Malcolm Subban sai kehut muun muassa NHL-puolustajaveljeltään.

Jääkiekon NHL-joukkue Buffalo Sabresin kanadalainen maalivahti Malcolm Subban yllätti kotiyleisön perjantai-iltana laulamalla ennen ottelua Yhdysvaltojen kansallislaulun.

Laulun alkuvaiheessa yleisö kuunteli Subbanin laulamista varsin hartaasti, mutta kun Subban alkoi enemmän irrotella laulun loppuvaiheessa, suosionosoitukset olivat valtavat. Myös joukkuekaverit ja Chicago Blackhawksin pelaajat yhtyivät kannustukseen.

Sosiaalisessa mediassa Subbanin laulusuoritus on myös saanut runsaasti kehuja. Yksi twiittaajista on Subbanin isoveli, New Jersey Devilsin puolustaja P. K. Subban. Hän kutsui veljensä laulua ”uskomattomaksi”.

NHL.com innostui myös laulusta: ”Jos Grammy-palkinto jaettaisiin parhaalle urheilijan laulusuoritukselle, tiedämme, kuka pitelisi pystiä nyt.”

Subban siirtyi joulukuussa Buffaloon. Loukkaantumisen takia hän on pelannut kuluneella kaudella vain neljässä ottelussa.

Buffalo voitti ottelun 3–2-jatkoaikamaalilla.