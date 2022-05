Fifa ja Qatarin MM-turnauksen järjestelykomitea on yrittänyt vakuuttaa fanit majoituksesta, fanien oikeuksista ja juomis­kulttuurista.

Jalkapallokannattajien ryhmien huolena on ollut Qatarin MM-turnaukseen liittyen tiedon saaminen maasta.

Siirtotyöläisten ihmisoikeudet ovat olleet suurin huoli Qatarin MM-jalkapalloturnaukseen liittyen, mutta kisojen lähestyessä on esiin noussut myös lukuisia muita huolia. Kisajärjestäjien pulmana on se, miten maa suhtautuu arviolta puoleentoista miljoonaan jalkapallofaniin, jotka haluavat nauttia viihteestä ja alkoholista kisoissa.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on tuttuun tyyliinsä luvannut parhaimman MM-turnauksen koskaan, ja Fifan tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Fifa on ollut ”vaikuttunut” Qatarin infrastruktuurin kehityksestä.

Kannattajaryhmien yhtenä huolena ovat matkustus- ja majoitus­kustannukset MM-turnauksessa.

Football Supporters Europe -eturyhmän puheenjohtajan mukaan liikenne ja sängyt ovat fanien päähuolenaiheena.

”Tämä on modernin ajan monimutkaisin MM-turnaus logistiikan kannalta”, puheenjohtaja Ronan Evain sanoi uutistoimisto AFP:lle.

”Fanit näkevät hintojen nousevan, eikä ole tietoa, milloin hintojen nousu päättyy.”

Esimerkkinä lentojen hinnoista on meno-paluulippu Madridin ja Dohan välille. Sen hinta on kivunnut jo noin 1 600 euroon, mikä on kolminkertainen hinta vuodentakaiseen verrattuna.

Otteluliput ovat kolmanneksen kalliimpia kuin vuonna 2018. Fanit eivät vielä tiedä, saavatko he otteluihin lippuja. Majoituksen varaaminen kisojen viralliselta sivustolta ei onnistu ilman istuinpaikka­numeroa.

Qatarin mukaan kisoja varten on olemassa 130 000 huonetta hotelleissa, asunnoissa, risteilylaivoilla ja leirintäalueilla. Qatar on myös luvannut, että jaetun huoneen hinta henkilöä kohden olisi 80 euroa yötä kohden.

32 turnaukseen osallistuvan maan suurlähettiläät ovat kertoneet tiedon puutteesta moniin asioihin liittyen Qatarissa, muun muassa alkoholiin tai seksuaalivähemmistöjen kohteluun. Qatarissa homoseksuaalisuus on laitonta ja alkoholin käyttö on rajattu tiukasti ulkomaisille ei-muslimeille.

Erään suurlähettilään mukaan “teräksestä ja betonista” ei tule ongelmaa.

”Mutta he eivät kerro meille tarpeeksi, miten kaikkea valvotaan. On ollut tapaamisia, mutta ei yksityiskohtaista tietoa”, eräs suurlähettiläs kertoi nimettömästi AFP:lle.

Ranskan suurimman fanijärjestön, Irresistibles Francaisin tiedottaja Fabien Bonnel sanoi, että ”tiedon saaminen järjestelykomitealta on yhtä painajaista”.

Bonnel ennakoi vähemmän ranskalaisfaneja turnaukseen kuin aiemmissa turnauksissa.

Qatarin Georgetown-yliopiston professorin Danyel Reichen mukaan kaikki viittaisi siihen, että kisoista tulee erinomaiset.

”Haasteena on täyttää länsimaisten fanien tarpeet. He ovat tottuneita käyttämään alkoholia otteluita katsoessa. Samaan aikaan pitäisi kunnioittaa paikallista kulttuuria. Kumpaakin osapuolta kunnioittavia käytännöllisiä ratkaisuja tarvitaan.”

Fifa ja Qatarin turnauksen järjestelykomitea ovat yrittäneet vakuuttaa fanit majoituksesta, fanien oikeuksista ja juomiskulttuurista.

Alkoholia myydään todennäköisesti fanialueilla ja muilla erityisalueilla stadioneiden lähiympäristössä huojennettuun hintaan.

”Monissa maissa on rajoituksia alkoholin käyttämiseen julkisesti. Qatar ei ole poikkeus, ja yksinkertaisesti pyydämme faneja kunnioittamaan maan konservatiivista kulttuuria”, Qatarin järjestelykomitean tiedottaja sanoi AFP:lle.

Päihtymiseen suhtaudutaan ”huomaavaisella tavalla”.

Fifan on vaatinut, että Qatarin poliisiviranomaiset eivät MM-turnauksen aikana syrjisi ketään ja olisivat ”kohtuullisia” suhtautumisessaan seksuaali­vähemmistön symboleihin stadioneilla ja niiden ulkopuolella.

”Sateenkaari ja muut seksuaaliseen identiteettiin viittaavat värin lipuissa ovat sallittuja Fifan kilpailuissa ja ovat olleet esillä aiemmissa Fifan turnauksissa Qatarissa.”