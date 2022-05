Jääkiekon MM-kisat pelataan 13.–29. toukokuuta. Pelipaikkoina ovat Tampereen Nokia-areena ja Helsingin jäähalli Nordenskilöldinkadulla.

Kaikki alkulohkon ottelut televisioidaan maksullisilla C More 1 ja C More 2 -kanavilla. MTV näyttää suorina lähetyksinä Suomen ottelut sekä välierät ja finaalit.

Helsingissä pelataan toinen alkulohko sekä kaksi neljästä puolivälierästä. Välierät ja mitalipelit pelataan Tampereella Nokia-areenalla.

Alkulohkoissa pelataan seitsemän ottelua joukkuetta kohden ja jatkoon pääsee neljä parasta.

Perjantai 13. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Ranska–Slovakia

20.20 Saksa–Kanada

Lohko B (Tampere)

16.20 Yhdysvallat–Latvia

20.20 Suomi–Norja

Lauantai 14. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

12.20 Tanska–Kazakstan

16.20 Sveitsi–Italia

20.20 Slovakia–Saksa

Lohko B (Tampere)

12.20 Ruotsi–Itävalta

16.20 Tšekki–Britannia

20.20 Latvia–Suomi

Sunnuntai 15. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

12.20 Italia–Kanada

16.20 Ranska–Kazakstan

20.20 Tanska–Sveitsi

Lohko B (Tampere)

12.20 Norja–Britannia

16.20 Itävalta–Yhdysvallat

20.20 Tšekki–Ruotsi

Maanantai 16. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Slovakia–Kanada

20.20 Ranska–Saksa

Lohko B (Tampere)

16.20 Latvia–Norja

20.20 Suomi–Yhdysvallat

Tiistai 17. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Italia–Tanska

20.20 Sveitsi–Kazakstan

Lohko B (Tampere)

16.20 Tšekki–Itävalta

20.20 Ruotsi–Britannia

Keskiviikko 18. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Ranska–Italia

20.20 Sveitsi–Slovakia

Lohko B (Tampere)

16.20 Norja–Itävalta

20.20 Suomi–Ruotsi

Torstai 19. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Saksa–Tanska

20.20 Kanada–Kazakstan

Lohko B (Tampere)

16.20 Britannia–Yhdysvallat

20.20 Tšekki–Latvia

Perjantai 20. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Saksa–Italia

20.20 Kazakstan–Slovakia

Lohko B (Tampere)

16.20 Suomi–Britannia

20.20 Latvia–Itävalta

Lauantai 21. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

12.20 Tanska–Ranska

16.20 Kanada–Sveitsi

20.20 Italia–Slovakia

Lohko B (Tampere)

12.20 Yhdysvallat–Ruotsi

16.20 Itävalta–Suomi

20.20 Norja–Tšekki

Sunnuntai 22. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Kazakstan–Saksa

20.20 Sveitsi–Ranska

Lohko B (Tampere)

16.20 Britannia–Latvia

20.20 Ruotsi–Norja

Maanantai 23. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

16.20 Kazakstan–Italia

20.20 Kanada–Tanska

Lohko B (Tampere)

16.20 Yhdysvallat–Tšekki

20.20 Itävalta–Britannia

Tiistai 24. toukokuuta

Lohko A (Helsinki)

12.20 Saksa–Sveitsi

16.20 Slovakia–Tanska

20.20 Kanada–Ranska

Lohko B (Tampere)

12.20 Ruotsi–Latvia

16.20 Yhdysvallat–Norja

20.20 Suomi–Tšekki

Torstai 26. toukokuuta

16.20 Kaksi puolivälieräottelua (Helsinki ja Tampere)

20.20 Kaksi puolivälieräottelua (Helsinki ja Tampere)

Lauantai 28. toukokuuta

14.20 Välieräottelu (Tampere)

18.20 Välieräottelu (Tampere)

Sunnuntai 29. toukokuuta

15.20 Pronssiottelu (Tampere)

20.20 Loppuottelu (Tampere)