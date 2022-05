Suomen MM-joukkueen rungon muodostaa 19 tuoretta olympiavoittajaa.

Tampere

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ihmettelee kysymystä, miksei jääkiekon MM-turnaukseen mentäisi olympiajoukkueen runkopelaajilla.

Pekingissä Jalonen sai valmennusryhmänsä kanssa pumpattua joukkueeseen ainutlaatuisen hengen, taistelutahdon, voittamisentahdon ja taidon kääntää tiukat ottelut itselleen.

Ruotsi-ottelun nousu viime hetken maaleilla jatkoaikavoittoon oli yksi Pekingin menestyspolun käynnistäjistä. Lopulta reitti vei kuin moottoritietä pitkin olympiakultaan.

Jokainen pelaaja sai uralleen ikuisen kruunun ja meriitin, joka ei unohdu koskaan.

Kaikki onnistui Pekingissä helmikuussa niin hyvin, että herää ajatus, voiko saman hengen saada päälle toisen kerran melkein identtiseen joukkueeseen. Olisiko olympiavoitto sittenkin pelaajille kylliksi?

”Meillä valittiin olympiajoukkueeseen parhaat pelaajat Euroopasta ja nyt MM-joukkueeseen valittiin parhaat pelaajat NHL:stä, jotka saatiin. Silloin se on aika loogista, että se on olympiajoukkueen runko, kun niistä kisoista on aika vähän aikaa.”

”Ei siinä ole varmaan mitään epäselvää, eikä olisi mitään järkeä vaihtaa heitä pois, jotka kisoissa erinomaisesti onnistuivat.”

Pohjois-Amerikan NHL ei avannut suuria portteja kohti MM-kisoja, kun parhaat suomalaiset pelaavat nykyään myös sikäläisen sarjan parhaissa seuroissa ja jatkavat kauttaan täydellä kaasulla.

Mistään olympiahengen uudelleen pumppauksesta ei ole Jalosen mielestä kysymys. Tampereella ja Helsingissä pelataan uusi turnaus, vaikka hyvin pitkälle Leijonat pelaa tutuin kasvoin.

Nyt valitussa ryhmässä on peräti 19 olympialaisissa pelannutta kiekkoilijaa. Vain hyvin pieni joukko olympiapelaajista puuttuu Tampereelta ensi viikolla alkavasta MM-turnauksesta.

”Näen, että se on päinvastoin”, Jalonen sanoo hengen nostatuksesta.

”Me ollaan se polku kerran kuljettu ja tiedämme, mitä se vaatii. Tästä näkee jo nyt, että meillä on joukkueessa sellainen spiritti, jota ei pysty uusien pelaajien kanssa luomaan.”

”Ei mitään tarvitse puhaltaa, se on olemassa siellä. Ja sitten, kun on peli, vedetään täysillä. Ei se mitään ihmeitä vaadi. Joukkueen sisällä on erittäin hyvä meininki ja se vielä tiivistyy siinä vaiheessa, kun ryhmä lyödään lukkoon ja kaikki tietävät olevansa mukana. Se on kulminaatiopiste.”

Jalonen sanoo, että siihen asti joukkueen rakentuminen ja yhtenäistyminen on vielä vähän epävarmaa, kun mukana on pelaajia, jotka eivät tiedä, ovat joukkueessa vai eivät.

”Se on luonnollista ja kuuluu tähän prosessiin.”

Joukkueen rakentaminen on aina oma prosessinsa ja muutamien viimeisten pelaajien valinta tulkintakysymys. Jalonen ei näe siinä mitään mieltä, että joukkuetta vaihdettaisiin vain sen takia, että tulisi uutta verta mukaan.

”Tyhmempää ei voi olla.”

Leijonat on voittanut Jalosen johdolla kaksi aikuisten MM-kultaa ja tuoreimpana olympialaiset. Kaksissa aikaisemmissa kotikisoissa (2012 ja 2013) Jalonenkaan ei saanut rakennettua joukkuetta, joka olisi tuonut edes mitalin.

Uudet olympiavoittajat eivät voi lähteä tavoittelemaan muuta kuin mestaruutta.

”Aina niin on tehty viime aikoina, mutta turha vouhottaa mistään kultamitalista. Me keskitytään tekemään asiat niin hyvin, että meillä on saumat taistella mestaruudesta. Sekään ei välttämättä riitä.”

Suomi pelaa Ruotsin EHT-turnauksessa 5.-8.5. ja jääkiekon MM-turnaus käynnistyy Suomessa 13.5.