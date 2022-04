Yksi Britannian rikkaimmista miehistä on valmis ostamaan Chelsean ennätys­summalla, mutta tuliko tarjous liian myöhään?

Brittiläisen miljardöörin Sir Jim Ratcliffen tarjous ylittää aiemmin jätetyt tarjoukset.

Sir Jim Ratcliffe nähtiin 20. huhtikuuta 2022 AS Monacon ja omistamansa OGC Nicen välisessä Ranskan liigan paikallisottelussa.

Brittiläinen teollisuuspohatta Sir Jim Ratcliffe on tehnyt Englannin Valioliigan huippuseurasta Chelseasta 5,3 miljardin Yhdysvaltojen dollarin arvoisen ostotarjouksen, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja The New York Times.

BBC:n mukaan on kuitenkin kyseenalaista, jättikö kemianteollisuudessa operoivan Ineoksen pääomistaja Ratcliffe tarjouksensa liian myöhään, koska tarjousten virallinen määräaika oli mennyt umpeen jo yli kuukausi sitten.

Jos Britannin rikkaimpiin miehiin kuuluvan Ratcliffen tarjous hyväksyttäisiin, kyseessä olisi The New York Timesin mukaan kaikkien aikojen suurin summa, jolla urheiluseura vaihtaisi omistajaa.

Chelsea on myynnissä, koska sen nykyinen omistaja, venäläinen oligarkki Roman Abramovitš joutui pakotteiden kohteeksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ratcliffen tarjous ylittää mediatietojen mukaan arvoltaan Chelseasta aiemmin tehdyt ostotarjoukset.

The New York Timesin mukaan Monacossa asuva Ratcliffe omistaa jo kaksi jalkapalloseuraa, Ranskan liigassa parhaillaan viidentenä olevan OGC Nicen sekä sveitsiläisen FC Lausanne-Sportin.

Ratcliffe on sijoittanut urheilussa myös ammattipyöräilyyn. Hän omistaa yhden lajin menestyneimmistä nykytalleista, brittiläisen Ineos Grenadiersin.