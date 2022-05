”Kotikisat ovat hieno mahdollisuus ja olleet unelma siitä asti, kun olen tiennyt, että kisat ovat täällä.”

Tampere

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kasvattaa torstaina MM-odotuksia, kun Leijonat testaa Sveitsin kanssa Tampereen MM-areenan.

Leiriryhmään nimetyistä 33 pelaajasta hyökkääjä Marko Anttila tietää erityisen hyvin, mitä lähiviikkoina on luvassa vaikka ei vaatimattomaan tapaansa pidä kisapaikkaansa vielä selvänä.

”Kotikisat ovat hieno mahdollisuus ja olleet unelma siitä asti, kun olen tiennyt, että kisat ovat täällä. Ne ovat aika lähellä, mutta ensin yritän saada paikan”, Anttila tuumi tiistaina Tampereella järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Anttila on kotoisin naapurikunta Lempäälästä mutta teki viitisentoista vuotta sitten liigaläpimurtonsa Tampereen Ilveksessä. Tällä kaudella hän palasi tupsukorvien peliasuun Jokerien KHL-seikkailun päätyttyä.

”Ensinnäkin oli hieno homma, että pääsin tänne takaisin. Ilves ja Jokerit hoitivat sen hyvin. Oli unelma pelata vielä täällä.”

Ilves ylsi Liigassa pronssille. Mitali oli tamperelaisseuralle ensimmäinen sitten vuoden 2001, mutta nälkää olisi riittänyt kirkkaammillekin sijoille. Silti kautta voi pitää menestyksenä.

”Vähän jäi hampaankoloon, ettei tullut sitä kirkkainta, mutta meininki oli mahtava. Jää hienot muistot keväästä.”

Ilves veti areenaan suuria yleisömääriä pudotuspelien alusta alkaen, joten Anttila tietää, millaiseksi meno voi yltyä ensi viikolla alkavissa MM-kotikisoissa. Hän oli mukana jo 2013, jolloin Helsinki ja Tukholma isännöivät MM-kilpailuja.

Olisitko uskonut, että olet mukana vielä seuraavissa kotikisoissa?

”En välttämättä”, toukokuun lopussa 37 vuotta täyttävä Anttila naurahti.

”Urheilija elää hetkessä, mutta ei sitä osannut miettiä. Siitä on pitkä aika. Silloin pääsi nauttimaan fiiliksistä ja näki härdelliä, mikä ympärillä pyörii. On hienoa, että on pystynyt pelaamaan näin pitkään, ja nyt kotikisoissa pelaaminen on mahdollista toisen kerran.”

Tuskin Anttila olisi uskonut sitäkään, miten hänen roolinsa maajoukkueessa muuttuu vajaassa vuosikymmenessä. Hän nousi maajoukkueeseen päävalmentaja Jukka Jalosen ensimmäisen pestin aikana ja oli rivimies. Kansallissankariksi Anttila nousi kevään 2019 MM-kultakapteenina ja tärkeiden maalien miehenä.

Pekingin olympialaiset koronaeristyksineen ja kultamitaleineen tuntuvat vain kasvattaneen Anttilan suosiota. Vieläpä, kun hän Pekingissäkin onnistui kaukalossa muutamana tärkeänä hetkenä.

Vaikka kisapaikka ei ole varma, Anttila uskaltaa jo vähän herkutella ajatuksella pelata MM-kiekkoa tutussa kaupungissa.

Millainen tunnemyrsky kulkee läpi, kun pääset jäälle Suomen ensimmäisessä kisaottelussa?

”On se varmasti aikamoinen. Nämä turnaukset ovat aina hienoja, mutta se, että pääsee pelaamaan kotona, herättää tunteita erityisesti. Pyrin ottamaan kaiken virran yleisöstä itselleni.”

Torstai tarjoaa näytteen siitä, miten areena sopii Leijonien kotipesäksi. EHT-sarjaan kuuluvan Sveitsi-ottelun jälkeen Suomi jatkaa viikonlopuksi Tukholmaan, jossa vastassa ovat Tšekki ja Ruotsi.

Turnauksen jälkeen leiriryhmästä leivotaan kisajoukkue NHL-maustein. Tampereella ja Helsingissä pelattavat MM-kilpailut käynnistyvät 13. toukokuuta.