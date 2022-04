Tom Hodges hälytettiin Anaheimin maalille, koska joukkueen molemmat maalivahdit loukkaantuivat ottelun aikana.

Jääkiekon NHL-liigan runkosarjan päätöskierroksella Anaheim Ducks joutui hankalaan tilanteeseen ennen kolmannen erän alkua: joukkueen molemmat maalivahdit loukkaantuivat kesken ottelun Dallas Starsin vieraana.

NHL:ssä jokaisella paikkakunnalla pitää olla hätävaramaalivahti tällaisia tilanteita varten, ja Dallasissa kyseinen henkilö on 28-vuotias Tom Hodges. Hän on ollut kolme kautta Dallasin kotiottelujen hätäapu, kertoo NBC. Maalivahti voi joutua kumman tahansa joukkueen avuksi.

Englannista kotoisin oleva Hodges on vakuutusmyyjä, jolla toki on myös maalivahtikokemusta, mutta aikuisten puolella se on hyvin vähäistä. Viimeisin ammattimainen ottelu oli kaudella 2016–2017 ECHL-liigassa, jossa hän pelasi yhden minuutin ja torjui yhden laukauksen.

Hänen haaveensa ammattilaisurasta katkesi jo 12-vuotiaana, jolloin hän sai kiekon silmäänsä. Toisesta silmästä näkö on heikentynyt merkittävästi.

Perjantai-iltana Hodges ei ollut edes hallilla, kun kutsu kävi. NBC:n mukaan Hodges joutui jättämään kesken hot dogin syömisen ja hyppäämään autoonsa.

”En ole koskaan ollut niin hermostunut. Muistan tämän koko ikäni. Olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta”, Hodges sanoi NBC:n mukaan.

Vaikka Hodges pelasi Anaheimin maalilla, Dallasin kotiyleisö hurrasi hänen jokaiselle torjunnalleen, joita kertyi kaksi. Yhden laukauksen hän päästi taakseen, ja ottelu päättyi Dallasin 4–2-voittoon.

Myös Dallasin puolustaja Thomas Harley kehui Hodgesia.

”Hän torjui hienosti Roopen [Hintz] laukauksen. [Jason Robertsonin] maali epäonnekas pomppu.”

Dallasin valmentaja Rick Bowness oli lähinnä hämmentynyt siitä, kuka tuli Anahemin maalivahdiksi kolmanteen erään.

”Minulla ei ollut hajuakaan, kuka hän oli. Tämä on hieno tarina. Olen iloinen hänen puolestaan.”

Edellisen kerran NHL:ssä on vastaava tapaus ollut helmikuussa 2020, jolloin jäänekonekuski David Ayres joutui Carolina Hurricanesin maalille.

