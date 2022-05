Aaltonen on voittanut urallaan kolme Suomen mestaruutta.

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Mikkelin Jukurit on tehnyt tulevan kauden kattavan pelaajasopimuksen Juhamatti Aaltosen, 36, kanssa.

Aaltonen keräsi päättyneellä kaudella Oulun Kärpissä 58:ssa runkosarjan pelissään tehopisteet 14+21. Pudotuspeleissä hän sai seitsemässä ottelussa kasaan pisteet 1+2.

”Häntä voi kuvailla mailataituriksi, joka on voittanut urallaan paljon, mutta se ei ole suinkaan himmentänyt pelinälkää. On erittäin hienoa saada tuollainen persoona ja pelimies Mikkeliin”, Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen ylisti Aaltosta seuran tiedotteessa.

Aaltosen meriittilista on komea, sillä hän on ollut voittamassa MM-kultaa ja kolmea Suomen mestaruutta sekä saavuttamassa olympiapronssia. Aaltonen on pelannut viisissä miesten MM-kisoissa ja Sotšin vuoden 2014 talviolympialaisissa.