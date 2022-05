Ruotsin kakkostason mestaruuden voittanut HV71 nousee pääsarjaan. Suomessa Imatran Ketterä saa pokaalin ja mestaruusviirin.

Sekä Suomen että Ruotsin jääkiekkoilun kakkostason sarjakaudet huipentuivat keskiviikkona mestaruusjuhliin Imatralla ja Uumajassa.

Imatran Ketterä kaatoi Mestiksen viidennessä finaalissa Kiekko-Espoon maalein 4–1 ja voitti mestaruuden samoin lukemin. Palkinnoksi seura saa pokaalin ja mestaruusviirin.

HV71 löi Hockeyallsvenskanin kuudennessa loppuottelussa Björklövenin vieraskaukalossa 3–2 kolmen maalin iltaa viettäneen Fredrik Forsbergin jatkoaikaosumalla. Mestaruuden voitoin 4–2 vienyt joukkue nousi SHL:ään.

”Tämä on fantastista”, Forsberg tunnelmoi Hockeyallsvenskanin verkkosivujen mukaan C Moren haastattelussa.

”Finaalien ratkaiseminen on jotain sellaista, josta unelmoidaan lapsena. Myös kolmen maalin tekeminen on aivan mahtavaa.”

C Moren julkaisema video ratkaisumaalista osoittaa divarimestaruuden merkityksen Ruotsissa. Forsbergin osuma sinetöi Jönköpingin ylpeyden paluun SHL:ään vuoden taon jälkeen ja käynnisti villit nousujuhlat kaukalossa omien kannattajien edessä.

”Ansaitsimme tämän tällaisen kauden jälkeen. Olimme parhaita alusta loppuun”, Forsberg sanoi.

Mestiksen voittoa juhlittiin Imatralla jo rutiinilla.

Ketterä on nostellut pokaalia kolmena keväänä peräkkäin eli 2019, 2021 ja 2022. Kevät 2020 päättyi koronaviruksen vuoksi ennen pudotuspelejä, mutta runkosarjan voittanut Ketterä oli tuolloinkin suurin suosikki.

Palkinnokseen Ketterä saa tänäkin vuonna kultaiset mitalit ja mestaruusviirin kotihallinsa kattoon. Muuta ei Suomen 16. parhaan joukkueen tittelillä irtoa, sillä kotimainen Liiga on 15 joukkueen suljettu kultapossukerho.

Ketterä ei hyödy mestaruudestaan edes taloudellisesti muihin seuroihin verrattuna, sillä Mestiksen sääntöjä muutettiin kesken kauden tammikuun lopulla. Kiekkosivusto Jatkoaika.com uutisoi palkintorahojen menevän poikkeuksellisesti tasajakoon.

Mestis tiedotti itse vain sen, ettei joukkuemäärää pudotetakaan sovitusti.

Ketterän varakapteeni Ville Paalanen voitti keskiviikkona historiallisen viidennen Mestis-mestaruutensa peräkkäin.

Paalasen mestaruusputki alkoi keväällä 2017 Savonlinnan Pallokerhossa. Vuotta myöhemmin hän juhli keuruulaisen KeuPa HT:n riveissä.

Paalanen kertoi C Moren haastattelussa, ettei mestaruuksia tule ajateltua. Ryhmädynamiikka rakentuu pudotuspeleissä ja tuo lopulta menestyksen.

”Siellä jätkät heittäytyvät toisensa eteen. Se, että me ollaan niin ytimessä ja pelataan vieruskaverille, niin se on se suola. Tämä pokaali on se loppupalkinto”, Paalanen sanoi.

Ketterä-hyökkääjän ruotsalaiset pelaajakollegat HV71:ssä juhlivat torstaiaamuna liiganousua. Paalasen torstai sujuu siviilitöissä, kuten niin monella Mestis-kiekkoilijalla.

”Kyllä se vaan niin on, että huomenna arkiduuni jatkuu. Siellä Pisa-kokeet alkaa kello 9.25, ja kahdeksalta alkaa valmistelut. Itse menen pitämään sitä koetta siellä, niin kyllä se on duuniin mentävä”, Paalanen sanoi.