Real Madrid varmisti mestaruutensa neljä kierrosta ennen kauden päättymistä.

Espanjan jalkapalloliigassa Real Madrid varmisti 35:nnen mestaruutensa neljä kierrosta ennen kauden päättymistä. Mestaruus varmistui lauantain 4–0-kotivoitolla Espanyolista, kun mestaruuteen olisi riittänyt yksi piste viidestä viimeisestä ottelusta.

Rodrygo teki kaksi maalia avausjaksolla, ja Marco Asensio ja Karim Benzema sinetöivät maaleillaan voiton.

Madridin sarjajohto repesi jo 17 pisteeseen ennen toisena olevaa Sevillaa, kun kautta on jäljellä neljä kierrosta. Barcelona on 18 pisteen päässä Realista.

”La Ligan voittaminen on erityistä”, Real Madridin keskikentän tähtipelaaja Luka Modrić sanoi Real Madrid TV:lle.

”Tunnelma oli uskomaton, ja toivottavasti voimme toistaa saman keskiviikkona [Mestarien liigassa]”, Modrić sanoi.

Tällä kaudella mestaruus varmistui ensi kertaa neljä kierrosta ennen kauden päätöstä sitten kauden 1989–1990.

Real johti liigaa marraskuusta lähtien, eikä sen mestaruus ollut missään nimessä minkäänlainen yllätys kuukausien hallinnan jälkeen. Barcelonan ja Sevillan alavireiset otteet tarjosivat mahdollisuuden sinetöidä mestaruus hyvissä ajoin.

Real voi nyt keskittyä täydellisesti Mestarien liigan välierien toiseen osaotteluun, joka pelataan kotikentällä Manchester Cityä vastaan. Realin pitää kääntää ottelupari voitokseen avausottelun 3-4-tappion jälkeen.

Benzema teki lauantaina kauden 42:nnen maalinsa yhtä monessa ottelussa kaikissa kilpailuissa.

Päivä oli historiallinen Realin valmentajalle Carlo Ancelotille. Italialaisvalmentaja palasi viime kesäkuussa Realiin toiselle valmennuskaudelleen valkoisissa. Ancelotti on voittanut Valioliigan Chelsean kanssa, Serie A:n AC Milanissa, Ranskan liigan PSG:n kanssa ja Bundesliigan Bayern Münchenissä. Hän on ensimmäinen valmentaja, joka on voittanut mestaruuden kaikissa viidessä suuressa liigassa.