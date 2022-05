Useat šakin venäläiset huippupelaajat tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan useat šakin venäläiset suurmestarit ovat lähteneet Venäjältä tai jos he ovat olleet ulkomailla pelaamassa sodan alettua, he eivät ole palanneet kotimaahansa, kertoo šakkisivusto chess.com.

Osa pelaajista myös allekirjoitti sodan alkuvaiheessa sotaa vastustavan avoimen kirjeen presidentti Vladimir Putinille. Jotkut pelaajat eivät allekirjoittaneet, mutta heidänkin joukossaan on suurmestareita, jotka eivät enää ole Venäjällä.

Chess.comin mukaan Venäjältä ovat poistuneet tai palaamatta jääneet muun muassa Dmitri Andreikin, Vladimir Fedosejev, Aleksander Predke, Daniil Juffa ja Kirill Alekseenko.

Esimerkiksi Fedosejev toteaa, että hän ei voinut enää asua Venäjällä, koska valtaosa venäläisistä tukee Venäjän hyökkäystä, jota Venäjällä ei saa sanoa sodaksi.

”Mielestäni Venäjä ei ole demokraattinen ja se on vain pahenemassa joka päivä.”

Fedosejev arvioi, että joskus hän vielä palaa takaisin Venäjälle, mutta maan edustaminen on vaikeampi asia.

”En todellakaan halua enää edustaa heitä, edes kerran elämässä.”

Fedosejev myös ymmärtää, jos ukrainalaiset eivät halua pelata häntä vastaan.

”Se on ehdottomasti hyväksyttävää. Ymmärrän, että se on heille poliittisesti tärkeää. Toivon, että he saavat sellaisessa tilanteessa tasapelin.”

22-vuotias Aleksei Sarana asui äitinsä kanssa Moskovassa, mutta hän lähti 1. maaliskuuta turnaukseen Serbiaan eikä palannut takaisin. Nyt hän on vuokrannut veljensä kanssa asunnon Belgradista elokuun loppuun asti.

”Rakastan Venäjää, mutta vihaan poliittisia juttuja. Hallituksemme tekee nyt vastenmielisiä asioita. En voi hyväksyä niitä, mutta en pysty tekemään asialle mitään. Minulla ei ole minkäänlaisia sympatioita tätä sotaa kohtaan; kaikki syyt ovat täydellisen kamalia.”

Sarana kertoo, että lähes kaikki hänen ystävänsä ovat šakinpelaajia ja heistä suurin osa vastustaa sotaa.

Miamissa tällä hetkellä oleva suurmestari Aleksandra Kosteniuk kertoo aiemmin uskoneensa, että Venäjä ei ole koskaan hyökännyt toiseen maahan.

”Valitettavasti se ei ole totta. Alkuvuodesta toki oli uutisia mahdollisesta hyökkäyksestä, mutta kieltäydyimme uskomasta näitä juttuja. Siksi olemme nyt šokissa, että niin todella tapahtui.”

Kosteniukin mielestä Venäjä on palaamassa Neuvostoliitoksi.

”En ollut koskaan kokenut sitä, että minut pakotetaan sanomaan tai olemaan sanomatta tiettyjä asioita. Kasvoin vapaassa maassa tai ainakin koin niin, ja minulla oli aina mielipiteenvapaus.”