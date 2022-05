Bottas arvioi, että radalla on ainakin muutama ohituspaikka.

Formula ykkösten ensi viikonlopun osakilpailu ajetaan Miamissa Floridassa, jossa F1-kilpailuja ei ole aiemmin järjestetty. Väliaikainen rata on rakennettu NFL-joukkue Miami Dolphinsin kotistadionin ympäristöön.

Koska rata on uusi kaikille kuskeille, sillä ajamista on testattu simulaattoreilla, kertoo Autosport. Rata saa runsaasti kehuja kuljettajilta, muun muassa Alfa Romeon Valtteri Bottakselta, joka ”testasi” rataa tallin simulaattorilla Hinwilissä Sveitsissä.

”Itse asiassa oli hienoa nähdä, että se näyttää todella hyvältä radalta ohituksiin.”

Kaiken kaikkiaan Bottas piti radan testaamista myönteisenä kokemuksena.

”Siellä pitäisi tulla hyvää kisailua, suorat ovat melko pitkiä ja muutama todella hyvä ohitusmahdollisuus.”

Bottas myös muistutti, että vasta todellinen ajotilanne radalla näyttää, millainen se oikeasti on.

”Paperilla kaikki näyttää hyvältä. Olen myös varma, että itse tapahtumasta tulee mahtava.”

Rata-alueen rakentajat myös pyrkivät erikoisiin ja yllättäviin ratkaisuihin. HS kertoi jo aiemmin radan kupeeseen rakennetusta ”satama-alueesta jahdeille”. Paikalle oli tuotu veneitä, mutta mitään veden näköistä alueella ei ollut alkuviikosta.

Nyt ”vettä” on. Toisin sanoen veneiden ympärille on asennettu tai maalattu pintaa, joka näyttää auringossa kimmeltävältä vedeltä.

Twiitin kommenteissa joko naureskellaan vedettömälle venelaiturille tai puolustetaan sitä "siistinä” ideana, jolla Miami erottuu muista radoista.

Ehkä Glasjukeboxin twiitti kiteyttää koko asian: ”Tämä on mahtavaa. Mielestäni mikään ei ole amerikkalaisempaa kuin tämä. Se on huippu, se on valtava, se on kallis, se on muovia, se on suurenmoinen! Ja koko maailma puhuu siitä. Tehtävä suoritettu.”