Liverpoolin keskikenttäpelaaja Naby Keita pääsi takaisin avauskokoonpanoon ja piti maalillaan Liverpoolin hyvissä asemissa mestaruustaistelussa.

Liverpool FC:n seurajohto ja kannattajat saattoivat huokaista helpotuksesta, kun päävalmentaja Jürgen Klopp teki aiemmin tällä viikolla vuoteen 2026 asti ulottuvan jatkosopimuksen. 54-vuotias saksalaisvalmentaja on ollut Liverpoolin viime vuosien menestyksen avaintekijä.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Klopp sanoi uskovansa, että hänen perintönsä luominen Liverpoolissa on vasta alkanut. Kloppin mukaan hänen uusi sopimuksensa tarjoaa kenelle tahansa tulevaisuuttaan miettivälle pelaajalle varmuutta Liverpoolissa.

”Uskon todellakin, että Liverpool on hyvä paikka olla tai hyvä paikka tulla, ellei jopa täydellinen paikka”, Klopp sanoi jatkosopimuksestaan.

”Maailma on nyt vaikeassa tilanteessa. Ei ole kyse vain koronaviruksesta, vaan myös Ukrainasta, ja monesta muusta asiasta. Ja sitten hieman vähemmän tärkeällä tasolla suurilla seuroilla on ongelmia siellä ja täällä rahan kanssa ja niin edelleen”, Klopp sanoi sopimuksen julkistamisen jälkeen.

Liverpool on vain seitsemän ottelun päässä neljästä mahdollisesta pokaalista. Liigacupin se on jo voittanut. Valioliigaa sillä on jäljellä neljä ottelua, Englannin cupin finaali on edessä ja sillä on kahden maalin etumatka Villarrealiin nähden taistelussa Mestarien liigan finaalipaikasta.

”Haluamme tarjota tunnetta, jännitystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Haluamme olla erityinen seura. Istumme täällä nyt ja 20 vuoden päästä voimme muistella näitä aikoja, kun loimme näitä tarinoita. Silloin voimme ajatella, olipa se hyvää aikaa.”

Kloppin johdolla Liverpool on voittanut Valioliigan kaudella 2019–2020, Mestarien liigan kaudella 2018–2019 ja Liigacupin kaudella 2021–2022. Klopp aloitti Liverpoolin päävalmentajana vuonna 2015.

Lauantaina Liverpool otti Kloppin johdolla 1–0-vierasvoiton Newcastlesta keskikenttäpelaaja Naby Keitan maalilla. Liverpool siirtyi kahden pisteen sarjajohtoon ennen Manchester Cityn lauantain ottelua.

Klopp teki viisi muutosta lauantain otteluun Villarreal-voiton jälkeen.

Liverpool katkaisi Newcastlen kuuden kotivoiton sarjan Keitan maalin ansiosta.

”Viiden vaihdon ja uuden joukkueen rakentaminen on valtava haaste. Oli todella vaikeata, silti esityksemme oli loistava. Hallitsimme peliä”, Klopp sanoi.

"Oli joitain hetkiä, jotka olivat vaikeita, mutta muuten hallitsimme peliä. Saamme valtavasti voimaa vaihtopenkiltämme, mutta nyt saamme sen saman vaikutuksen otteluiden alussa uusien pelaajien muodossa.”

Klopp viittasi siihen, että Keita aloitti vaihdossa Mestarien liigan ottelussa ja teki hyvän vaikutuksen päästyään taas avauskokoonpanoon.