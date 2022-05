Real Madrid on pelannut tällä kaudella useita kammottavan huonoja otteluita. Silti joukkue juhlii ylivoimaisesti Espanjan liigan voittoa, ja se ylsi myös Mestarien liigassa loppuotteluun dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Miten tämä on mahdollista? Vastaus on Karim Benzema.

Hiukan kunniaa kuuluu myös maalivahti Thibaut Courtoisille, laitahyökkääjä Vinícius Júniorille ja keskikenttäpelaaja Luka Modricille, mutta Benzema on ylivoimaisesti tärkein pelaaja joukkueessa. Hän otti johtajan roolin Real Madridissa, kun Cristiano Ronaldo poistui muihin seuroihin.

Kun Ronaldo lähti kauden 2017–2018 jälkeen Juventukseen, Benzeman maali- ja syöttötehtailu on sujunut kaikissa kilpailuissa näin: kaudella 2018–2019 syntyi 27 maalia ja 11 maalisyöttöä, kaudella 2019–2020 niin ikään 27 maalia ja 11 syöttöä ja kaudella 2020–2021 jo 30 maalia ja yhdeksän maalisyöttöä.

Kuluvalla kaudella Benzema, 34, on tehnyt 43 maalia ja antanut 14 maaliin johtanutta syöttöä. Tahti on siis kiihtynyt merkittävästi.

Kyse ei ole ollut mistään 3–0-johtoasemassa tehdyistä maaleista, sillä La Ligassa Benzema on iskenyt tällä kaudella 18 voittomaalia, ja Real Madridin 81 pisteestä 43:ssa Benzema on tehnyt joko ottelun avausmaalin tai voittomaalin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hyvä esimerkki on myös viime keskiviikon Mestarien liigan välierä: Benzema syötti Realin kavennusmaalin ja teki voittomaalin rangaistuspotkusta.

Benzeman maalitehtailu näkyy myös Real Madridin kaikkien aikojen tilastossa: hän ohitti legendaarisen Alfredo Di Stefanon maalimäärän (308) jo aiemmin tällä kaudella, ja nyt hän on enää kahden maalin päässä tilastokakkosesta Raúlista (323 maalia). Listan kärjessä on Ronaldo 450 maalillaan.

Kaikkiaan Benzema on pelannut jo 13 kautta Real Madridissa. Palkintokaapissa on mitalit muun muassa neljästä La Ligan ja neljästä Mestarien liigan mestaruudesta.

Karim Benzema tuuletti, kun Espanjan liigaan mestaruus varmistui viime viikonloppuna Espanyol-ottelussa.

Miten Benzema on päätynyt tähän tilanteeseen? Klassisesti voi sanoa, että vaikeuksien kautta voittoon.

Kun hän saapui Realiin, häntä arvosteltiin ristiriitaisena ja heikosti sitoutuneena pelaajana.

José Mourinho käytti joukkueen päävalmentajana vuonna 2010 erikoista vertausta Benzeman pelaamisesta.

”Meidän täytyy lähteä metsästämään kissan kanssa, koska meillä ei ole koiraa.”

Mourinho sanoi myös suoremmin: ”Karim pelaa, kun muitakaan hyökkääjiä ei ole.” Gonzalo Higuaín oli juuri loukkaantunut.

"Kissa”-nimitys juuttui Benzemaan, joka jo keväällä 2011 totesi: ”En ole enää kissa. Olen leijona.” Tuolloin maaleja jo syntyi.

Tähän The Guardian lisäsi: ”Ja isot kissat voivat metsästää koiria.”

José Mourinho (oik.) tervehti Karim Benzemaa maaliskuussa 2011 otettuaan hänet vaihtoon.

Episodista jäi syvä kuilu Benzeman ja Mourinhon välille. Vielä neljä vuotta sitten Benzema totesi Canal+:n tekemässä dokumentissa, että hän menetti kunnioituksensa portugalilaisvalmentajaan.

Puhtoinen ei Benzemakaan ole ollut. Vuonna 2010 hänen epäiltiin harrastaneen seksiä alaikäisen prostituoidun kanssa, mutta syytteet kaatuivat lopulta todisteiden puutteeseen.

Sen sijaan viime syksynä hän sai vuoden ehdollisen tuomion ja 75 000 euron sakot kiristämisen yrityksestä.

Kyse oli jo vuodesta 2015 esillä olleesta tapauksesta, jossa toista ranskalaispelaajaa Mathieu Valbuenaa yritettiin kiristää arkaluonteisella videomateriaalilla. Benzeman osuus tapauksessa oli se, että syyttäjän mukaan hän kehotti Valbuenaa maksamaan kiristäjille, jotta seksivideota ei julkaistaisi.

Tapauksen takia Benzemaa ei valittu vuosiin Ranskan maajoukkueeseen, mutta hän palasi viime kesän EM-lopputurnauksessa.

Samaan aikaan kun Benzema ei pelannut maajoukkueessa, hän piikitteli maajoukkueen toista hyökkääjää Olivier Giroud’ta. Benzema vertasi Giroud’ta kartingautoon ja itseään Formula 1:een.

Törttöilyt ovat ainakin toistaiseksi jääneet, ja hän pelaa elämänsä parasta kauttaan. Esquiren haastattelussa vastaus huikeaan tasoon on perusurheilijamainen.

”Mitään salaisuutta ei ole paitsi kova työnteko ja tasaisuus suorituksissa.”

Benzema myös sanoo, että hän ei ole pettynyt, jos maaleja ei synny jokaisessa ottelussa.

”En ollenkaan [ole pettynyt]. Tärkeintä on voittaa joukkueen kanssa. Niin kauan kuin olen tyytyväinen pelaamiseeni, se on tärkein asia.”

Koska Benzemasta itsestään ei irtoa tämän enempää, vastausvuoron saa Football Españan toimittaja Alan Feehely, joka kertoi CNN:lle Benzeman taidoista.

”Jos puhutaan ratkaisevista pelaajista, kovinkaan moni ei vedä vertoja hänelle”, Feehely sanoo.

”Hänessä on kaikkea. Hän on täydellinen hyökkääjä. Hän on sekä numero 10 että numero 9. Hän on ilmiö.”

Pelinumeroilla Feehely viittaa siihen, että Benzema paitsi tekee maaleja myös luo maalipaikkoja muille. Lisäksi Benzema sitoo itseensä vastustajan puolustusta, jolloin muille jää tiloja hyökkäyksessä.

Feehely sanoo, että Benzemalla on lisäksi ”kytkingeeni”.

”Se on suurilla pelaajilla siten, että kun valot ovat kirkkaimmat ja paine päällä, he pystyvät tekemään tulosta.”

Feehely arvioi, että Ronaldon lähtö oli vain osatekijä Benzeman nousulle uudelle tasolle.

”Hän on kypsynyt ihmisenä. Monet pelaajat alkavat kolmikymppisenä ymmärtää, että aika on rajallinen ja että huipputasolla ei ole enää paljon vuosia jäljellä. He mullistavat lähestymistapansa kuntoonsa ja ruokavalioonsa sekä käyttäytymisensä kentän ulkopuolella. Mielestäni Karim on esimerkki tästä.”

Kausi on selkeästi ollut Benzeman. Jos häntä ei valita loppuvuodesta kultaisen pallon saajaksi ja maailman parhaaksi pelaajaksi, skandaali on suurempi kuin viime vuonna Robert Lewandoskin jättäminen ilman pallopystiä.

Espanjan liigan ottelu Atlético Madrid–Real Madrid sunnuntaina kello 22. C More näyttää ottelun.

