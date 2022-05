Joukkuettaan auttanut Jaakko Hänninen sijoittui 83:nneksi reilun minuutin kärjelle jääneenä: ”Päivästä tuli suhteellisen helppo”

Suomalainen ammattipyöräilijä Jaakko Hänninen avasi uransa toisen Giro d’Italian eli Italian ympäriajon 83. sijalla reilun minuutin Mathieu van der Poelille hävinneenä.

Hänninen, 25, kilpailee Girolla tuttuun tapaan ranskalaisen joukkueensa AG2R Citroën Teamin apuajajana. Joukkueen italialainen kirimies Andrea Vendrame oli yhdeksäs.

”Etapin alussa oli katsomista, millainen irtiotto olisi lähdössä liikkeelle. Irtiotto oli kuitenkin sen verran pieni ja vaaraton, että päivästä tuli suhteellisen helppo”, Hänninen kertasi päivää suomalaisen seuransa TWD-Länkenin tiedotteessa.

”Päivä meni osaltani meidän Felix Gallin ja Andrea Vendramen suojelemisessa.”

105. kerran ajettava Giro starttasi Unkarissa 195 kilometrin mittaisella etapilla Budapestistä Visegrádiin. Etappi kulki pääministeri Viktor Orbánin synnyinkaupungin Székesfehérvárin sekä hänen lapsuutensa kotikaupungin Felcsútin läpi.

Pyöräilysivusto The Inner Ring kertoo Bátorfi Bélan olevan Unkarin Giro-projektin isä. Béla on pyöräilyfani, Unkarin triathlonliiton entinen puheenjohtaja sekä Orbánin hammaslääkäri, joka on pyytänyt valtiolta tukea hammasturismin rahoittamiseen.

Perjantain etapin maali Visegrád tunnetaan kansainvälisessä politiikassa Visegrád-ryhmästä, joka perustettiin kaupungissa vuonna 1991.

Ryhmään kuuluvia Unkaria, Tšekkiä, Slovakiaa ja Puolaa luonnehdittiin Helsingin Sanomissa neljä vuotta sitten EU:n tarkkailuluokaksi, jota yhdistävät historian lisäksi maahanmuuttovastaisuus ja kiintymys EU-tukiin.

Italian ympäriajo jatkuu lauantaina Budapestissa 9,2 kilometrin mittaisella henkilökohtaisella aika-ajolla ja sunnuntaina 201 kilometrin mittaisella etapilla Kaposvárista Balatonfürediin.

Giro vaihtaa maata maanantain lepopäivän aikana ja jatkuu tiistaina Italiassa.