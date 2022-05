Vettelin t-paidassa oli kuva veden pinnan alla snorkkelin avulla hengittävästä kuljettajasta.

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel nousi perjantaina formulamaailman puheenaiheeksi Miamin gp:ssä.

Aston Martinilla kilpaileva Vettel saapui NFL-seura Miami Dolphinsin kotistadionin ulkopuolelle Miami Gardensiin rakennetulle rata-alueelle torstaina puhutteleva t-paita yllään.

”Uusin julkisuudenhenkilön ilmastolausunto käy ilmi autourheilutähden pukeutumisesta”, brittisanomalehti The Independent uutisoi.

Australialainen Fox Sports puolestaan kertoi Vettelin valinneen silmiinpistävän ja rohkean asun korostaakseen ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun merkitystä.

Vettelin t-paidassa oli kuva veden pinnan alla snorkkelin avulla hengittävästä kuljettajasta. Paidassa luki: ”Miami 2060. 1st Grand Prix under water. Act now or swim later” eli suomeksi ”ensimmäinen vedenalainen gp Miamissa 2060 – toimi nyt tai ui myöhemmin”.

34-vuotias saksalaiskuljettaja muistutti viestillään ilmastonmuutoksen myötä nousevan merenpinnan aiheuttamasta vaarasta Atlantin rannalle rakennetussa Miamissa.

Sebastian Vettel on ajanut tällä kaudella Ukrainan sotaa vastustavassa kypärässä. Kuva Emilia-Romagnan gp:stä Imolasta.

Ukrainan lipun värit ja rauhankyyhky näkyivät Sebastian Vettelin kypärässä Bahrainissa.

Vettel on ottanut aiemminkin kantaa ajankohtaisiin uutisaiheisiin tai puhutteleviin epäkohtiin.

Vettel ajoi Emilia-Romagnan gp:n nimellä Italian Imolassa kisatussa edellisessä formula 1 -osakilpailussa Ukrainan sotaa vastustavassa kypärässä, johon oli maalattu Ukrainan lipun väriset raidat ja kukka sekä teksti No war eli ei sotaa.

Saksalaisen kypärä on ollut samankaltainen läpi kauden. Aiemmissa osakilpailuissa kypärän alalaidassa kiertävien raitojen paikalla on ollut eri maiden lippujen kuvia. Kypärän toiselta sivulta löytyy rauhankyyhkyn kuva.

Viime vuonna Vettel pukeutui Turkin gp:ssä t-paitaan, joka oli varustettu tekstillä ”water = life” eli ”vesi on elämä”.

Unkarin gp:ssä Vettel esiintyi sateenkaaren värisessä t-paidassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukeakseen.

Sebastian Vettel pukeutui Turkin gp:ssä paitaan, jossa oli teksti ”water = life” eli vesi on elämä.