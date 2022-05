Naisten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Amanda Rantanen innostui liikunnasta ja urheilusta lapsuudenkodissaan, jossa liikuttiin paljon. Myös hänen isänsä Rami Rantanen on entinen maajoukkuepelaaja.

Valokuva Töölön pallokentän alueelta lähes yhdeksän vuoden takaa kertoo Rantasen perheen rakkaudesta jalkapalloon, liikuntaan ja urheiluun.

Tuolloin 15-vuotiaat kaksoset Amanda ja Daniel Rantanen pomputtelevat jalkapalloa isänsä Rami Rantasen seuratessa taiturointia hymy huulillaan. Liikkuminen on ollut Rantasilla aina yhteinen harrastus.

”Meitä on aina kannustettu liikkumaan. Olemme pienestä asti liikkuneet eri muodoissa perheen kanssa”, Amanda Rantanen sanoo.

Kaksoset täyttävät keskiviikkona 24 vuotta. Amanda pelaa jalkapalloa naisten maajoukkueessa sekä Ruotsin pääsarjassa Damallsvenskanissa KIF Örebrossa. Danielin seura on Ykkösessä pelaava Turun Palloseura.

”Urheilu on heille tärkeää. He nauttivat siitä, mitä tekevät, ja kiva, että laji on futis. Seuraan totta kai ylpeänä matseja, mutta en ehdi ihan joka peliä nähdä livenä”, Rami Rantanen kertoo.

Hän toimii Kansallisessa liigassa pelaavan PK-35:n päävalmentajana. 53-vuotias entinen maajoukkuepelaaja, ammattilainen ja nelinkertainen Suomen mestari on itsekin saanut liikkumisen mallin lapsuusvuosiltaan.

”Silloin tietysti liikuttiin luontaisesti paljon, koska muita virikkeitä ei juuri ollut. Jalkapallo on ollut isossa osassa pienestä asti.”

Amanda Rantanen (vas.) pelaa toista kautta Ruotsin pääsarjassa Damallsvenskanissa KIF Örebron riveissä.

Kodin esimerkki on valtava, sillä vanhempien liikuntatottumukset kantavat lapsen liikunta-aktiivisuutta keski-ikään saakka, ilmenee Helsingin yliopiston ja Likes-tutkimuskeskuksen tutkimuksesta.

”Liikunnallisuuden juuret voivat olla lapsuuden perheen toiminnallisuudessa sekä toiminnan mahdollisuuksissa”, yliopistolehtori, post doc -tutkija ja terveyspsykologi Kaisa Kaseva sanoo.

Helsingin yliopistossa työskentelevän Kasevan mukaan liikkumistottumusten kehitykselle on luonnollisesti myös muita selittäjiä, mutta vanhempien käyttäytyminen on yksi merkityksellinen tekijä.

Myös Amanda Rantanen korostaa kodin, vanhempien ja sisarusten merkitystä. Ilmapiiri kaksosten ja reilut kaksi vuotta vanhemman isosiskon Isabellan välillä on ollut kannustava ja läsnäoleva.

Rami Rantanen muistelee perheen harrastaneen muun muassa hiihtoa, luistelua ja laskettelua. Amanda Rantanen lisää listaan pyörälenkit, kävelyt ja yhdessä tekemisen. Molemmat mainitsevat yleisurheilun.

”Liikkuminen on ollut aina semmoinen kiva tapa viettää aikaa perheen kesken. Olen maailman kiitollisin äidille ja isälle, että he ovat antaneet harrastaa ja kokeilla eri lajeja sekä tukeneet siinä”, Amanda Rantanen sanoo.

Ei ole sattumaa, että Rantasen kaksoset löysivät lajikseen juuri jalkapallon. Myös perheen äiti Anne-Maria Weckström-Rantanen on pelannut jalkapalloa SM-sarjatasolla.

Amanda Rantanen pääsi maajoukkuedebyytissään joulukuussa 2020 Skotlantia vastaan läpiajoon, laukoi päin maalivahti Lee Alexanderia ja sai pallon torjunnasta kasvoihinsa. Lopulta pallo kimposi Rantasen kasvoista Skotlannin maaliin. Rantasen osuma jäi ottelun ainoaksi maaliksi.

Lapsen identifioituminen tai samaistuminen vanhempien antamaan malliin on silti vain yksi tekijä liikuntatottumusten siirtymiselle sukupolvien yli.

”On myös mahdollista, että liikunnallisissa perheissä tuetaan rahallisesti ja välineellisesti lapsia: ostetaan esimerkiksi jääkiekkovarusteet, huolehditaan harjoittelu- ja kilpailukustannuksista sekä kuljetetaan harrastukseen”, Kaseva sanoo.

Rami Rantanen kiittelee vaimoaan isosta työstä lasten harrastusten eteen. Rantasen ura jatkui muutaman vuoden kaksosten syntymän jälkeen, ja lapset pääsivät kiintymään lajiin seuratessaan isänsä pelejä.

Kentälle pääseminen pelien jälkeen on jäänyt Amanda Rantasen mieleen ”todella ihanana ja tärkeänä hetkenä”. Ja kun laji vei Rami-isää ympäri maan, perheen lapset lauloivat auton takapenkillä matkalla vieraspeleihin.

Myös erään pelin jälkeen nähty ilotulitus on vahvana muistona Helmarien hyökkääjän mielessä.

”Minä vähän niin kuin esitin, että pelkäsin niitä ilotulituksia, että pääsisin isän kanssa kentälle. Ja sitten isä tuli hakemaan minut”, Amanda Rantanen sanoo ja naurahtaa.

Rami Rantanen (vas.) seurasi, kun Ville Nylund jäi Saksan Gerald Asamoahin jalkoihin kesäkuussa 2001 Helsingin Olympiastadionilla. Suomi ja Saksa pelasivat MM-karsintaottelussa 2–2-tasapelin, kun Saksa tuli toisella puoliajalla kahden maalin takaa tasoihin.

Vanhemman antaman psykologisen tuen merkitystä ei voi väheksyä liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä.

”Esimerkkien ja instrumentaalisen tuen lisäksi myös tunteiden ja tilanteiden psyykkinen hallinta tai hallinnan harjoittelu vanhemman kanssa voi muodostua tärkeäksi”, Kaisa Kaseva sanoo.

Rami Rantanen aloitti jalkapallon viisivuotiaana PK-35:n nappulasarjassa. Hänen perheensä asui tuolloin Helsingin Pihlajamäessä lähellä kenttää, jossa seura nykyisinkin toimii.

”Futiksen riemu ja ilo sekä joukkueena tekeminen olivat tärkein juttu. PK:n sisäisessä nappulasarjassa oli hyvä kuhina ja hiekka pöllysi. Sieltä ne pelit alkoivat, ja kipinä on sieltä lähtöisin”, hän muistelee.

Sama kipinä on siirtynyt myöhemmin hänen lapsiinsa. Heistä vanhin eli Isabella ei itse pelaa jalkapalloa, mutta liikkuu ja kuntoilee paljon. Myös Amanda Rantanen rohkaisee kaikkia liikunnan harrastamisen pariin.

”Minulle liikunta on ollut aina todella tärkeää. Se on antanut minulle parhaat ystäväni ja opettanut olemaan parempi ihminen, ja mielestäni tunnen itsenikin paremmin sen takia”, hän sanoo.

”Melkein parhaat kokemukseni elämässä ovat urheilun kautta. Sen ei tarvitse olla niin iso asia [kuin minulle], mutta kannattaa kokeilla, koska siinä on niin paljon hyötyjä.”

Amanda Rantanen haluaa olla kesällä mukana Helmarien EM-kisajoukkueessa. Kuva huhtikuisesta MM-karsintaottelusta Georgiaa vastaan.

Ruotsissa viime vuoden elokuusta lähtien pelannut hyökkääjä korostaa myös monipuolisuuden merkitystä harrastamisessa.

”Ei tarvitse missään tapauksessa yhteen [lajiin] panostaa. Kokeilee niin monta eri lajia kuin ikinä haluaa ja sitä kautta miettii, mikä voisi olla itselle hyvä.”

Amanda Rantasen tämän kauden tavoitteina on kehittyä joka päivä paremmaksi jalkapalloilijaksi, pelata mahdollisimman paljon ja auttaa joukkuetta voittamaan pelejä.

”Helmareissa haluan ehdottomasti päästä EM-kisajoukkueeseen, päästä pelaamaan siellä ja menestyä hyvin. Ja MM-karsinnoissa lähdetään ehdottomasti voittamaan jokaista peliä”, hän lupaa.

Suomessa vietetään tiistaina Unelmien liikuntapäivää. Se on kaikenlaisen liikkumisen päivä, johon kuka tahansa voi osallistua. Liikuntapäivän verkkosivuilta löytyy karttapalvelu, jonka avulla voi hakea itselleen sopivinta liikuntatapahtumaa. Karttapalvelu löytyy täältä. Millainen olisi jalkapalloammattilaisen oma unelmien liikuntapäivä?

”Sanoisin, että aamu alkaisi ihanalla kävelyllä, jolla olisi perhe ja lähimmät ystävät. Sen jälkeen menisimme uimaan, koska rakastan aamupulahduksia”, Amanda Rantanen aloittaa vastauksensa.

”Sen jälkeen olisi leikkisät mutta hyvät futispelit jollain hyvällä nurmikolla. Siellä olisi perhettä, sukulaisia ja läheisimpiä ystäviä.”

