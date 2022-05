Snookersuuruus Hendry ylisti seitsemään MM-turnausvoittoon noussutta O'Sullivania – ”Hän on taiteilija”

Ronnie O'Sullivanista tuli finaalivoitollaan snookerhistorian vanhin maailmanmestari.

Kansainvälisissä turnauksissa jo kolmen vuosikymmenen ajan säkenöinyt Ronnie O'Sullivan voitti uransa seitsemännen snookerin maailmanmestaruuden ja nousi jakamaan modernin lajihistorian MM-pokaaliennätystä skotti Stephen Hendryn kanssa. Englantilainen O'Sullivan, 46, kukisti Sheffieldin Crucible-teatterissa pelatussa MM-finaalissa vajaat 14 vuotta nuoremman maanmiehensä Judd Trumpin erin 18–13.

MM-turnausvoittonsa 1990-luvulla haalinut Hendry kehui O'Sullivania vuolaasti saavutuksesta. Skotlantilaisen mukaan englantilainen on nostanut lajin vuosien saatossa uudelle tasolle.

”100 pisteen breikit [yksittäinen lyöntisarja], valkoisen pallon hallitseminen, turvapeli, luonne, tappajan vaisto. Hänellä on se kaikki. On kunnia olla seitsemässä MM-voitossa Ronnien kanssa, hän on taiteilija”, vuonna 2020 ammattilaiskiertueelle palannut Hendry ylisti BBC:n mukaan.

”Hän sanoo, että ennätykset eivät kiinnosta häntä, mutta hän haluaa kahdeksannen [MM-pokaalin]. Hän dominoi tätä turnausta.”

Lempinimellä ”The Rocket” tunnetusta O'Sullivanista tuli 46-vuotiaana lajin vanhin maailmanmestari. 1970-luvun mestaripelaaja, Walesin Ray Reardon nappasi kuudesta MM-voitostaan viimeisimmän vajaan vuoden englantilaista nuorempana 1978.

Isänsä ja kahden lapsensa kanssa MM-voittoa juhlinut O'Sullivan vähätteli tapojensa mukaan ennätysten rikkoutumista. Englantilainen kertoi, että hänet nähdään suurella todennäköisyydellä myös ensi vuoden MM-kisoissa.

”Luulen, että seitsemän MM-titteliä merkitsivät enemmän hänelle [Hendrylle], mutta on hienoa jakaa tämä ennätys. Hendry on pelin absoluuttinen legenda. Kyse on kuitenkin vain numerosta, en piittaa siitä juurikaan. Enköhän ole taas ensi vuonna mukana ]MM-turnauksessa], O'Sullivan sanoi BBC:n mukaan.

Urallaan ainoastaan yhden MM-finaalitappion (vuonna 2014 Mark Selbyä vastaan) kärsinyt O'Sullivan oli turnauksessa omaa luokkaansa. Välierässä hän kukisti nelinkertaisen maailmanmestarin ja ikätoverinsa John Higginsin 17–11.

O'Sullivan johti finaalia kahden session jälkeen jo 12–5, mutta Trump kiri kolmannessa jaksossa kolmen freimin päähän. Päätösjaksossa O'Sullivan kesti kuitenkin paineet.

MM-finaalitappio oli vuoden 2019 maailmanmestarille Trumpille uran toinen.