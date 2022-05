Los Angelesin omatunto on suomalaisen sotalapsen jälkeläinen

Keskushyökkääjä Blake Lizotte kulki erilaisen polun maailman kovimpaan jääkiekkoliigaan. Pienikokoinen sentteri on Los Angeles Kingsin ehdokas arvostetun Bill Mastertonin muistopalkinnon saajaksi. Palkinto annetaan sinnikkyydestä, urheiluhenkisyydestä ja omistautumisesta jääkiekolle. Suomeksi: sisusta.

Edmonton

Seitsemäntoista kautta NHL:ssä valmentanut Los Angeles Kingsin Todd McLellan, 54, on päättämässä välipäivän pressiään Edmontonissa. Hän miettii hetken, ennen kuin vastaa Helsingin Sanomien kysymykseen.

”Tiedätkö mitä”, hän tuumaa lopulta. ”Blake Lizotte on joukkueemme omatunto. Hän omistautuu ja antaa kaikkensa jääkiekolle ja joukkueelleen joka ikinen päivä. Hän antaa joka ikisen unssin, mitä hänen kropastaan löytyy. Sitten hän latautuu, ja tekee saman uudelleen seuraavana päivänä.”

”Hänessä on vakavuutta, jolla hän johtaa muita. Sitkeyttä, joka muuttuu tehokkuudeksi päivästä toiseen. Ja hän on kaiken lisäksi aika pahuksen kovapintainen veijari. Hän menee läpi mistä tahansa.”

”Oliko muuta?”, McLellan kysyy. Sitten mediatilaisuus päättyy.

” ”Tästä olen unelmoinut lapsesta pitäen.”

Edmontonin Duncan Keith yritti ottaa vauhdin pois Blake Lizottelta keskiviikon ottelussa.

Blake Lizotte pelaa Los Angeles Kingsin kolmosketjun keskellä, ja hän on yksi NHL:n pienimmistä pelaajista. Vartta on juuri ja juuri 170 senttiä. Stanley Cupista kilpailevissa joukkueissa vain Edmontonin Kailer Yamamoto on suunnilleen samanpituinen (173 cm).

Blake Lizotte on energinen pelaaja, joka oli todella lähellä tehdä ensimmäisen maalin heti ensimmäisessä vaihdossaan playoffien avausottelussa viime maanantaina hurjana riehuneen edmontonilaisyleisön edessä.

”Se olisi ollut hienoa. Yritin laittaa kiekon sisään maalivahti Mike Smithin jalkojen välistä, mutta hän sai suojuksen eteen”, Lizotte kertoo välipäivän harjoitusten jälkeen Helsingin Sanomille.

Lizotte on kotoisin Minnesotan osavaltiosta, pienestä Lindström-nimisestä kyläpahasesta ja hänellä on osaksi suomalaiset sukujuuret.

”Ensimmäiset pudotuspelini NHL:ssä. Tunnelma peleissä on uskomaton, fanit täysin hulluja. Tästä olen unelmoinut lapsesta pitäen.”, Lizotte sanoo ennen kuin avaa sukunsa tarinaa ja kertoo taipaleestaan Los Angelesiin.

Kingsin Blake Lizotte ja Edmontonin Evan Bouchard painiottelussa.

Blake Lizotten tie Los Angelesiin ja Kingsin pelaajaksi on ollut hyvin erilainen kuin monen muun.

Monet nykyisistä pelaajista tulevat NHL:ään kallista polkua pitkin. He käyvät koulunsa jääkiekkoakatemioissa, ja vanhemmat maksavat erityisvalmennuksesta.

Nuorella juniorilla voi olla erikseen kustannetut luistelu-, laukomis-, mailankäsittely-, taito-, voimaharjoittelu-, ruokavalio- ja mentaalivalmentajat joukkueen valmentajien lisäksi.

Jääkiekkoa harjoitellaan ja pelataan vuodet ympäri. Turnauksiin lähdetään lentokoneella pitkien matkojen päähän. Kesät vietetään jääkiekkoleireillä.

Esimerkiksi Tampa Bay Lightningin kapteenilla Steven Stamkosilla oli henkilökohtainen kuntovalmentaja 13-vuotiaasta lähtien. Nashville Predatorsin Matt Duchenen vanhemmat laskivat poikansa jääkiekkoharrastuksen maksaneen pitkälti yli 300 000 dollaria.

” ”Minulla ei ollut taitovalmentajia eikä luisteluvalmentajia. Minä vain pelasin.”

Blake Lizotte kertoo pelanneensa pikku poikana kaikki illat kotikylänsä Lindströmin ulkojäillä.

Mutta Blake Lizotte on yksinhuoltajaäidin poika. Opettaja-isä Mike kuoli, kun Blake oli 14-vuotias. Äiti Liisa Lizotte kasvatti kolme poikaansa yksin.

”Pidimme harjoituksia pikku hallissamme”, Blake muistelee.

”Sen jälkeen pelasimme kaikki illat ulkojäillä ja takapihoilla.”

Lizotten mukaan jokainen pikkupoika Lindströmissä pelaa ulkona luonnollisessa ympäristössä.

”Se on jotain, minkä olemme etenkin Yhdysvalloissa usein menettäneet. Oli hienoa pelata kavereitten kanssa. Minulla ei ollut taitovalmentajia eikä luisteluvalmentajia. Minä vain pelasin.”

Kesäisin Lizotte pelaili kavereineen tossulätkää, baseballia, jalkapalloa, tennistä ja muita lajeja. Hän sanoo olevansa ylpeä pikkukylän taustastaan.

”En haluaisi vaihtaa lapsuuttani ja nuoruuttani mihinkään muuhun. Ne vuodet olivat parhaita.”

Lindström on oikeastaan ruotsalainen kylä, jonka sisarkaupunki on Tingsryd, Lizotte tietää.

”Se ei ole iso paikka, ehkä pari tuhatta ihmistä. Siitä on tehty elokuva Ruotsissa”, Lizotte sanoo.

Hän viittaa vuonna 1971 ensi-iltansa saaneeseen Maastamuuttajat-elokuvaan. Vilhelm Mobergin kirjoittama samanniminen neliosainen kirjasarja perustui Lindströmiin uudisraivaajaksi 1800-luvulla tulleen Erik Noreliuksen päiväkirjoihin.

”Lindström on hyvin uniikki paikka. Paljon pohjoismaalaisia. Isovanhempani asuvat kahden tunnin ajomatkan päässä Esko-nimisessä kylässä”, Lizotte kertoo.

”Se on käytännössä pienois-Suomi. Siellä ihmiset puhuvat suomea kaupoissa. He valmistavat suomalaista ruokaa, tekevät makkaraa ja leipovat. Kaikki astiat ja pöytäliinat ovat suomalaisia. Sauna lämpiää joka ilta. On hienoa nähdä pieni osa kulttuurista, jossa isoisäni Eino kasvoi.”

”Kun sinne menee, tuntuu kuin olisi mökillä Suomessa. En valitettavasti osaa kieltä kuin muutaman sanan”, Blake Lizotte sanoo, ja lausuu sanat ”makkara” ja ”Iittala” sujuvasti.

” ”Hän on sisukkuuden ilmentymä.”

”Minulla ei ole kokoa, minua ei koskaan varattu NHL-joukkueeseen, todennäköisyydet päästä näin pitkälle olivat minua vastaan”, Blake Lizotte sanoo.

Tässä kohtaa Los Angeles Kingsin kolmossentterin tarina muuttuu osaksi suomalaisten siirtolaisten ja sotalasten historiaa.

Vieläkin hyvissä voimissa Eskossa elävien Maija ja Eino Lipposen juuret ovat Pohjois-Suomessa.

Blake Lizotten isoisoisoisä Kustaa Lipponen oli tunnettu oululainen vaunumaakari. Kustaan poika Eino “Erkkuli” Lipponen julkaisi kaksi Oulun murteella kirjoitettua kirjaa. Ensimmäinen on nimeltään Kollo-Talonen ja toinen Renttahelekku, Tarinoita Oulusta.

Erkkulin poika Eino oli jatkosodan aikana sotalapsena Ruotsin Hissjössä, Västerbottenissa. Myöhemmin hän lähti siirtolaiseksi ja tapasi Amerikassa syntyneen Maijansa Minnesotassa. Maijan sukujuuret ovat peräisin Kalajoelta.

Eino piti Cloquet-nimisessä kaupungissa pitkään The Finnish Hour-radio-ohjelmaa, jossa hän soitti suomalaista musiikkia, ja kertoi uutisia Suomesta.

Lindströmin ja lukiokiekon jälkeen Blake Lizotte pelasi kaksi vuotta amerikkalaista yliopistokiekkoa. Hän sai palkintoja jääkiekon lisäksi opiskelumenestyksestään. Kahden vuoden jälkeen Los Angeles Kings tarjosi sopimusta.

”Minulla ei ole kokoa, minua ei koskaan varattu NHL-joukkueeseen, todennäköisyydet päästä näin pitkälle olivat minua vastaan.”

Kuitenkin Blake Lizotte on nyt ehdolla Bill Mastertonin nimeä kantavan NHL-palkinnon saajaksi.

Masterton oli Minnesota North Starsin pelaaja, joka menehtyi jäällä tapahtuneen onnettomuuden seurauksena vuonna 1968 – hän löi paljaan päänsä jäähän.

Jokaiselta NHL-paikkakunnalta valitaan yksi ehdokas Mastertonin muistoa kunnioittavan palkinnon saajaksi. Palkinnon valintaperusteet ovat sinnikkyys, urheiluhenkisyys ja omistautuminen jääkiekolle. Blake Lizotte edustaa juuri noita arvoja, joita suomeksi voidaan kutsua yhdellä sanalla: sisu.

”Hän on sisukkuuden ilmentymä”, äiti Liisa Lizotte sanoo Helsingin Sanomille ylpeänä pojastaan.

Blake Lizotte toteaa, että ehdokkuus merkitsee hänelle paljon, koska se kertoo siitä, millainen ihminen hän on silloinkin, kun kukaan ei ole katsomassa, eikä pelkästään siitä, mitä tapahtuu jäällä.

”Sisu-palkinto? Se kuulostaa hyvältä.”

Blake Lizotte ei anna ikinä periksi.