Ranskalainen Thierry Gueorgiou kaipaa Suomen maajoukkuesuunnistajilta enemmän ammattimaisuutta ja on yllättynyt joidenkin kohdalla itseluottamuksen puutteesta.

Vapun viettäjät saattoivat tehdä erikoisen havainnon Helsingin Herttoniemenrannassa.

Ei riittänyt, että alueella viiletti suunnistajia. Heidän kannoillaan juoksi pitkänhuiskea mustapartainen mies, joka kantoi teleskooppikepin päässä pientä mötikkää.

Menossa oli Suomen suunnistusmaajoukkueen epävirallinen katsastuskilpailu, ja oudon näköistä laitetta käyttänyt mies oli heidän ranskalainen päävalmentajansa Thierry Gueorgiou.

Päävalmentaja Thierry Gueorgiou kuvasi nuorten maailmanmestarin Ida Haapalan suoritusta vappuna Herttoniemenrannassa käydyssä katsastuskilpailussa.

Suomalaisessa huippu-urheilussa syntyi viime syksynä kaiken järjen mukaan erikoinen ennätys.

Suunnistusmaajoukkue sai omalla urheilu-urallaan niin menestyneen päävalmentajan, että vastaavaa on tuskin nähty missään muussa lajissa.

Thierry Gueorgiou on 14-kertainen maailmanmestari ja suunnistuksen maailmassa suurempi tähti kuin yksikään maajoukkueen urheilijoista.

Omalla urallaan Gueorgiou tunnettiin juoksukapasiteettia enemmän huippuluokan suunnistustaidostaan ja virheettömyydestään. Vahvuuksiin kuului myös järkkymätön henkinen kantti.

Gueorgiou harjoitteli taitopuolta – siis itse suunnistamista – tiettävästi enemmän kuin kukaan muu huippunimi. Tässä mielessä hän oli edelläkävijä, joka tavallaan pakotti haastajansa muuttamaan harjoitteluaan samaan suuntaan.

Nyt Gueorgiou on toiminut puoli vuotta Suomen päävalmentajana. On aika ottaa selvää, miten maailman menestyneimmän miessuunnistajan valmennuspesti Suomessa on alkanut.

Alta voi katsoa Thierry Gueorgioun kuvaaman videon:

Ruotsissa asuvalle Gueorgioulle Suomi oli ennestään varsin tuttu maa. Hän edusti koko huippu-uransa ajan seuratasolla joensuulaista Kalevan Rastia, joka oli aikansa mahtijoukkue esimerkiksi Jukolan viesteissä – pitkälti ranskalaisen ankkurinsa ansiosta.

Gueorgiou on monesti tähdentänyt, että Kalevan Rastissa saadut suunnistusopit ovat olleet merkittävä asia hänen urallaan. Vinkkien lisäksi hän sai Joensuussa suomalaisen lempinimen Tero Kettunen.

Vuonna 2017 Gueorgiou voitti Virossa uransa viimeiseksi jääneen MM-kullan. Vain kaksi viikkoa myöhemmin hän aloitti työt Ruotsin maajoukkueen apuvalmentajana.

Siinä välissä syntyi Guerorgioun ja hänen puolisonsa, suunnistuksen ruotsalaisen maailmanmestarin Annika Billstamin esikoinen.

Gueorgiou pitää HS:n haastattelussa aivan kysymättä pienen monologin neljästä vuodestaan Ruotsin maajoukkueessa.

Hän kertoo, kuinka aluksi tuntui oudolta valmentaa entisiä päävastustajiaan, kuinka hän sai tehdä töitä muun muassa ylivoimaisesti maailman parhaan naissuunnistajan Tove Alexanderssonin kanssa ja kuinka resursseja oli kaksinkertaisesti Suomeen verrattuna.

”Se oli fantastinen työpaikka. Mitään ei jäänyt hampaankoloon”, 43-vuotias Gueorgiou sanoo.

” ”Olen itse kaikkea muuta kuin lagom.”

Mutta jotain kuitenkin puuttui, ja Gueorgiou tunsi olonsa välillä turhautuneeksi.

Hän järjesti leireille harjoituksia ja kehitti niistä mahdollisimman laadukkaita. Sama koski valmistautumista arvokisoihin. Ja menestystä ropisi.

Mutta työ ei tuntunut tarpeeksi haastavalta.

Gueorgiou kaipasi enemmän vastuuta. Ruotsissa hän myös törmäsi käsitteeseen lagom, joka voidaan suomentaa esimerkiksi sanoilla kohtuudella, sopivasti, riittävästi, tasapainoisesti.

”Olen itse kaikkea muuta kuin lagom. Olen aika äärimmäinen monin tavoin. Haluan olla paras siinä mitä teen ja valmistautua aina erittäin hyvin. Joskus tunsin Ruotsissa, että emme käyttäneet budjettiamme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla emmekä olleet riittävän kilpailullisia. Olin turhautunut, koska olimme tyytyväisiä siihen, että olimme paras maa.”

Vaikka Suomen menestys huippusuunnistuksessa on ollut kymmenen viime vuoden aikana mitaleilla mitattuna satunnaista, Gueorgiou päätti tarttua haasteeseen, koska nyt hän sai enemmän kaipaamaansa vastuuta.

”Tiesin, että töitä on paljon ja tämä on suuri haaste, koska Suomi ei ollut menestynyt kovin hyvin moneen vuoteen. Samalla se tuntui erittäin innostavalta, koska pidän haasteista ja tunsin, että tässä vaiheessa uraani minulla on paljon annettavaa ja energiaa.”

Kyse on pitkälti neljän vuoden projektista, joka tähtää vuoden 2025 Kuopion MM-kisoihin.

”Suomessa suunnistuksella on pitkä historia ja paljon osaamista. Minulla on neljän vuoden visio saada todella tuloksia aikaan. Se on hyvin motivoivaa mutta myös erittäin rankkaa. Tämä on minulle äärimmäinen testi. Nyt voin vaikuttaa asioihin enemmän, ja se motivoi.”

” ”Heillä on aika huono itseluottamus”

Kun Gueorgioulta kysyy, mitä uutta hän on tähän mennessä tuonut Suomen maajoukkuesuunnistajille, hän mainitsee asian, jota nykyisessä maajoukkueessa ei ole kenelläkään.

”Tiedän tarkalleen, mitä pitää tehdä, että yltää maailmanmestariksi. Minulla oli reseptini, ja se toimi erittäin hyvin omalla kohdallani. Mutta jokainen ihminen joukkueessa on erilainen, joten tarvitaan soveltamista. Kyse ei siis ole mistään kopioimisesta.”

Gueorgiou muistuttaa tulevansa erilaisesta kulttuurista.

”Mutta minut on otettu erittäin hyvin vastaan. Haluan näyttää urheilijoille tapaa, jolla me kaikki valmentajat tuemme heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkein tehtäväni on, että meillä on parhaat harjoitukset ja parhaat leirit ja siellä paras logistiikka. Kiinnitän paljon huomiota laatuun.”

Gueorgiou näkee nykyisessä maajoukkueessa, johon kuuluu 11 naista ja 11 miestä, paljon potentiaalia, vaikka siinä porukassa henkilökohtaisia arvokisamitaleita ovat saavuttaneet vain konkarit Venla Harju ja Marika Teini.

Lisäksi Miika Kirmula, Aleksi Niemi ja Elias Kuukka ovat vuoden 2019 MM-viestin hopeamitalisteja.

Gueorgiou näkee, että esimerkiksi Kirmula ja Olli Ojanajo ovat lähellä läpimurtoa.

”He eivät tiedä vielä, onko heidän tyylinsä harjoitella oikea. Olin yllättynyt siitä, että heillä on aika huono itseluottamus. Mutta sitä saa hyvistä tuloksista.”

Gueorgiou sanoo, että nykyisessä miesten maajoukkueessa ei ole henkilökohtaista arvokisamitalistia, joka voisi toimia esimerkkinä ja näyttää vaatimustason.

”Tämä on miesten ongelma. Meidän pitää innostaa ja kannustaa heitä. Naisissa on vähän eri tilanne. Venla ja Marika ovat saavuttaneet mitaleita. Heidän kohdallaan on enemmän kyse motivaatiosta ja siitä, ettei tule loukkaantumisia. Naisissa on hyvä dynamiikka.”

” ”Välillä olen turhautunut.”

Gueorgiou kaipaa urheilijoilta enemmän ammattimaisuutta, etenkin lähellä kansainvälistä kärkeä olevilta miehiltä.

”Jos minulta kysytään, miksi Suomen joukkue ei ole saanut enempää menestystä, niin meillä ei ole sellaisia suuria esikuvia, kuten Minna Kauppi ja Jani Lakanen olivat. He asettivat vaatimustason leireillä. Tässä joukkueessa ei ole esikuvaa. Siksi on erittäin tärkeää, että me kannustamme urheilijoita ja asetamme heille haasteita.”

Gueorgioun mukaan hänen tehtävänsä on kysyä urheilijoilta, pystyvätkö he tekemään enemmän kuin he tekevät nyt.

”Kun katson heidän harjoituspäiväkirjojaan, tuntuu, että he eivät yllä maksimiinsa. Mielestäni he pystyisivät tekemään tätä vielä ammattimaisemmin sekä määrällisesti että tehollisesti. Mutta se on aina vaikeaa, kun ei ole vertailukohtaa. Minun tehtäväni on kysyä heiltä koko ajan, onko tämä sinun maksimisi.”

Gueorgiou sanoo nauttineensa työstään Suomessa 90-prosenttisesti.

”Mutta välillä olen turhautunut, kun näen harjoituksissa huonoa asennetta tai turhaa selittelyä. Sen kymmenen prosentin kanssa tarvitaan vielä aikaa. Mutta motivaationi on hyvä.”

Gueorgiou kertoo olevansa erittäin tyytyväinen valmentajaryhmäänsä, johon kuuluvat maajoukkueessa pitkään toiminut Antti Harju, Jari Pitkälä sekä Vroni König-Salmi, joka työskenteli aiemmin Sveitsin maajoukkueessa.

”On fantastista tehdä töitä heidän kanssaan.”

Päävalmentaja Thierry Gueorgiou juoksi 360-kameran kanssa Anu Tuomiston perässä vappuna Herttoniemenrannassa käydyssä katsastuskilpailussa.

Mutta mikä olikaan se juttu, että Gueorgiou juoksi urheilijoiden perässä pitkän kepin kanssa?

Se on esimerkki, kuinka Gueorgiou keskittyy yksityiskohtiin valmennustyössään.

Kyse on siitä, että hän kuvasi urheilijoiden suorituksia videolle niin sanotulla 360 asteen kameralla. Näin on tapahtunut kaikissa maajoukkueen harjoituksissa Gueorgioun aikana.

Huippumaissa on jo joitakin vuosia kuvattu videolle harjoituksia, jotta suoritusta ja erityisesti suunnistustekniikkaa voidaan jälkikäteen analysoida.

Tämä vaatii kuitenkin sen, että valmentaja on niin kovassa juoksukunnossa, että hän pysyy urheilijan kannoilla.

Suomessa oli aiemmin käytetty Gopro-kameraa, mutta Gueorgiou toi mukanaan 360-kameran, jonka kanssa hän oli kuvannut Ruotsissa. Se antaa suunnistajan suorituksesta laajemman ja monipuolisemman kuvan.

”Siitä saa paljon enemmän tietoa suorituksesta. Siksi yritän kuvata urheilijoita mahdollisimman paljon. Kun he näkevät suorituksensa videolta, he tajuavat paljon asioita. Se avaa mieltä”, Gueorgiou sanoo.

”Tekee leireillä työtä yötä päivää”

Euroopan mestari ja MM-mitalisti Marika Teini on ollut maajoukkueessa monen päävalmentajan aikana.

Teini sanoo empimättä, että ensivaikutelma Gueorgioun päävalmentajapestistä on hyvä.

”Vaikea sanoa jotain yksittäistä asiaa, joka olisi muuttunut, mutta tekemisen meininki ja innostuneisuus asiaan ovat erilaisia kuin aikaisemmin. Hän tekee leireillä työtä yötä päivää ja välillä sellaisiakin hommia, jotka voisi delegoida eteenpäin”, Teini sanoo.

Teinin mukaan vastauksena tulee aina liuta kehitettäviä asioita, jos treeneissä kysyy niistä päävalmentajalta.

”On koko ajan sellainen olo, että tätä asiaa pystyn viemään eteenpäin.”

Teini on kokenut hyödylliseksi myös 360-kuvaamisen.

”Nyt kuvaamista on ollut joka treenissä. 360-kameran avulla näkee enemmän omaa suunnistustoimintaa verrattuna siihen, että joku juoksee vain perässä, koska siinä näkee vain selän. 360-kameralla näkee esimerkiksi kartanlukutyöskentelyä, ja yhteislähdöissä näkee ryhmädynamiikkaa. Siitä pystyy analysoimaan paremmin, mitä siellä tapahtuu.”

Teini oli syksyllä leikkauksessa vuosia vaivanneen jalkavammakierteen takia.

”Tammikuun alussa, kun ei ollut vielä paljon juoksukilometrejä alla, videolta näki leirillä tosi selvästi omia puutteita esimerkiksi juoksutekniikassa. Videolta saa kaikennäköistä irti, kun sitä vain jaksaa pyörittää. Ja voi myös verrata omia suorituksia toisten suorituksiin”, Teini sanoo.