Etenkin viime vuonna pyöräilymaailmaa jumittivat pyörien ja varusteiden saatavuusongelmat. Nyt tilanne on tasoittunut, mutta ammattilaistiimienkin on yhä ennakoitava tilauksiaan pitkälle eteenpäin.

Viime keväänä se alkoi näkyä koko alalla ammattilaistalleista tavallisiin pyörä­kauppoihin: korona-aika oli kasvattanut pyörien ja niiden osien kysyntää niin, että tiettyjä osia oli vaikea saada ja pyörien toimitusajat kasvoivat äkkiä.

Kysyntä oli Suomessakin alkanut kasvaa jo ennen vuotta 2020, mutta kun muihin trendeihin yhdistyi yhtäkkiä halu välttää julkista liikennettä, taskuun jääneet lomamatkarahat, työsuhdepyöräetu sekä ulkona liikkumisen suosion kasvu, piikki oli valmis.

”Kova kysyntä sai kauppiaat ja maahantuojat valmistautumaan vuoteen 2021 entistä suuremmilla tilauksilla ja siitä saatavuus­haasteet alkoivat”, kertoo pyöriä ja pyöräilyvarusteita maahan tuovan Huntterin toimitusjohtaja Juho Huttunen.

”Monen tuotteen toimitusajat ovat tavallisesti 60–90 päivää, mutta viime keväänä jopa 2–2,5 vuotta.”

Koska pyörät koostuvat sadoista eri osista, yksittäisen komponentin puuttuminen on voinut viivästyttää toimituksia pitkään.

Esimerkiksi tietyistä renkaista ja osasarjoista oli viime vuonna pulaa. Tilanne näkyi äkkiä myös pyöräilyn korkeimmalla tasolla ammattilaistiimeissä.

Jussi Veikkasen mukaan yksikin etappivoitto olisi kova juttu hänen tallilleen Italian ympäriajossa.

Esimerkiksi Groupama–FDJ-tallin urheilu­päällikkö Jussi Veikkanen kertoo, että tiimin tarvitsemia jarrupaloja, ketjuja ja rattaita oli viime vuonna välillä niukasti saatavilla.

Perjantaina alkaneen Italian ympäriajon alla tilanne oli jo parempi.

”Mitään katastrofaalista ei onneksi puutu, vaikka jonkun lempisukat nyt uupuisivatkin. Kokonaiskuva on onneksi hyvä.”

Toimitusaikojen piteneminen ja saatavuus­ongelmat ovat vaatineet talleja ennakoimaan omia tarpeitaan ja varustetilauksiaan entistäkin enemmän ilman, että tietoa tavaroiden saatavuudesta on juuri ollut.

Kjell Carlströmin luotsaama Israel–Premier Tech -joukkue päätti tämän takia viime heinäkuussa jatkaa kaudella 2022 samojen tavarantoimittajien kanssa, jotta myös viime vuoden varusteita voidaan tarvittaessa käyttää nyt.

”Se osoittautui oikeaksi valinnaksi, koska ajamme tänä vuonnakin viime kauden komponenteilla. Emme ole saaneet tarpeeksi osia, jotta voisimme rakentaa pyörät uusilla, 12-vaihteisilla Shimanon osilla. Aiempien 11-vaihteisten osien valmistusta on vähennetty, joten niidenkin saatavuus on vaihdellut”, Carlström kertoo.

Yleensä joukkueet myyvät kisakalustonsa kauden jälkeen pois, mutta nyt moni tiimi jätti tekemättä näin, Veikkasen talli mukaan lukien.

”Yhdessä kolarissa voi mennä puoli pyörää vaihtoon, joten varusteita on hyvä olla jemmassa. Suurin haaste ovat Kaukoidästä tulevat tuotteet”, Veikkanen kertoo.

Pyörien sekä niiden osien saatavuuden lisäksi lajin huipullakin huomattiin kotitreenaamisen suosion voimakas kasvu, kun sisällä käytettävien harjoitusvastusten saatavuus oli välillä huono.

Ranskalainen Rémi Cavagna, latvialainen Krists Neilands ja ranskalainen Nans Peters pyöräilevät Tour de Romandien kolmatta etappia Valbroyen lähellä Sveitsissä huhtikuun lopussa.

Tallit joutuivat myös tuskailemaan autojen kanssa. Groupama–FDJ jatkoi parin vuoden leasing-sopimuksiaan Skodan kanssa ylimääräisellä vuodella, koska uusia autoja ei saanut.

Israel–Premier Tech päätyi vaihtamaan aiemmin käytössä olleet BMW:t niin ikään Skodan autoihin, mutta tarvittavaa 20 henkilöautoa ei pystyttykään toimittamaan heti kauden 2022 alkuun, vaan tallin piti turvautua osittain käytettyihin tai vuokra-autoihin.

Joukkueen kolmen, välillä neljän rinnakkaisen kilpailuohjelman logistiikan hoitaminen meni mutkikkaaksi.

”Ensimmäiset kuukaudet olivat aika tuskaa. Kun autoja saatiin, niihin piti asentaa tarvittavat telineet, kisaradiot sekä teippaukset. Sekin vei aikaa, koska etenkin radiosysteemien tekijöistä oli pulaa, kun kaikilla tiimeillä oli sama tilanne”, Carlström kertaa.

Saatavuuspulmiin on vaikuttanut moni seikka: globaali kysynnän kasvu, tehtaiden sulkemiset Kiinassa sekä muun muassa Saksan viimevuotiset tulvat, jotka haittasivat terästehtailta Portugaliin ketjutehtaalle kulkenutta liikennettä.

Tämän vuoden alussa ammattirikolliset varastivat Saksassa rekallisen pyörien osasarjoja, mikä lykkäsi tšekkiläistehtaalla jopa 10 000 pyörän valmistusta pahimmillaan vuodella.

Samaan aikaan maailman rahtiliikenne on ollut sekaisin, ja laajat koronakaranteenit Shanghaissa nyt voivat taas heiluttaa tilannetta.

Entinen ammattipyöräilijä Kjell Carlström luotsaa joukkuetta Israel–Premier Tech. Kuva on Porvoosta heinäkuulta 2020.

”Jos ennen koronaa kontti Aasiasta Eurooppaan maksoi 2 000 dollaria, nyt hinta on 10 000–15 000. Se tuntuu tilaa vievien tuotteiden kuten pyörien ja kypärien hinnoissa”, sanoo pyörätarvikkeita ja varaosia maahantuovan Cycle Service Nordicin maajohtaja Christoffer Cederqvist.

Lisäksi aiemmin kontin saattoi varata nopeasti, mutta nyt se on buukattava hyvissä ajoin, vaikka varmuutta tavaroiden valmistumisajankohdasta ei ole.

Ammattilaisjoukkueilla on siis pohdittavaa myös kuljetuskustannuksissa. Lisäkuluja niille tuo vielä tämänhetkinen bensiinin hinnannousu, sillä kilometrejä yhdelle talliautolle voi vuodessa tulla helposti yli 50 000.

Vaikka tilanne maailmalla on edelleen epävarma, pyörien ja osien toimitusajat ovat jälleen lyhentyneet, koska kauppiaat ja tukkurit ovat sopeutuneet pidempiin viiveisiin ja varastoon on osattu tilata enemmän tavaraa.

Samalla tuotanto on kasvanut selvästi. Vaikuttaa siltä, että pyörien kysyntä on hieman hiipunut, mutta jäänyt silti aiempaa korkeammaksi.

”Me myymme ainakin kaksinkertaisen määrän ketjuja ja rataspakkoja vuoteen 2019 verrattuna, mutta ei riitä kattamaan kysyntää”, Cederqvist kertoo.

Tavallisen kuluttajan kannalta tilanne on Huntterin Huttusen mukaan hyvä.

”Pyöriä on kaupassa runsaasti ja huolto­liikkeet pystyvät huoltamaan niitä, koska varaosien ja tarvikkeiden tilanne on parempi kuin viime kesänä. Eniten pulaa on korkean hintaluokan maantie- ja gravel- sekä sähköpyöristä, ja toimitusajat ovat pitkiä, jos on tarkat vaatimukset merkistä tai mallista.”

Jaakko Hänninen polkee toukokuussa uransa toisessa Girossa.

Carlströmin joukkue jahtaa pisteitä

Tämänvuotinen Italian ympäriajo käynnistyi perjantaina Budapestista, ja kolme ensimmäistä etappia ajetaan Unkarissa ennen kilpailun jatkumista välipäivän jälkeen Sisiliasta. Kilpailu päättyy Veronaan 29. toukokuuta.

Jussi Veikkasen Groupama–FDJ lähtee tämän vuoden kisaan tavoittelemaan etappivoittoja miltä tahansa päiviltä.

”Meillä on takana hyvin mennyt klassikko­kevät. Yksikin etappivoitto olisi kova juttu. Emme aseta mitään rajoituksia, vaan lähdemme ajamaan hyvää kisaa”, Veikkanen sanoo.

Kjell Carlströmin Israel–Premier Tech tavoittelee etappivoittoja etenkin kirimiehelleen Giacomo Nizzololle, joka nappasi yhden voiton myös viime vuonna.

Joukkueen on tärkeää saavuttaa tänä vuonna riittävästi ranking-pisteitä, jotta se säilyttää World Tour -tason lisenssinsä, mutta alkukausi on ollut tiimille epäonninen.

”Meillä on ollut sairastumisia ja loukkaantumisia. Jossain kohtaa 31 ajajasta 21 oli poissa pelistä yhtä aikaa ja oli vaikeaa koota joukkuetta edes yhteen kilpailuun. Kun ajajat pääsevät kuntoon, pistetilannekin voi korjaantua äkkiä. Sveitsin ja Ranskan ympäriajot ovat meille tänä vuonna tärkeitä, samoin pisteitä tuovat kilpailut Belgiassa”, Carlström kertoo.

AG2R Citroën -tallin Jaakko Hänninen lähtee kilpailuun hyvällä vireellä. Hän ajoi Giron toissa vuonna, joten enää kolmen viikon etappiajo ei ole hyppy tuntemattomaan. Kevään kaatuminenkaan ei enää vaivaa.

”Sen jälkeen oli useita kisoja putkeen, eikä selkärankaa kerennyt kunnolla suoristaa. Nyt osteopaatti ja hieronta ovat avanneet lukot. Terveysongelmat eivät ole vaikuttaneet ajamisen nautintoon, mutta kauden tavoitteita on pitänyt sopeuttaa tilanteen mukaan. Ne tarkentuvat, kun kalenteri syyskaudelle on tiedossa.”

Juttua varten on haastateltu myös Shimanon maajohtaja Timo Kulosta.