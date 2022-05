Jaakko Hänninen ajaa toisen kerran Italian ympäriajossa ja arvioi saavansa mahdollisuuksia tavoitella hyviä etappisijoituksia.

50 000 metriä eli 50 kilometriä.

Tässä yksi näkökulma siihen, millainen urakka ammattipyöräilijä Jaakko Hännisellä on edessään perjantaina alkavassa Giro d’Italiassa eli Italian ympäriajossa.

Nuo lukemat kertovat, mikä on 21 etapin noususumma. Runsaan kolmen viikon aikana kilpailun loppuun asti ajavat kilpailijat kiipeävät pyörän selässä yli 50 kilometriä pystysuoraan eli vertikaalisesti mitattuna.

Kilpailussa ajetaan kirimiehiä suosivia melko tasaisia etappeja, tavallaan välimallin mäkisiksi luokiteltuja etappeja, kaksi aika-ajoa väliaikalähdöllä (yhteensä vain 26 kilometriä) sekä raastavia vuoristoetappeja.

Jälkimmäisiin kuuluu esimerkiksi 16. etappi, jonka noususumma on 5 440 metriä.

Giron vaativin eli niin sanottu kuningataretappi ajetaan viimeistä edellisenä päivänä 28. toukokuuta Dolomiiteilla. Sen reitillä on koko kilpailun korkein kohta eli Cima Coppi. Se on Passo Pordoi, jonka yli ajettaessa tie nousee 2 239 metrin korkeudelle.

Hänninen on Suomen ainoa korkeimman eli world tour -tason ammattiajaja. Girossa Hänninen kilpailee nyt toista kertaa.

Ensimmäinen kokemus tuli vuonna 2020, jolloin kilpailu ajettiin koronatilanteen takia vasta syksyllä.

Hänninen ajaa yhden tämän kauden pääkilpailuistaan tuttuun tapaan apukuskin roolissa ranskalaisen työnantajansa AG2R Citroen Teamin kahdeksan miehen joukkueessa.

Hänen tehtävänsä on muun muassa auttaa joukkueen kapteenia Felix Gallia, jolle on asetettu tallin mukaan tavoitteeksi sijoittua kokonaiskilpailussa 15 parhaan joukkoon.

”Onhan se mukava päästä ajamaan grand touria. Vaikka tässä ei ole mitään paineita tulevalle kolmiviikkoiselle, niin kuitenkin on pientä jännitystä. Minulle tulee kyllä avautumaan mahdollisuuksia ajaa etappisijoituksista. Ne mahdollisuudet ovat jossakin kilpailun puolenvälin kieppeillä”, Hänninen sanoo suomalaisen seuransa TWD Länkenin tiedotteessa.

Alkuvuoden aikana Hänninen on kärsinyt muun muassa ikävistä kaatumisista. Vappuna Saksassa ajettu yhden päivän kilpailu kuitenkin kertoi, että toipuminen on sujunut hyvin.

”Oma terveydentila on nyt ihan ok. Mitään ongelmia ei ole, vaikka valmistautuminen on ollut vähän risainen. Se, että olen ajanut jo kerran Giron, helpottaa asennoitumaan kilpailuun oikealla tavalla”, sanoo Ruokolahdelta lähtöisin oleva Hänninen, joka sai viime viikolla Etelä-Karjalan urheilugaalassa esikuvapalkinnon.

Lue lisää: Veriset työ­tapa­turmat ovat aiheuttaneet Jaakko Hänniselle yli­määräistä lakana­pyykkiä: ”Aamulla herää kuin faaraon kääreistä”

Tällä kertaa Giro alkaa kolmella Unkarissa ajettavalla etapilla. Sieltä siirrytään Sisiliaan, josta aletaan tehdä matkaa kohti Pohjois-Italiaa.

Giron tuorein voittaja, kolumbialainen Egan Bernal ei ole mukana, sillä hän on toipumassa tammikuussa tapahtuneesta hengenvaarallisesta kolarista.

Kokonaiskilpailun suurimpiin voittajasuosikkeihin kuuluu muun muassa maantieajon olympiavoittaja, ecuadorilainen Richard Carapaz, joka voitti Giron vuonna 2019.

Silloin Carapaz ajoi espanjalaisessa Movistar-tallissa, mutta nyt hänen työnantajansa on sama kuin Bernalillakin, brittiläinen Ineos Grenadiers.