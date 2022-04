Katie Taylor ja Amanda Serrano ottelevat kevyen sarjan kiistattoman mestarin tittelistä.

Naisten ammattilaisnyrkkeilyn kaikkien aikojen suurin ottelu otellaan lauantai-iltana (sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa) New Yorkin Madison Square Gardenissa. Kevyensarjan kiistaton mestari, irlantilainen Katie Taylor kohtaa höyhensarjan mestarin puertoricolaisen Amanda Serranon.

Ottelussa on panoksena kevyensarjan mestaruusvyöt.

Samalla ottelu on historiallinen ammattilaisnyrkkeilyn pyhätössä, jossa muun muassa Muhammad Ali ja Joe Frazier iskivät yhteen ”vuosisadan ottelussa” 51 vuotta sitten, sillä ensimmäisen kerran koskaan Madison Square Gardenin ammattilaisillassa pääotteluna on naisten nyrkkeilyottelu.

Myös palkkioissa tehdään uusi naisten ottelujen ennätys: molemmille on luvassa noin miljoona dollaria.

”Tästä tulee hieno nyrkkeilyottelu. Paras ottelu, mikä on juuri nyt tarjolla – miesten tai naisten”, Taylor totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kaksikosta juuri Taylor on tuttu ottelija myös suomalaisille: Mira Potkonen voitti Taylorin Rion vuoden 2016 olympialaisten puolivälierässä. Eva Wahlström kohtasi Taylorin kahden liiton MM-ottelussa vuonna 2018 juuri Madison Square Gardenissa: Taylor säilytti kevyensarjan vyönsä tuomaripisteillä.

Taylor on otellut ammattilaisena 20 kertaa ja voittanut kaikki ottelunsa. Serano on otellut useissa eri sarjoissa ja voittanut 42 kertaa, hävinnyt kerran ja yksi on päättynyt ratkaisemattomaan.

”Teemme suurimman palkkapäivämme ja olemme nyrkkeilyn mekassa, joten tämä on superjännittävää”, Serrano totesi.

Ottelu on herättänyt erityistä kiinnostusta valtameren toisella puolella, sillä ottelun promoottorin Eddie Hearnin mukaan noin puolet lipuista on myyty Britanniassa ja Irlannissa.

Otteluun oli jonkin verran lippuja myymättä vielä lauantaina.