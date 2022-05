Everton otti sarjataulukon tyvipäässä elintärkeän kotivoiton Chelseasta.

Arsenal ja Tottenham käyvät jalkapallon Englannin Valioliigassa tasapäistä taistelua ensi kauden Mestarien liigapaikasta. Sunnuntain jälkeen Valioliigan viimeisestä eli neljännestä Mestarien liigapaikasta pitää yhä kiinni Arsenal, joka kukisti Lontoon paikallisottelussa vierasjoukkueena West Hamin 2–1.

Arsenal hyödynsi erikoistilanteensa. Sen kumpikin maali syntyi kulmapotkujen jälkitilanteesta.

Molemmat Arsenalin maalit teki puolustaja. Ensin Rob Holding vei avauspuoliajalla 38. minuutilla pukkauksellaan vierailijat 1–0-johtoon. Tauolle lähdettiin kuitenkin 1–1-tilanteesta, kun West Hamin Jarrod Bowen tasoitti 45. minuutilla.

Arsenalin Gabriel käytti 54. minuutilla päätään ja pukkasi Arsenalille 2–1-johdon, joka piti loppuun saakka.

Neljäntenä olevan, kolme peräkkäisvoittoa ottaneen Arsenalin etumatka Tottenhamiin on kaksi pistettä. Tottenham kukisti kotikentällään Leicesterin 3–1.

Tottenhamin pukkasi avauspuoliajalla 22. minuutilla kulmapotkusta 1–0-johtoon hyökkääjä Harry Kane.

Toisella puoliajalla Tottenhamin korealaishyökkääjä Son Heung-min varmisti lontoolaisjoukkueen kotivoiton kahdella osumallaan. Valioliigan maalipörssissä toisena olevalla Sonilla on koossa jo 19 maalia.

Pääsarjapaikastaan kamppaileva Everton otti arvokkaan kotivoiton, kun se kaatoi Valioliigassa kolmantena olevan Chelsean 1–0.

Chelsea hallitsi hienokseltaan ottelun ensimmäistä puoliaikaa ja varsinkin palloa, mutta Everton antoi toisen puoliajan alussa vastustajalle shokkihoitoa.

Richarlison laukoi 46. minuutilla kotijoukkueen 1–0-johtoon.

Evertonin ykköstähti oli maalivahti Jordan Pickford. Hän esitti vajaan tunnin pelin jälkeen uskomattoman torjuntakimaran.

Ensin Chelsean Mason Mount laukoi pallon 59. minuutilla vasempaan tolppaan Pickfordin oltua hyvin mukana tilanteessa. Kimmokkeesta pallo lipui oikean tolpan puolelle, ja Pickford torjui Cesar Azpilicuetan laukauksen ilmiömäisesti.

Pickford-show jatkui vielä, kun hän tovia myöhemmin torjui Antonio Rüdigerin laukauksen vasemman tolpan juuresta kasvoillaan. Pickford torjui erinomaisesti läpi ottelun.

Everton on sarjataulukossa kolmannen putoajan paikalla ennen mestaruussarjaan jo tuomittua Norwichia ja Valioliigasta lähtöpassit saavaa Watfordia.

Evertonilla on kuitenkin pieni etu puolellaan. Liverpoolilaisjoukkueella on jäljellä viisi ottelua, kun sitä kaksi pistettä edellä putoamisviivan yläpuolella olevilla Leedsillä ja Burnleyllä kummallakin pelejä on neljä.

Valiolliigan kärjessä Manchester City ja Liverpool käyvät karkumatkalla keskinäistä kamppailuaan mestaruudesta. Kolmantena olevan Chelsean johto Arsenaliin hupeni Evertonille kärsityn tappion jälkeen kolmeen pisteeseen.