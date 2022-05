Päävalmentaja Juuso Toivola kertoo syyksi pitkään venyneen kauden. Naisten Liiga päättyi kotimaassa vain kahta päivää aiemmin.

Jääkiekkoliitto julkaisi kaikessa hiljaisuudessa Naisleijonien jää- ja testileirille toukokuun lopussa valittujen pelaajien nimilistan.

Keskiviikkona julkaistusta listasta ei tiedotettu samaan tapaan kuin Jääkiekkoliitto yleensä tiedottaa.

29 pelaajan joukosta puuttuu muutama Naisleijonille tärkeä pelaaja. Yhteistä pelaajille on, että he pelasivat päättyneellä kaudella Venäjän naisten pääsarjassa.

Mistä heidän puuttumisensa oikein johtuu, maajoukkueen päävalmentaja Juuso Toivola?

”Siinä on semmoinen syy, että he lopettivat pelaamisen vasta nyt. Heillä on mennyt niin pitkälle tämä kausi, ja me päätimme olla ottamatta [heitä mukaan]”, Toivola vastaa.

”Se on semmoinen lähtökohtainen syy, miksi emme ottaneet heitä missään nimessä. Päätimme sen hyvissä ajoin talven aikana.”

Eli poissaolojen syy ei liity siihen, että pelaajia arvioitaisiin eri tavoin siksi, että he ovat pelanneet Venäjällä?

”Ei”, Toivola vastaa.

Naisleijonien leiriryhmästä puuttuu linjauksen vuoksi kolme Pekingin olympiamitalistia: Minnamari ”Minttu” Tuominen, Susanna Tapani ja Michelle Karvinen.

Myös Noora Räty ja Anna Kilponen päättivät Tuomisen, Tapanin ja Karvisen tavoin kautensa Ženskaja Hokkejnaja Ligassa eli Venäjän naisten pääsarjassa.

Viisikon joukkue oli ŽHL:n kiinalaisseura KRS Vanke Rays, joka voitti sarjan mestaruuden. Finaalisarja päättyi huhtikuun 26. päivänä.

Suomessa Naisten Liigan mestaruus ratkesi kaksi päivää aiemmin eli huhtikuun 24. päivänä. Mestarijoukkue Kiekko-Espoosta on mukana kahdeksan pelaajaa ja hopeamitalisti HIFK:sta neljä.

Välimatkat ovat Venäjällä toki toista luokkaa kuin Suomessa, vaikka mestari-KRS onkin pelannut koronapandemian aikana kotiottelunsa Moskovan kupeessa Mytištšissä.

Ruotsin pääsarja Svenska Damhockeyligan (SDHL) päättyi jo 7. huhtikuuta. Mestarijoukkueesta Luleå HF:stä on mukana viisi pelaajaa, hopeaa saaneesta Brynäs IF:stä yksi.

Vierumäellä 24.–27. toukokuuta järjestettävä jää- ja testileiri valmistaa Naisleijonia kohti elokuisia MM-kisoja.

Toivola ei sulje Venäjällä kautensa päättäneitä pelaajia pois mahdollisesta MM-joukkueesta.

”Meillä on heinäkuussa seuraava leiri. Jututan heitä vielä siitä, mitä he miettivät omasta henkilökohtaisesta jatkostaan”, päävalmentaja kertoo.

”Kyllä me olemme tässä [leiriryhmän valinnassa] miettineet muuta kuin Venäjän tilannetta. Sekin pitää jotenkin huomioida, mutta kyllä tässä oli ihan selkeää, että he pelasivat niin pitkään, että annetaan heille aikaa miettiä jatkoa ja palataan heinäkuussa asiaan heidän kohdallaan.”