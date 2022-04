Inter, Ilves, KuPS ja AC Oulu olivat viiden ottelun kierroksen muut voittajat.

Hongan Jerry Voutilainen on kovassa kevätvireessä. Voutilainen teki perjantaina Hongan voittomaalin FC Lahtea vastaan. Kuva huhtikuun alusta ottelusta FC Hakaa vastaan.

Hongan hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jerry Voutilainen pelaa elämänsä kevättä jalkapallon Veikkausliigassa.

Viime vuonna neljä osumaa viimeistellyt Voutilainen on iskenyt tällä kaudella jo kolme kaappia. Perjantaina Voutilainen teki Hongan avausmaalin, kun FC Lahti kaatui 2–0.

Enteileekö tämä jo 20:n maalin kautta?

”No tuskin ihan niin paljon tulee. Jos nyt kuitenkin huomattavasti enemmän kuin viime kaudella, niin siihen voisin olla tyytyväinen”, Voutilainen sanoi.

Lahden stadionin nurmi oli edelleen muhkurainen, ja se vaikeutti molempien joukkueiden pelaamista.

”Kamppailu oli raskas, mutta tulos mieleinen. Jalkapallo on tällä hetkellä kivaa. Olen luonnonnurmen fani silloin, kun kenttä on kunnossa. Suomen oloissa täytyy olla realisti ja tyytyä tekonurmeen.”

Hongan peli on kulkenut alkukaudesta todella hyvin. Siihen on syynsä.

”Pre seasonista asti meininki on ollut hyvä. Futis on just nyt kivaa. Onneksi pelejä tulee tiuhaan tahtiin, niin ei tarvitse harjoitella”, Voutilainen naurahti.

FC Lahden taival on ollut takkuinen. Kolmesta kotipelistä saldona on nolla pistettä ja nolla tehtyä maalia.

”Miksi tasomme ei pysy pelistä toiseen? Se minua ihmetyttää ja se pitää selvittää nopeasti”, FC Lahden päävalmentaja Ilir Zeneli sanoi.

Turun Inter pääsi perjantaina ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotiareenalleen ja laittoi heti maalihanat täysillä auki. IFK Mariehamn joutui katselemaan turkulaisten ilotulitusta, kun jo ennen avausjakson puoliväliä Inter takoi neljässä minuutissa kolme maalia.

Benjamin Källman kaunisteli vielä puolen tunnin pelin jälkeen Interin voittolukemiksi 4–0. Kaikki Interin maalit syötti Petteri Forsell.

Interin päävalmentaja Miguel Grau hehkutti Forsellin loistopeliä.

”Neljä syöttöä, mutta myös suuri vastuu puolustuspelissä. Forsell on Interin pelin sielu, jonka kautta peli kulkee loistavasti”, Grau riemuitsi.

Källman nousi kahdella maalillaan jakamaan maalipörssin kärkipaikkaa.

”Loistava alku kotikentällä, joka tosin oli vielä melko huonossa kunnossa talven jälkeen. Paikoitellen pallo pomppi sinne tänne, mutta onneksi monta kertaa vastustajan maaliin”, Källman iloitsi.

Tappio oli maarianhaminalaisille kauden ensimmäinen. Joukkueen päävalmentaja Daniel Norrmén totesi, että Inter oli yksinkertaisesti liian kova vastus.

”Kolme maalia salamavauhtia vei täysin otteen pelistämme”, Norrmén harmitteli.

Veikkausliigan mitalipeleihin ennakoidun SJK:n lohduton alkukauden konttaus jatkui perjantaina Tampereella.

Espanjalaisvalmentaja Joaquín Gómezin olo kävi taas piirun verran tukalammaksi, kun Ilves aiheutti SJK:lle jo neljännen peräkkäisen tappion. Isännät nousivat Ratinassa 3–1-voittoon Tuomas Ollilan ja Kai Meriluodon (2) maaleilla.

”Alku on ollut vähän erilainen kuin odotettiin, mutta kyllä me luotamme omaan tekemiseen ja nousemme täältä. Vähän liian helppoja maaleja päästetään tällä hetkellä”, SJK:n puolustaja Matej Hradecky sanoi.

Kauden kaksi ensimmäistä peliään hävinnyt Ilves on kerännyt ryhtiliikkeensä jälkeen seitsemän pistettä kolmesta viime pelistä. Meriluoto on osunut maalipuiden väliin niistä jokaisessa ja nousi perjantaina jo liigan maalipörssin jaetulle kärkipaikalle neljällä osumalla.

”Kaikkeni teen, että pysyn siellä niin pitkään kuin pystyn”, Meriluoto totesi.

Kuopion Palloseura järjesti faneilleen ennenaikaisen vappuriehan, sillä keltapaidat latoivat kolme maalia kotikentällä ja kukistivat Vaasan Palloseuran 3–1.

KuPS on pelannut 26 peräkkäistä ottelua liigassa tappiotta. Sarjan kärkijoukkue on voittanut alkukaudella kaikki viisi ottelua.

KuPS aloitti tapansa mukaan räväkästi, sillä pallo oli jo seitsemännellä peliminuutilla VPS:n maalissa. Keskikentän pelintekijä Joona Veteli ampui kierteisellä vapaapotkulla kotijoukkueen 1–0-johtoon.

”Ensimmäistä puoliaikaa hallitsimme täysin. Toisella puoliajalla tuntui, että lopetimme prässipelin. Omassa pelissäni on liikaa ailahtelua”, Veteli pohti.

Toisella puoliajalla pirteämmin pelanneen VPS:n maalin sijoitti rangaistuspotkusta Sebastian Strandvall. Hän pelasi toisen puoliajan, sillä kokenut pelimies pääsi tauon jälkeen kentälle.

”Ihan hyvä tunne oli kavennusmaalin jälkeen. Toinen puoliaika oli meiltä hyvää tekemistä. Ensimmäisellä oma pallollinen peli oli huonompaa”, Strandvall sanoi.

KuPS onnistui myös rangaistuspotkussa toisella puoliajalla. Kuopiolaisjoukkueen 3–1-maalin sijoitti varmasti Anton Popovitš.

Keskikenttäpelaaja Otso Liimatta otti viime kaudella ensiaskeleensa Veikkausliigassa ja säväytti pallollisilla taidoillaan AC Oulun kannattajia.

Tällä kaudella 17-vuotias lahjakkuus alkaa herättää huomiota myös Oulun ulkopuolella. Näppärästi palloa liikutteleva Liimatta on ollut avauksessa AC Oulun kauden jokaisessa viidessä pelissä ja perjantain Haka-voitossa tärähti uran avausmaali jo pelin 2. minuutilla.

”Se tuli heti pelin alussa. Pallo tuli yllättäen: laukaisuharhautus, pallo vasemmalle jalalle ja maali. Ei ollut niin hyvä veto, mutta mokke [Aatu Hakala] ei ehkä nähnyt palloa kunnolla”, Liimatta kertasi rangaistusalueen rajalta lähtenyttä vetoaan pelin jälkeen.

Nuoria miehiä tarvitaan, sillä nimipelaajien poissaolot rasittavat tällä hetkellä AC Oulua pahasti. Hakaa vastaan loukkaantuivat neljän maalin Michael López ja 2–0-maalin arkkitehti, tähtilaituri Dennis Salanović.

Nuoria miehiä myös löytyi: AC Oulun 3–0-maalin ja pelin loppuluvut puski kulmasta sisään 18-vuotias puolustaja Miika Koskela.