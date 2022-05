Brentfordin pää­valmentajan mukaan seuralla on ”hyvät mahdollisuudet” pitää sydän­kohtauksestaan toipunut Christian Eriksen

Cristian Eriksen koki ensimmäisen tappionsa Brentfordin kanssa maanantaina Unitedia vastaan.

Sydänkohtauksestaan toipuneesta Christian Eriksenistä on ollut valtava apu Brentfordille, joka on noussut Valioliigassa putoamisuhasta turvalliselle maaperälle. Maanantai-illan tappio Manchester Unitedille oli ensimmäinen tappio Eriksenille Brentfordissa.

Eriksen, 30, teki tammikuussa kuuden kuukauden mittaisen sopimuksen Brentfordin kanssa.

Eriksenin hyvät pelit ovat herättäneet suurempien seurojen, kuten Tottenhamin, Newcastlen ja Manchester Unitedin, huomion. Brentfordin tanskalainen päävalmentaja Thomas Frank uskoo kuitenkin, että seuralla on hyvät mahdollisuudet pitää Eriksen.

"Olen aina uskonut, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Tiedän, että hän on tyytyväinen täällä ja nauttii pelaamisesta. Jatkosta päättäminen tulee ajankohtaiseksi kauden jälkeen”, Frank sanoi BBC:n mukaan.

Viime kesänä Eriksen sai sydänkohtauksen Tanskan ja Suomen välisessä EM-turnausottelussa. Sen jälkeen hänelle on asennettu tahdistin.

Eriksen on ollut Brentfordin paras pelaaja kevään aikana, ja Brentford on hänen avullaan voittanut kuusi ottelua kahdeksasta, joissa Eriksen on pelannut.

Frank kertoi keskustelleensa jatkosopimuksesta Eriksenin kanssa.

Maanantai-illan ottelusta tuli Unitedin näytös. Bruno Fernandes vei Unitedin johtoon 9. minuutilla. Cristiano Ronaldo lisäsi johtoa rangaistuspotkusta tunnin kohdalla, ja Raphael Varane iski loppunumerot 72. minuutilla.