpailu tai alkuperäinen Transatlantic-kisa Newportista Yhdysvalloista Englantiin.

Sen ohella Linnervuon tavoitteena oli valloittaa koko Royal Ocean Racing Club -avomeripurjehdussarjan (RORC) kokonaiskilpailu joko vuonna 2022 tai 2023.

Heinäkuussa 2022 RORC-sarjassa kisataan ensi kertaa 600 merimailin eli noin 1 100 kilometrin yhtäjaksoinen avomeripurjehdus Itämerellä, jossa lähtö ja maali on Helsingissä.

Nyt se purjehditaan ilman Tulikettu-venettä.

”Näin mullistavan veneen menettäminen on yksi vaikeimmista tilanteista elämässäni vuosien uurastuksen jälkeen. Luopuminen tavoitteistamme voittaa suomalaistiimillä jotain suurta maailman legendaarisimmissa avomerikilpailuissa olisi jotain vielä pahempaa. Mitä enemmän tulee märkää rättiä kasvoille, sitä voimakkaammin haluan saavuttaa asetetut tavoitteet”, Linnervuo sanoo.