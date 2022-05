Luistelutaituri Cale Makar nousee ihmetekoihin Coloradon hyökkäysketjujen takaa.

Colorado Avalanche on NHL:n suurin mestarisuosikki, eikä ihme, sillä sen rivit on pakattu kokeneilla tehohyökkääjillä: Mikko Rantanen, Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog, Nazem Kadri...

Silti valokeilan varastaa alituiseen lapsenkasvoinen puolustaja Cale Makar, 23. Hän takoo hyökkääjän tehoja, omalle pelipaikalleen melkein ennätyksellisiä.

Makar on vienyt huomion myös kahdessa ensimmäisessä pudotuspeliottelussa, joiden jälkeen Colorado johtaa Nashvilleä voitoin 2–0.

Tiistaina hän veivasi upeimman maalin ja syötti kaksi, kun Colorado karkasi voittoon iskemällä viidesti avausvartissa.

Torstaina hän ratkaisi jatkoaikamaalillaan. Se oli työvoitto, sillä hän laukoi hämmästyttävät 12 kertaa, enemmän kuin yksikään Coloradon pelaaja koskaan aiemmin pudotuspeliottelussa. Lisäksi vastustajien onnistui peittää kymmenen Makarin laukaisuyritystä.

Kanadalaisen Makarin uran pistekeskiarvo ottelua kohden on nyt tasan yksi: 215 ottelua ja 215 pistettä, runkosarja ja pudotuspelit yhteen laskettuna.

Se on puolustajalle miltei uskomaton pitkän aikavälin tahti.

Vähintään pisteen ottelukeskiarvoon ovat yltäneet koko urallaan vain Bobby Orr ja Paul Coffey (jos huomioidaan vähintään 150 runkosarjaottelua pelanneet puolustajat).

Makaria on verrattu toistuvasti näihin kumpaankin legendaan.

”Se mairittelee”, kuului kommentti rinnastuksesta The Athleticin haastattelussa – mutta sitä ei sanonut Cale Makar vaan Paul Coffey, kolmesti vuoden NHL-puolustajana palkittu nelinkertainen Stanley Cup -voittaja, yksi kaikkien aikojen mestarillisimmista luistelijoista.

Näin lähti yksi Cale Makarin kahdestatoista laukauksesta torstain ottelussa Nashvilleä vastaan.

Luistelutaitoa pidetään myös Makarin erityisvalttina. Hän on nopea, räjähtävä ja liukas kuin ankerias, eikä vastustaja useinkaan arvaa, minne hän aikoo.

”Sairasta”, Coloradon veteraanipuolustaja Erik Johnson sanoi The Hockey Newsin mukaan Makarin maalista, jossa tämä pujotteli vaivattoman näköisesti oman maalin takaa kaikkien vastustajien ohi ja iski kiekon Philadelphian verkkoon viime joulukuussa.

Tammikuussa Makar kiemurteli yhden koko NHL-kauden päivitellyimmistä suorituksista. Hän kuljetti kiekkoa laidalla salakavalasti poispäin vastustajan maalilta, Chicagon puolustaja niskassaan, kunnes hän pyörähti äkisti tämän ohi läpiajoon, harhautti maalivahdin sivulle ja nosti kiekon rystyllä maalin kattoon – jatkoajalla.

Makar on pelannut NHL:ssä vasta kolme runkosarjakautta – hän aloittikin uransa poikkeuksellisella tavalla, tietysti. Hänestä tuli keväällä 2019 ensimmäinen puolustaja, joka on tehnyt NHL-debyyttinsä pudotuspeleissä ja onnistunut samalla maalinteossa.

Hän voitti vuoden parhaan tulokkaan palkinnon kaudella 2019–2020 ja on kuulunut liigan tähtikaartiin alusta asti. Silti on huomattavaa, että Makarin pistetahti on vain kiristynyt kausi kaudelta.

Päättyneellä runkosarjakaudella hän kokosi 77 ottelussa tehot 28+58=86. Se pani uusiksi Coloradon seurahistorian puolustajien maali- ja piste-ennätyksen.

Maalintekijänä Makar on NHL:n puolustajista aivan omassa luokassaan. Hän olisi hyvinkin saattanut rikkoa 30 maalin rajan, mihin kukaan puolustaja ei ole pystynyt 13 kauteen, mutta Colorado löysäili loppukierrokset. Se varmisti läntisen konferenssin runkosarjavoiton hyvissä ajoin ja hävisi sitten kuusi peliä viimeisestä seitsemästä.

Hyökkääviä puolustajia moititaan toisinaan siitä, että heidän henkilökohtainen pistetehtailunsa kostautuu liian usein omassa päässä.

Esimerkiksi ruotsalainen Erik Karlsson, yksi viime vuosikymmenen parhaista puolustajista, on ollut useimpina kausinaan selvästi pakkasella plus-miinustilastossa. Hän on siis ollut tasakentällisin pelatessa useammin jäällä vastustajan kuin oman joukkueen maalien aikana.

On muistettava, että tätä tilastoa ohjaa vahvasti joukkuetoverien taso, mutta Makar on siltikin silmiinpistävän tukevasti plussalla. Runkosarjassa hänen lukunsa oli 48, liigan viidenneksi paras.

Coloradon Avalanchen koko joukkue ryntäsi ympäröimään Cale Makarin torstain jatkoaikavoiton ratkettua.

Makar pelaa ykkösylivoimaa ja -alivoimaa ja on jäällä Coloradon pelaajista kaikkein eniten, keskimäärin yli 25 minuuttia ottelussa.

Runkosarjassa hän oli kaukalossa yli 300 minuuttia enemmän kuin kukaan muu Coloradon pelaaja, siis viiden kokonaisen ottelun edestä, vaikka ei pelannut lukumääräisesti eniten otteluita.

Jos Colorado menee pudotuspeleissä pitkälle, kuten alku varovasti lupailee, vuoden parhaan puolustajan palkintoon voi vähitellen alkaa kaivertaa voittajan nimeä.